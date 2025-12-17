20年で半分以下…農家が消えるニッポン「10年後は3割の農地で耕作者不在に」食料自給率への影響は？

農水省が11月28日に公表した「農林業センサス（農業版国勢調査）」の速報値によると、農業を職業とする「基幹的農業従事者」は全国で102万1000人と、前回から25％減少し、20年前の半分以下にまで落ち込んだ。法人などを含む「農業経営体」も100万戸を割り込み、こちらも20年前の半数以下となっている。

この状況下では「将来の日本の農業は大丈夫なのか」と心配になるのが当然だ。だが、実は農業の世界では「農家が減ること自体は悪いことではない」という意見もしばしば聞かれる。

その背景には、農家の減少と並行して、多くの農地を抱え、大規模に営農する「強い農家」が増加していることがある。

【前編記事】『「団塊世代」の大量リタイア止まらず、わずか5年で農家が25％減少…「農業版国勢調査」が示す日本の危機』より続く。

食料自給率は下がったのか

政府が規模拡大を推進してきた背景には、いわゆる「規模の経済」の論理がある。つまり、1戸あたりの農家の規模が大きくなれば、その分低いコストで営農が可能となり、農業の生産性が高まるという理屈だ。

実際、この理屈には根拠もある。たとえば、農水省が公表している2024年産米の生産費に関する調査によると、15haから20haの経営体でのコメ60kgあたりの生産費は、0.5haから1haの経営体に比べて半分以下であることが分かっている。

また、食料自給率などの指標も、農家の減少が進んだことで特に悪化しているわけではない。前編で国内の農家の数が20年で半減したことを紹介したが、食料自給率（カロリーベース）を見ると、2024年度が47%だった一方で、20年前の2004年度も48%と、その水準はほとんど変化していないことが分かる。

さらに、大規模化によって生産コストの低減が実現すれば、消費者にとっては国産の農産物を安く買い求められるようにもなる。昨年来、コメの価格高騰が社会問題となっているが、最近の朝日新聞とのインタビューで石破茂・前首相は、大規模農家への支援を軸に米価下落を目指していたという趣旨の発言をしており、消費者の立場からしても大規模化にはそれなりのメリットが見出せるだろう。

10年後には3割の農地で耕作者不在に

しかし、だからといって「20年で農家が半減しても大した問題ではない」と判断するのはいささか早計だ。その理由はいくつかあるが、順番に説明しよう。

まず、当然ではあるが許容可能な農家の減り幅には限度がある。

先に、農家が減っても近隣の「強い農家」が農地を引き受けると説明したが、1戸の農家が引き受けられる農地にも限度はある。たとえば、平地が少ない日本では、1戸の農家がもつ農地が離れた場所に分散してあったり、隣り合っていても農地と農地の間に高低差があったりすることが多い。

こうしたバラバラに広がる農地の面倒を見ることの負担は大きいため、「強い農家」であっても無限に農地を引き受けられるわけではない。

また、大規模化を進めれば生産コストが下がるという点にも限界がある。先にコメ60kgあたりの生産費を例に挙げたが、実は作付面積が15haを超えるとそれほど生産費は下がらないことも分かっている。そのため、コストの面でも大規模化には限度があるだろう。

そして、大規模化が限界を迎えるなかで農家の減少が進めば、農地の受け手はいなくなり耕地面積が減少していく。全国の市町村が今年3月までにまとめた調査によると、全国の農地のうち約3割は10年後までに受け手がいなくなり、耕作できなくなる可能性があることが分かっている。もし実際にそのような事態になれば、いよいよ食料安全保障に関わる問題になりかねない。

具体的にどの程度、耕地面積が減ると、食卓を脅かす問題となるのかを明らかにすることは難しいが、農業経済学の一般論で言うと、生活必需品である農産物はわずかに市場への供給量が減っただけでも価格が急激に高騰するという性格がある。

たとえば、10年前に社会問題となったバター不足を覚えていらっしゃるだろうか。スーパーの店頭からバターが消え、一般家庭はもちろん、製菓業界などにも大きな影響が生じた。このバター不足は台風などの影響による生乳の減産によるものだったが、なんとその減産幅はたったの2%ほどだった。

したがって、耕地面積の維持が限界に達し、わずかでも供給力が減退すれば、思いもよらない影響が食卓に及ぶ可能性がある。

農家の子どもたちが通う学校を維持できるのか

また、農家が減ることは農村にとってコミュニティの維持にも関わる問題だ。この点について、全国で最も大規模化が進んでいる農業地帯である北海道・十勝地方のある農家から印象に残る話を聞いたことがある。

その農家はじゃがいもなどを生産する地域でも有力な農家だが、大規模化の推進には慎重な姿勢を取っているという。その理由を尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。

「1戸あたりの農家の規模が大きくなるということは、その地域に暮らす人が少なくなることを意味している。そうなった時に、農家の子どもたちが通う学校はどうするのか。地域のコミュニティは維持できるのか。そのような地域で農業を続けることは本当に幸せと言えるのか」

大規模化の末に、周囲に誰もいなくなった土地で農業を続けることが本当に幸せなのかという、十勝の農家だからこその問題提起だ。農家という職業で語ると意識しづらいが、そこにはコミュニティのなかでこそ成立する暮らしがある。

農家の減少は単なる農業生産の問題ではなく、地域に残り営農を続ける農家の暮らしにも直結する問題だ。農家の減少が進む現実を「生産性が上がる」と過度に楽観視せず、少しでも農業の担い手が増えるよう着実に対策を進めることが必要だ。

