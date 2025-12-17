キリシタンであるために自害できず…関ヶ原の戦いで西軍が敗走した時、明石守重と小西行長がたどった衝撃の運命

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈【関ヶ原の戦い】小早川秀秋は最初から「東軍」だった…「戦闘中の寝返りは不可能だった」と言える「納得の理由」〉に引き続き、合戦の様子や、西軍の潰走について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

福島正則は宇喜多秀家の陣地へ攻めかかった

9月15日午前10時ごろ、藤下村の石田三成の陣地には、黒田長政の人数が、宇喜多秀家・小西行長の陣地には、福島正則率いる人数が、それぞれ攻撃を開始した。福島勢に属して戦った生駒利豊（小折1600石の領主）による証言は以下のとおりである。

生駒利豊の証言（1）

関ヶ原で福島勢の先手が鉄砲を撃ち合っているすぐ後ろへ、わたくしたち19人の者が通りかかり、馬から降りて待機しました。宇喜多勢の先手とはおよそ50間（約90メートル）も離れていたでしょうか。敵方では「金の桐」を描いた団扇の旗指物をした侍大将が、宇喜多勢の陣地から降りてきて銃撃戦の指揮をとっていました。そのうちに、敵の人数の半数が、敵陣の先端部分へ引き上げていきましたので、崩れたと判断し、すぐに馬に乗って突撃を行いました。敵の侍大将も「もう持ちこたえられない」と判断したのでしょうか、道具などもその場に放置して、2人の者たちにいかにも重そうな身体を引き上げられ、崖の上へ逃げていきました。引き上げていた者たちは途中から見えなくなり、わたくしは団扇の旗指を目印にして敵陣へ乗り込みました。団扇の旗指が陣地の半分ほども上ったころ、わたくしは陣地のふもとへ着き、馬から飛び降りて斜面を走って上り、敵の侍大将までおよそ3間（約5.4メートル）に迫ったところ、そこには味方が2人、わたくしよりも侍大将に近いところにいましたので、味方の手柄を奪ってはいけないと考え、その侍大将は2人にまかせて先へ上っていきました。

戦場でもっとも高く評価されるのは、敵と正面から槍を合わせて取った首級である。背後から討ち取ったものや、味方から奪ったものは評価されない。言うまでもないが、味方を裏切って背後から攻撃しても、それは「手柄」とは呼ばれない。

さらに利豊の証言を見ていこう。

生駒利豊の証言（2）

敵陣の奥へ進んでいくと、甲冑をつけていない敵が刀を振りかざして襲ってきましたので、槍で突き倒し、兜首ではないのでそのまま放置してさらに先へ進みました。すると、左の方角にゆるやかな斜面があり、味方の者が馬に乗って上っていたのですが、敵に槍で突き落とされていました。その敵は突き落とした者を放置して、こちらへ攻めかかってきましたので、正面から迎え撃ち、交戦して、ついには槍で突き倒し、首を取りました。奥平三明は槍で突かれ、その場で亡くなりました。三明は加納の松平信昌殿の叔父です。林直次（美濃国内で3000石の領主）も1人の敵を槍で突き倒したのですが、首を取ったところを、別の敵が上から直次を突き倒しました。具足で槍が止まり、直次は命が助かりましたが、その場所からおよそ2間（約3.6メートル）も下へ転び落ち、首は誰かに奪われてしまったとのことです。わたくしの家来のほか4人の者たちが手柄を立てました。これらのほか、藤下より先で戦った者はいません。

利豊の最後の記述から、福島勢と宇喜多勢が戦ったのは「藤下」という場所であったことがわかる。これは『シン・関ヶ原』第5章で紹介した、宇喜多勢の陣地が東山道の南にあったという島津家家臣の証言と整合する。

西軍は潰走した

結果的に、関ヶ原の西軍は、東軍本体と小早川勢の間で挟み撃ちにあってしまった。これについて、「小早川勢が最初から東軍であったと知っていたなら、なぜ西軍は関ヶ原へ向かったのか」というご質問をいただいたことがある。現場指揮官である石田三成が、そのような不利な状況にみずからを追い込む判断をしたのは不可解である、とのご指摘である。

なるほど、われわれ後世の人間は、布陣図（下図参照）によって（通説の）東西両軍の配置を知っているし、松尾山にいる小早川勢が1万5000（陸軍参謀本部編『日本戦史 関原役』による）という大人数であることも知っている。東軍が9月15日の朝に関ヶ原方面へ進出したことも知っている。しかし、大柿を出発したときの三成は、14日夜から15日朝にかけて吉川広家が家康と和談を結ぶことを知らないし、松尾山にいる小早川勢の戦力を過小評価していたのかもしれない。本人が記録を残していないのでこれは臆測になるが、三成は松尾山を即時に攻略できると考えて関ヶ原へ向かったのではないだろうか。東軍本体との間で挟み撃ちにあったのは結果的にそうなっただけであり、これは三成の想定外のことだったのだろう。

同様な事例として、太平洋戦争中に、日本軍が南太平洋のガダルカナル島を攻略しようとした作戦があげられる。1942年8月、日本軍はガダルカナル島に約2300人の部隊を上陸させた。しかし、この部隊はアメリカ軍の迎撃にあい全滅した。すると、日本軍は4000人の部隊を上陸させた。だが、これも全滅した。われわれ後世の人間は、このときガダルカナル島を守っていたアメリカ軍が1万人強であったことを知っているから、日本軍の作戦が不可解であると感じるが、当時の日本軍はアメリカ軍の戦力を過小評価していて、即時に攻略できると考えていたから上陸作戦を実行したのである。

9月15日正午ごろ、東軍先手衆は宇喜多勢を潰走させ、続いて島津維新の陣地を南側から攻撃した。同じころ、別の東軍先手衆は石田三成の部隊を潰走させ、やはり維新の陣地を東側から攻撃した。維新の軍勢は、両方向から敵勢が迫るなか、その真ん中を切り抜けて牧田方面へ向かって撤退した（『神戸五兵衛覚書』）。

宇喜多秀家の家老・明石守重はキリシタンであるために自害することができず、敵の手にかかって殺されようとして敵陣へ突入した。敵陣奥深くまで進んだ守重は、黒田長政と遭遇した。長政は守重と親しい友人であったため投降をすすめ、守重はこれに応じた（『1600年度（イエズス会）日本年報補遺』）。やはりキリシタンであった小西行長も同じ理由で敵陣へ突入し、そのまま垂井の近くまで進んだが、菩提という場所で捕らえられた。

同日午後、牧田にいた長束正家・瑶甫恵瓊らと、南宮山の東麓にいた長宗我部盛親は、山中での敗報を聞くと、伊勢方面へ向かって撤退を開始した。正家・恵瓊は南宮山の毛利勢には何の連絡もせず勝手に撤退した。しかし恵瓊は途中で引き返し、南宮山へ戻った。恵瓊は吉川広家に、東軍との和談の条件が自分の身柄を引き渡すことであると聞いて腹を切る覚悟をした、と言って、僧侶の衣装にあらためて投降した（『吉川家文書之二』913号）。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

