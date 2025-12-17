17日にWBA世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）は17日、東京・両国国技館で同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）との団体内統一戦に臨む。16日は前日計量が行われ、43歳ドネアのボディーに注目が集まった。

決戦前日の計量は堤、ドネアともに53.4キロでクリアした。堤の仕上げに抜かりはないが、ドネアのボディーにも視線が集中した。

X上のファンからは「ドネアちょいデカいな」「ドネアて若い頃から見た目はそんな筋肉質でカットバリバリな感じじゃないけど、43歳にして今回過去1腹筋割れてる気がするのだが笑」「ドネアの身体仕上がっとるなー いつもみたいにお腹に肉乗ってないしバキバキや」「今回は初めてバンタムで仕上げてきたんちゃうか？」などの声が上がった。

ドネアは世界5階級制覇を達成したレジェンド。2019年と22年に井上尚弥と激闘を演じたが、ともに敗れている。

戦績は29歳の堤が12勝（8KO）3分、43歳のドネアが43勝（28KO）8敗。



（THE ANSWER編集部）