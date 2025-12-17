神戸の“古城”で楽しむ恒例のクリスマスマーケット　海と街並みが一望できる絶好のロケーションが素晴らしかった！

港町・神戸の冬を彩る恒例イベントとして毎年人気の「神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-」が2025年も12月25日まで、『神戸布引ハーブ園／ロープウェイ』で開催中だ。標高約400mの『展望プラザ』を舞台に繰り広げられるクリスマスマーケットは、神戸の海景色と街並みを一望できる絶好のロケーションも魅力のひとつ。街中にサンタクロースがあふれる『神戸北野異人館街』から出発し、クリスマスマーケットを楽しむコースをご案内したい。

愛らしいサンタクロースが街のあちこちに登場

クリスマスシーズンの『神戸北野異人館街』

神戸に到着したら、まず足を運ぶべきは、外国人の居住地として発展した高台の街『神戸北野異人館街』だ。街歩きで注目は、12月25日まで北野通りを中心に開催中の展示「あっちにサンタ こっちにサンタ」。右にも左にもサンタクロースの人形やオブジェが点在するユニークな風景は、まさにここでしか味わえないもの。

思わず微笑んでしまうサンタクロースのあしらい

さまざまな場所に突如現れるサンタたちは、どこか愛らしく、憎めない表情で思わず写真を撮影したくなること間違いなしだ。

『神戸北野異人館』のそもそもの始まりは、1867（慶応3）年の神戸港開港時に外国人居留地が設置され、英国人土木技師のジョン・ウィリアム・ハートが基本的な都市計画を作成し、西洋商館の建築がスタートしたことがきっかけ。1873（明治6）年に126区画に整然と整備されたことで、ヨーロッパの小都市を思わせる街が誕生。居留者の増加に伴って、政府は内外人の共生する雑居地を認めた。そして、1887（明治20）年には経済的に安定した外国人は見晴らしのよい山手に移り住むようになったそうだ。

クリスマス仕様に飾られた洋館

ツリーが目を引く『英国館』のイングリッシュガーデン

北野町に現存する異人館は、明治中期から大正期までに建築された建物だ。当時は200棟近くあったが、神戸大空襲や阪神淡路大震災、老朽化などによって姿を消し、現在は20棟のみが残る。

そんな建築が今の時期限定でクリスマスの装飾で彩られているので、ぜひこの機会に足を運んでみてほしい。個人的におすすめは、英国人建築家の設計によるコロニアル様式（その土地と母国の建築様式をとり入れたスタイル）の洋館『英国館』だ。

室内には格式違いアンティーク家具が並ぶ

1909（明治42）年に建てられた館内には、アーツ＆クラフツ運動（19世紀後半の英国でおこった芸術運動）の提唱者で、モダンデザインの父と呼ばれる英国のアーティスト、ウィリアム・モリス（1834〜96年）のファブリック（布地）、英国らしいクリスマスのオーナメント（装飾品）やテーブルデコレーションが施されている。17世紀バロックから19世紀ビクトリア時代の家具や調度品の美しさに、思わず息を呑む。

『マスグレーヴ家の儀式書』の描写に基づき、再現された部屋

2階には世界で最も有名な英国人かもしれない「シャーロック・ホームズ」の部屋が再現されている。ホームズとその関連作品を愛好する人々が集まる日本最大規模の親睦団体『シャーロック・ホームズクラブ』の協力を経て、ホームズの部屋をできるだけ忠実に再現しているそうだ。

さらに、シャーロック・ホームズのトレードマークとも言える、インヴィネスケープ（マント）やディアストーカー（鹿撃ち帽）を着用して館内を巡ることもできる。

洋館から飛び出す「世相サンタクロース」

古城のような建築に目を引く「世相サンタクロース」がお目見え

全国の明治期の洋館のなかでも特に有名な『うろこの家』も、おさえておきたい一軒だ。商館として建築され、後に外国人用の高級貸家として移築された。古城のような建築の外壁を飾る天然石のスレートが魚のうろこのように見えることから、この名前がつけられたそうだ。

今の時期は今年話題になった出来事をテーマに作る「世相サンタクロース」も設置されているので、写真映え抜群。2025大阪・関西万博のキャラクターを思わせる、ファニー（ユーモラス）なサンタクロースをはじめ、日本の憲政史上初の女性首相となった高市早苗氏らの姿も鑑賞できるので必見だ。

国指定登録有形文化財にも指定されている『うろこの家』

目を引く外観もさることながら、館内の重厚なアンティーク家具や、300年以上の歴史を持つドイツの高級磁器ブランド『マイセン』をはじめとする、西洋の名漆器コレクションも見逃せない。クリスマスならではのツリーやリース、プレゼントなどの飾りもフェスティブ（お祭り）感満載だ。

このエリアではいくつか異人館を巡ることができるが、いずれも個性的な趣で異国情緒豊かな当時の面影を感じさせてくれる。

海と山に囲まれた絶景のクリスマスマーケット

山頂から見渡す神戸の街並みは、まさに絶景

異人館を巡った後は、標高約400mの『神戸布引ハーブ園／ロープウェイ』がクリスマス一色に染まる「神戸クリスマスマーケット2025」へ。（ロープウェイ往復乗車+ハーブ園入園 大人2800円、小人1400円）

ハーブ園にはロープウェイを使って移動するが、乗車中はもちろん、山頂に到着してからも美しい山々や神戸港を一望でき、思わず胸が高鳴る。さらに、園内では約200種75000株のハーブや花々も鑑賞できる。

巨大なリースが象徴的なクリスマスマーケット会場

中世ヨーロッパの古城空間をイメージしたメイン会場の『展望プラザ』は、随所に赤いリボンや針葉樹があしらわれ、すっかりホリデームード。ヒノキとリボンで作られた、3メートルの巨大リースも必見だ。

店頭に並ぶくるみ割り人形

本格派のドイツの工芸品やオーナメントのほか、アドベントカレンダー（クリスマスまでのカウントダウンをするためのカレンダー）などの雑貨もずらりと並び、ショッピングも満喫できる。

プレッツェル片手にクリスマス気分を堪能

食べ物は特製グリューワイン（ドイツのホットワイン）やプレッツェル（ドイツの結び目の形状が特徴のパン）のほか、オリジナルハーブソーセージや仔羊のブロシェット（ハム）なども揃い、本場ドイツの空気を体感できる。

幻想的な光に包まれる唯一無二のスポットへ

「グラスハウスエリア」のイルミネーション

今の時期は毎日ナイター営業を実施しているので、明るいうちはガーデン散策を堪能し、夜は華やかなライトアップ空間で、特別なひとときを楽しもう。

「ザ・ヴェランダ神戸 1Fテラス」から鑑賞できる夜景

「風の丘芝生広場」では、宝石のような夜景包まれながらハンモックで休憩できる

「森のクリスマスツリー」

高さ約25mのメタセコイアを、約1600球の電球でクリスマスツリーに仕立てた「森のクリスマスツリー」は、思わず息を呑むほどの美しさだ。煌めくライトアップに酔いしれつつ、神戸ならではのクリスマスを堪能してみては。

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

