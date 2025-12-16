平和な恋じゃ物足りない…。恋愛に刺激を求めすぎる女性がハマる“落とし穴”
「刺激がない恋は続かない気がする…」
そんな気持ちを抱える女性は少なくありません。ときめきやドキドキは恋のスパイスだけれど、刺激を求めすぎると、恋の選び方が偏り、同じパターンでつまずきやすくなることも。そこで今回は、恋愛に刺激を求めすぎる女性がハマる“落とし穴”を紹介します。
追いかけている間だけ“恋してる気分”になってしまう
駆け引きや不確実さがあるとドキドキして、その感情を“恋そのもの”と錯覚しやすいタイプ。でも実際には、追いかけている時がピークで、いざ関係が落ち着くと気持ちがスッと冷めてしまうことがあります。刺激＝愛情だと思い込むクセが、恋を不安定にしてしまうのです。
感情の強さを“相性の良さ”と勘違いしやすい
嫉妬、不安、期待、失望…。強い感情が次々に湧いてくる関係ほど、「これは運命かも」と思ってしまうことも。でも、心が揺さぶられる関係が“良い恋”とは限りません。むしろ疲れが溜まり、続かなくなるパターンもよくあります。
落ち着いた男性を“つまらない”と誤解してしまう
誠実で、一緒にいると安心できる男性ほど、最初は刺激が少なく、恋としての存在感が薄く見えがち。そのせいで、安定した恋の良さに気づく前に手放してしまい、あとで「実は一番相性良かったかも…」と気づくこともあります。
刺激的な恋に惹かれてしまうのは、恋に対してまっすぐだからこそ。でも、刺激だけを基準にすると、“優しい恋”を見落としてしまうことがあります。安心感の中にある小さなトキメキにも、もう少し目を向けてみてください。
