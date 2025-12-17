「つながらない権利」のガイドライン策定や法制化の動きが出ているが…（写真はイメージ、Chay_Tee／Shutterstock.com）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

「7割が勤務時間外に連絡」時代のジレンマ

「休日なのに職場から呼び出された」「家にいたら突然携帯が鳴って上司に説教された」──そんな経験をしたことがある人も多いだろう。勤務時間外は職場と切り離したいと考える人たちからは“つながらない権利”を求める声が聞こえてきます。

連合の『“つながらない権利”に関する調査2023』によれば、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」と答えた人は7割超に及びます。勤務時間外に、職場からの連絡を受けた経験がない人の方がむしろ少ないようです。

フランスをはじめ、海外ではつながらない権利を法制化している例も見られます。ただ、完全に職場との連絡を遮断してしまって良いかは難しいところです。勤務時間外でも連絡を受けられるようにしておいた方が良いケースもあるかもしれません。

連合の調査でも、つながらない権利の法制化に対して「緊急性の高いトラブルへの対応が遅れてしまうこと」を心配する声が6割以上でした。

勤務時間外なのにつながるのは困る。しかし、完全につながらないのも困る。こうしたジレンマも見られる中、職場や働き手はつながらない権利の必要性についてどう受け止め、どう対処していけばよいのでしょうか。

相手・手段・工数で変わる“線引き”をどう設計するか

つながらない権利の法制化については、厚生労働省が設置した労働基準関係法制研究会で議論が交わされてきました。そこで示されたのは、法制化ではなくまずはガイドラインの策定を検討するという方向性です。

つながらない権利を考える上でややこしい事情の一つとして、やりとりする相手・連絡手段・対応の程度などによって状況が大きく異なる点が挙げられます。「何を」「どこまで」制限すればよいのかを整理するのは容易ではありません。

やりとりする相手が日ごろ仲の良い同僚であれば大して神経質になる必要はないのかもしれませんが、上司から連絡が入れば緊張感は大きく変わってきます。また、取引先からの連絡であれば何か問題でも起きたのかと身構えてしまいそうです。

連絡手段がメールやチャットであれば、空いた時間を使ってこちらのペースで目を通すことができます。しかし、電話の場合は改めて折り返すとしてもやりとりする時間は拘束されることになります。加えて、相手との時間を調整するためのやりとりも別途必要かもしれません。

そして最も問題なのは、対応にかかる工数の程度です。その場で瞬時に答えられる簡単な問い合わせであれば、大した負担ではないでしょう。しかし、上司から「先日の報告について確認したいことがある」などと込み入った話になりそうな連絡を受ければ、内容を思い出したり手帳を確認したりと頭をフル回転させ、仕事モードに切り替える必要があるかもしれません。

かつては、勤務時間外につながらないことの方が当たり前でした。家に電話がない時代であれば連絡をしようにも手段がありませんでしたし、電話が普及しても家族で共用している固定電話に職場から連絡が入るのは、よほどの緊急時くらいでした。

それが変わっていった転換点が、ポケットベル（ポケベル）の登場です。ポケベルが鳴って職場の番号が表示されれば、外出先でも公衆電話を探して折り返さなければならなくなりました。「4903○○○○××××」などと、職場の電話番号の先頭に49（至急）が付いていれば緊張感は一気に高まり、休日気分など一気に吹き飛ぶことになります。

さらに、携帯電話の普及が変化を決定づけました。電話は共用ではなく個人ごとに所持して外出先でも使用できるものとなり、つながっていない世界は終わりを告げて、どこにいてもつながる世界が到来しました。

“つながる社会”で守るべきは遮断ではなく「判断の主導権」

とはいえ、会社支給のポケベルや携帯電話であれば、勤務時間外に電源を切っておけばつながりを断つことができます。しかし、インターネットが普及して、いまや子どもでもスマートフォンを所持する、つながっているのが当たり前の世界です。

いつでもどこでもSNSで情報を受発信できる環境が日常生活の中に組み込まれたことで、多くの人にとってつながりを完全に遮断することが難しくなりました。また、テレワークする人も増えたため、職場にいなくてもメールやチャットなどで連絡はつきやすくなっています。

そんな便利さがあだとなり、有休取得中に職場からの連絡に気づかないでいると、「SNSに楽しそうな写真を投稿してるのに、連絡はスルーかよ」などと思われてしまいかねない窮屈さも生じるようになりました。

テクノロジーの発達によってインターネットと生活とが密着し、つながっていない世界からつながっている世界へと社会構造が変化した時代に求められる権利とは、つながりを断つというより、勤務時間外に連絡を受けても拒否できる権利だと言えます。

基本的に勤務時間外は働く必要などないはずですから、法制化するまでもなく拒否することは可能なはずです。それなのにつながらない権利が問題になるのは、拒否することがマイナス評価につながりかねないからに他なりません。

つながっていない世界では、連絡をとること自体が難しいのでレスポンスはなくて当然でした。ところがつながっている世界だと連絡がとりやすいだけに、レスポンスしないと相手からの連絡を意図的に無視して、拒否したように映るケースが生じやすくなります。

実際にはメールがうまく受信できなかったり、他のメッセージに紛れてしまったりして連絡に気づかないことはあり得るものの、意図的な無視と受けとられるのはリスクです。勤務時間外であっても、メールやチャットが来ていないかと気になる人はいると思います。

また、勤務時間外でも連絡を受けた方が良い場合があることも、拒否しづらい理由の一つです。

例えば、想定外のトラブルが発生して緊急で対応しなければ大きな損害が発生したり、人に危害が及んでしまうようなケース。あるいは内容確認するだけで済むような連絡であれば、先にチェックを済ませておくことで出勤した後の仕事が楽になるといったケースもあるかもしれません。

冒頭で紹介した連合の調査にもあったように、つながらないことによる不安もある中で、完全につながりを遮断することにも一定のリスクがあります。その点を踏まえると、必要なのはつながらないかどうかより、つながっている世界であることを前提に、対処するか否かの判断については連絡を受けた側に委ねられるレスポンス主導権の付与です。

自律的マネジメントがなければ主導権は機能しない

職場からの連絡に対して認識しているかどうかを縦軸、それに対してレスポンスするかどうかを横軸とすると、勤務時間外の働き手の対応は大きく3つに分類できます（別掲表参照）。

職場からの連絡を認識し、レスポンスを行う場合は「業務受諾」です。勤務時間外でもすぐに対処した方が良いと自分で判断したり、緊急性が高い場合などについては業務受諾します。ただし、原則として業務した時間については賃金が発生することになります。

職場からの連絡を認識しつつもレスポンスしない場合は「業務保留」です。内容を把握した上で次に勤務する際に対処すれば問題ないと判断できるなら、連絡に応じることなく業務保留すれば済みます。

ところが、もし連絡を受けた側がレスポンス主導権を持っていないと、業務保留は意図的な無視であり「業務拒否」したと見なされてしまいかねません。連絡を受ける側が上司の場合など、連絡する側より上の立場であればつながらない権利が問題になりづらいのは、レスポンスするか否か、マイナス評価を気にせず自分で決められるからです。

そして、職場からの連絡を認識していなかった場合は、そもそもレスポンスのしようがないため「業務不可」となります。つながっていない世界であれば、勤務時間外の対応の大半は基本的にここに分類されました。

良くも悪くもつながりを断絶することが難しくなった現代社会において、つながらない権利についてのガイドライン策定や法制化は、仕事の連絡を受ける働き手側のレスポンス主導権を保障するものである必要があります。

そのために職場では、個々の働き手が担当する業務をできる限り自身で完結できるよう、自律的マネジメントが可能となる業務体制の構築に取り組まなければなりません。

上司の指示がなければ、出社しても今日は何に取り組めばよいのか分からない。仕事が終わったつもりでも、上司に確認しないと帰宅してよいのか自分で判断できない。そんな他律的マネジメントが標準となっている職場で働く人が、勤務時間外のレスポンス主導権を握ることなど不可能です。

つながらない権利をめぐる課題は、単に勤務時間外の連絡を断つか否かの範囲に留まるものではありません。働き手が仕事を主体的にコントロールできる職場環境をどのように構築していくかという、業務体制の根本的なあり方を改善する必要性が問われていると言えるのではないでしょうか。

