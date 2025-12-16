関係の浅い内はやめるべき。全然男ウケしない「女性の行動」とは
男性ウケを狙ってしていたことが、逆に男性に引かれる原因になってしまうことも。
そこで今回は関係の浅い内はやめた方が良い、全然男ウケしない「女性の行動」を紹介します。
似合わないファッションやメイク
好感度を上げようと流行りのファッションやメイクを採り入れようと頑張ってしまうのが女心。
でも、それが背伸びしすぎで普段の自分の雰囲気とマッチしていなければ、結局マイナス印象になってしまうでしょう。
普段の雰囲気を踏襲しつつ新調した服を着てみたり、普段とリップの色を変えたり程度でまずは臨んでみるのがおすすめです。
一方的に喋りすぎる
気になる男性と会話する時、「彼に自分を知ってほしい」「彼のことをもっと知りたい」という気持ちが強いあまり、一方的に喋り過ぎてしまうのもNG。
例えば、男性の返事や意見も聞かずに自分語りを続けたり、逆に男性を質問攻めしてしまったりしていませんか？
特に相手の男性が口の重いタイプだと何となく沈黙が気まずくて、ついつい一方的に喋ってしまう女性は少なくないので、会話がキャッチボールになるように意識しましょう。
短所や欠点まで見せてしまう
関係の浅い段階で、男性は女性の長所や魅力を見つけようと、女性の言動をよく観察しているもの。
その際、「ありのままの自分を好きになってほしいから」と最初から長所や魅力だけでなく、短所や欠点まで見せてしまうのはあまり良くありません。
そういう女性の言動を「素直で良いな」と受け止めてくれる男性は意外と少なく、人はどちらかと言うと短所や欠点などネガティブな部分の方が記憶に残るので、結果的に好印象を残すことができないという事態に陥ります。
気になる男性に気に入ってもらいたいなら、関係の浅いうちは今回紹介した行動は避けるべき。
むしろ、気になる男性とは「彼のことを少しずつ知っていこう」という風に気持ちの余裕を持って接してみてくださいね。
🌼モテない原因になるかも。好きな男性の前で「やっちゃダメなこと」