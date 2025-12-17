「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

部下にどう接すればいいかわからない

「部下の育て方がわからない」

「注意しても、なぜか表情が曇る」

「距離が縮まらない」

あなたがこうした悩みを抱えているとしたら、その原因はあるフレーズにあるかもしれません。

それが「なぜ？」です。

「理由」を詰問すると関係が壊れる

上司と部下のあいだには、必ず情報とモチベの格差があります。

仕事の背景や優先順位を知っているのは上司側であり、部下はその一部しか見えていないことが多いでしょう。

それにもかかわらず、

・「なぜこんなことになったの？」

・「どうしてできなかったの？」

と詰問されたら、部下はどう感じるでしょうか。

立場が違うからこそ「なぜ？」は成立しない

「なぜ？」と聞かれると、部下は責められたように感じるしかありません。部下が出せるのは理由ではなく、ほぼ確実に言い訳と謝罪だけです。

これでは事実が共有されません。対話が成り立っているように見えて、中身は空中戦のままです。

頭のいい上司は、まず「事実」を聞く

ではどうすればいいのか。答えはとてもシンプルです。

「なぜ？」ではなく、事実を淡々と確認する「事実質問」から始めることです。

例えば、

・「この作業をしたのはいつ？」

・「最初に何から始めた？」

・「誰に確認した？」

事実が揃えば、次に改善案が自然と出てくる。説教も、追い詰める必要もありません。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）