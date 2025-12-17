½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î8¤Ä¤Î¾É¾õ¡Ê¸åÊÔ¡Ë:ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¡Ö¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¡×
2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦L¡¦¥¸¥ã¥Ë¥¹¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï½¸ÃÄÀõÎ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢8¤Ä¤Î¾É¾õ¤ò¤¢¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾4¤Ä¤Î¾É¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄÀõÎ¸¤È¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¤Ø¤Î°µÎÏ¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Âè»°¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡ÖÁ´²ñ°ìÃ×¤Ø¤Î°µÎÏ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·Ú¤¯½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¥ÈãÈ½¤Î¼«¸Ê¸¡±Ü
¡¡¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤¬Ä¹¤¯Â¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤â¤ä¼«Ê¬¤¬¡ÖÇÓ½ü¡×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼º¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÁÈ¿¥¤ÎÊý¿Ë¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¼«È¯Åª¤Ê¸¡±Ü¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎµÄÏÀ¤¬¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Î¥×¥é¥ó¤¬°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª¤ª¤¤¯ÔÌÂ»¤·¤½¤¦¤Ê¹¹ðÀïÎ¬¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö°ïÃ¦¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤«¤éÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÍð¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇÓ½ü¡×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¡¢»¿Æ±¤·¤¿¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¡£¡½Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÈãÈ½¤Î¼«¸Ê¸¡±Ü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢³ëÆ£¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤¯¤éÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£Âç¹¥¤¤Ê²ñ¼Ò¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤âÈò¤±¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¿´Íý¤ò¡¢¡ÖÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¾òÌó¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¾òÌó¡×¤ò·ë¤Ö¡£Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ï¡½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÍð¤¹¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤Ë¡½¾òÌó°ãÈ¿¤Ê¤Î¤À¡£Áê¼ê¤¬¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÊÝ¿È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ê¶ò¤«¤Ê¡Ë·èÄê¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¤Î¸¶Â§¤Ë½¾¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¾òÌó¡×¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤ËÒë¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¦Á´²ñ°ìÃ×¤Î¸¸ÁÛ
¡¡²ñµÄ¤ÎºÇ½ªÈ×¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ò¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤éµÄÄ¹¤¬¡Ö¤Û¤«¤Ë¤´°Õ¸«¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤ë¡£½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Î´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Ã¯¤â¸ý¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤äµ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢µÄÄ¹¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜ·ï¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡½²ñ¼Ò¤Î²ñµÄ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö²ñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤À¡£
¡¡²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÀÌÛ¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤Î¾Ú¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄÀÌÛ¤È¤¤¤¦Æ±°Õ¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡£¤â¤·¤â¤³¤³¤ÇÌµµÌ¾ÅêÉ¼¤Ê¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á´²ñ°ìÃ×¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±°Õ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÁê¸ßÉÔ²Ä¿¯¾òÌó¡×¤À¤±¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤½¸ÃÄ¿´Íý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¸µ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¶µ°éÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¡¢¥È¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥º¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö½¸¹çÅª¸¸ÁÛ¡ÊCollective Illusions¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð²ñµÄ¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î¡Ê¤«¤Ê¤êÌµËÅ¤Ê¡ËÅê»ñ·×²è¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Î6³ä¤ÏÆâ¿´È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¤½¤Î6³ä¤¬¡¢Â·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤±¤É¡¢Â¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥í¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö½¸¹çÅª¸¸ÁÛ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤´¼«¿È¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤¼³§¤¬Æ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò¤ª¤«¤¹¤Î¤«¡Ö½¸ÃÄ¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡×¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯µ»½Ñ¡Ù¡ÊÌçÏÆ¹°ÅµÌõ¡¿NHK½ÐÈÇ¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¥í¡¼¥º¤¬µó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏA¤ÈB¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
A¡¡¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ÈºÍÇ½¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òºÇÂç¸ÂÄÉµá¤¹¤ë
B¡¡¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢Ì¾À¼¤òÆÀ¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏA¤òÁª¤Ö¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏB¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö½¸¹çÅª¸¸ÁÛ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥í¡¼¥º¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ì¡¼¥¹¡×¤¬2019Ç¯¤ËÊÆ¹ñÌ±5200Ì¾°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏA¤òÁª¤Ö¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î97¡ó¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¡¢¤½¤Î¤¦¤Á92¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏB¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Ã¯¤·¤â¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë¡£¤½¤·¤ÆµÄÏÀ¤é¤·¤¤µÄÏÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Á´²ñ°ìÃ×¤Î¤Ê¤«¡¢Êª»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Á´²ñ°ìÃ×¤Ï¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
§°ïÃ¦¼Ô¤Ø¤Î°µÎÏ
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤ÎÀÊ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤±¤É¡¢Â¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë°ïÃ¦¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£Æ²¡¹¤È¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö»ä¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÇï¼ê³åºÓ¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡½»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íµ¤¤Þ¤º¤¯¡¢½Å¤¿¤¯¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£°ïÃ¦¼Ô¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢½¸ÃÄ¶Å½¸À¤Î¹â¤¤²ñµÄ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼óÈø¤è¤¯²ñµÄ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀµ¤·¤µ¤òµÄÏÀ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆâ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¡¢°ïÃ¦¼Ô¤Ï°ïÃ¦¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶Å½¸À¤Î¹â¤¤½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö°Û¤Ê¤ëÀ¼¡×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡ÙÂè3¾Ï¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯ÏÀ¤¸¤ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¨¡Ö¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¡×¤Î½Ð¸½
¡¡¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥¬¡¼¥É¡ÊMindguards¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Â¤¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¡×¤ÎÌõ¸ì¤ò»È¤ª¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾ðÊó¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡ÖÌçÈÖ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«È¯Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎE¼¼Ä¹¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡H¿Í»ö¶ÉÄ¹¤ËËÜ»ö°Æ¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¡ÖÃæµï»á¤Ï¤É¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¸¢ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃæµï»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤ÎÇ§¼±¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·E¼¼Ä¹¤Ï¡¢ÂçÂ¿ÀìÌ³¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ç¤â¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ç¤â¡¢H¿Í»ö¶ÉÄ¹¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ãæµï»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢H¿Í»ö¶ÉÄ¹¤ËÊó¹ð¤·¤¿»ö¼Â¤µ¤¨¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡½¤³¤ì°Ê¾åÌäÂê¤ò¡ÖÂç¤´¤È¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¿´¤Î¥¬¡¼¥É¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸í¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£