【調査】なぜ民放の収益は「絶好調」なのか……調べて判明！民放キー局「これが令和の稼ぎかた」

ジブリを海外配信できれば……

キー局のなかでも特に好調なのが、中間期としては過去最高の売上高となる2106億円をたたき出したTBSHDだ。TBS局員が言う。

「ドラマ枠『日曜劇場』でのヒットや9月の『世界陸上』の高視聴率もあって、局内は多幸感に包まれている。7月には『TBS AWARDS』というイベントも開かれ、貢献した部署や社員が表彰され、賞金も出ていました」

TBSHDはもはや、「テレビ局の親会社」というより投資会社である。'23年には個別指導塾「スクールIE」を運営する「やる気スイッチグループ」を買収し、売上高126億円。'24〜'26年の3年間で、AI分野などに1600億円を投資していくことも発表している。「赤坂サカス」を中心とした不動産事業にも積極的で、テレビ依存から脱却したコングロマリットとなっている。

同じく好調の日本テレビHDは、売上高2344億円のうち日本テレビの広告収入が1174億円（前年比プラス105億円）を占めるが、テレビから派生したコンテンツ事業にも力を入れている。自社のオーディション番組から誕生したガールズグループ『HANA』などの音楽事業や、『葬送のフリーレン』といったアニメ事業が代表例だ。

日本テレビの編成部に在籍しながら、現在は大和大学社会学部教授を務める岡田五知信氏が言う。

「日テレは今後の改編で、可能な限りドラマ枠を量産していく。Netflixやアマゾンプライムといった海外の動画配信サービス企業は、『日本のドラマ』というコンテンツを高く評価しており、高額な配信料が設定されることも珍しくない。良質なドラマを生む機会を増やし、マネタイズしていこうという戦略です」

日テレは'23年にジブリを買収。関連するイベント事業は売上高51億円と伸びてはいるが、局内には「まだまだこれから」という声もある。

「本当は、ジブリ作品こそ海外配信に売りたい。しかし今も、ジブリとは交渉中。ジブリが海外配信できるようになれば、日テレには莫大な利益が入る」（日テレ中堅社員）

スポーツイベントの放映権争い

ちなみに、近年は見逃し配信サービス「TVer」も浸透しているが、その売上高はHD全体から見るとまだ小さい。日テレを例に挙げると、TVerなどのデジタル広告収入は50億円程度だ。

このように、民放キー局を抱える親会社が「テレビ以外」の事業にシフトしているなか、最も変化が緩やかと言えるのがテレビ朝日HDである。

売上高1655億円のうち、テレビ放送事業が占めるのは実に1224億円。全日（6〜24時）、ゴールデン（19〜22時）、プライム（19〜23時）の主要帯で、昨年に引き続き世帯視聴率3冠を継続中。だからこそ広告が入るわけだが、裏を返せば改革がしづらい状況でもある。同局の若手局員もこう危惧する。

「テレ朝はスポーツイベントに強いのが売りですが、来年開催のWBCの放映権をNetflixに取られたように、今後はどうなるかわからない。来年6月にはW杯も開催されますが、日本戦を放送できない可能性もある」

フジ・ショックの陰で絶好調の各局。しかし、それがいつまでも続くとは限らない。

