思わせぶりな態度がウザっ！彼氏に「近づけたくない女」とは
どんな男性に対しても思わせぶりな態度をする女性が自分の彼氏に近づいてきたらと思うと気が気ではなくなるもの。
そこで今回は、そんな彼氏に「近づけたくない女」の特徴を紹介します。
やたらとボディタッチする
彼女がいることを承知で、男性にやたらとボディタッチする女性は彼氏に近づけない方がいいでしょう。
ボディタッチされる男性も何度もされていると「彼女は自分に気がある」と感じ始めてしまい、次第に女性に対して関心を持つようになります。
事あるごとに男性に頼ろうとする
何かことがあると、彼女持ちの男性にでも「困っていることがある」「相談したい」と頼ろうとする女性も要注意。
男性をおだてるのが上手
おだて上手な女性は誰でもできそうなことでも「すごいね！」「よく頑張ったね」などと積極的に褒めまくります。
男性は基本的に褒められるのが嬉しい生き物なので、逆に彼氏の方から女性に対して好意を持つ恐れがあるので要注意と言えるでしょう。
今回紹介した行動をする女性は無自覚な場合がほとんどで、「彼を落とそう」という気持ちがサラサラないのも厄介なポイント。
その思わせぶりな言動で彼氏の気持ちが揺らいでしまう恐れもあるので、そういう女性に心当たりがあるなら、なるべく彼氏に近づけさせないようにしていきましょうね。
