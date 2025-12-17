●午前中は冷たい雨。身体を濡らさないよう大きめの傘の準備を

●雨は午後3時ごろまでは降ったり止んだり。大気の状態も不安定で、雷雨となる可能性も

●あす18日(木)、あさって19日(金)は天気回復。週末は再び天気下り坂



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜まで雲の多い空模様が続いていましたが、日付が変わるころ西から雨雲が接近してきました。

この時間は中部で雨が降り出していて、日本海にはより活発な雨雲が控えている状況です。



この雨の原因となっている低気圧や前線は、きょう17日(水)の夜にかけて県内を通過する予想です。



この先も断続的に雨雲が流れ込む見通しです。

特に午前中は冷たい雨が降るため、身体を濡らさないようにきょう17日(水)は大きめの傘を持ってお出かけください。

雨は昼頃をピークに午後3時ごろまでは降ったり止んだりで、雷も発生するおそれがあります。空模様の変化にご注意ください。

夕方ごろ、会社帰りや学校帰りの時間帯には、雨はおおむね止んでいると見込んでいます。お帰りの際の傘の置忘れなどにも注意をしましょう。



昼過ぎにかけて、降ったり止んだりの空模様が続く見込みです。大気の状態も不安定で、時折雨脚が強くなったり雷も発生する可能性があります。きょう17日(水)は午後にかけての、天気の急変にご注意ください。

日中の最高気温は各地14度くらいまで上がる予想です。

ぐずつく天気でも、きのう16日(火)より1～2度ほど高くなるところも多くなると見込んでいます。





あす18日(木)、あさって19日(金)としっかり晴れ間が出ますが、週末は再び下り坂で、特に21日(日)の午前を中心に天気が崩れる予想です。

また今週後半は南からの暖かい空気が流れ込み、日に日に気温が上昇。週末の最高気温は18度に達し、季節が一か月くらい後戻りしたような暖かさとなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）