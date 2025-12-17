駅にある「電車の顔」をした案内板、じつは「ただのデザイン」ではなかった…開発者が明かす「衝撃の狙い」と「日本ならではの事情」

日本の主要駅には、駅周辺の地図を表示する案内看板がある。改札を出て目的地へ向かうとき、ルートを確認するために眺めたことがある人も多いだろう。

そのような案内看板のなかには、電車の「顔（先頭部）」をモチーフにしてデザインしたものがある。このタイプは、2025年6月から首都圏の駅に初設置されて以来、数が増えている。

なぜこのような案内看板が誕生したのか。開発した表示灯株式会社（以下、表示灯）に尋ねてみた。

なぜ電車の「顔」なのか？

その狙いは「人々の注目を集めること」にある。駅で見られた電車の「顔」をモチーフにすることで、親しみやすさを持たせている。

なぜ注目を集める必要があるのか。それは、これがたんなる「周辺案内地図」ではなく、広告を組み合わせた「広告付き周辺案内地図」だからだ。つまり、駅の利用者に「周辺案内地図」を見てもらい、情報を無料で提供する代わりに、そこに掲載された「広告」を見てほしいのだ。

冒頭で紹介した表示灯は、総合広告代理店の一つだ。「周辺案内地図」に関しては、そこに掲載した「広告」で収益を得ている。だから駅の多くの利用者に「広告」を見てもらうことで、その効果を高めたいと考えている。

「ステーションナビタ」

表示灯は自社が駅に展開する「広告付き周辺案内地図」を「ステーションナビタ」と呼んでいる。「ナビタ」という名前は、ナビゲーションの略である「ナビ」と、人名の語尾で使われる「タ」を組み合わせて親しみを持たせたと、同社社員から聞いた。

「ステーションナビタ」は、全国約2,400駅に設置されている。1日の乗降客数が3万人以上の主要994駅に限定すれば、「広告付き周辺案内地図」の80％以上を「ステーションナビタ」が占めている。

また、表示灯は、「ステーションナビタ」の一種として、鉄道会社の主要車両のデザインをコンセプトにした「電車ナビタ」を展開している。冒頭で紹介した、電車の「顔（先頭部）」をモチーフにしてデザインした案内看板が、これだ。詳細は「日本ならでは」広告代理店と鉄道会社のすごい取り組み…電車の「顔」をモチーフにした「駅の案内看板」でも紹介した。

アイコンになった「顔」を活かしたデザイン

筆者は同社から「電車ナビタ」の開発の経緯を聞いて、日本の鉄道の特殊性を活かしたアイデアだと感じた。その理由は、次の通りだ。

海外の鉄道は、ほとんどが公営であり、一つの国や地域あたりの鉄道事業者の数が少ない。たとえばロンドンの地下鉄は、バスとともにロンドン交通庁（TfL）が一元管理している。路線によってトンネルの深さやサイズが異なるため、電車の大きさには違いがあるものの、デザインを路線ごとに変えるという発想は希薄だ。

そのため、どの路線でも似たような形や色の「顔」をした電車が走っている。同様の状況は、海外の多くの都市の鉄道で見られる。

いっぽう日本の鉄道は、ほとんどが民営で、国内の鉄道事業者の数が多い。たとえば東京では、多くの鉄道事業者が運営する鉄道路線が多数通っており、それぞれで形や色が異なる「顔」の電車が走っている。これは、利用者が列車を乗り間違える誤乗車を防ぐためであると同時に、鉄道事業者ごとに鉄道車両のデザインを工夫した結果でもある。

日本の鉄道の個性

一般的に通勤電車は、利用者が特急料金を支払って乗車する特急電車とくらべて、製造コストの節減が求められるため、「顔」の形の制限が多く、どうしても真っ平らになりがちだ。それでも日本の鉄道事業者は、窓やライト類、スカート（車体下部のカバー）の形や、全体の配色などを工夫して、自社のイメージを電車の「顔」に反映している。また、新しい電車を導入するたびに「顔」を変えることもめずらしくない。

このため日本の鉄道では、「顔」がユニークな電車が多数存在する。また、その「顔」が鉄道事業者の個性を象徴するアイコンになっている。これは、日本の鉄道の個性だ。

また、日本の主要駅には「広告付き周辺案内地図」が当たり前のようにあるのに対して、海外の主要駅にはそれがほとんどない。これも、日本の鉄道の個性だ。

表示灯は、電車の「顔」と「広告付き周辺案内地図」を組み合わせて「電車ナビタ」を開発した。これは、先述した二つの個性をかけ合わせたものでもある。だから、日本ならではのアイデアだと筆者が感じたのだ。

細部を「それっぽく」表現するデザイン

また、筆者は「電車ナビタ」のデザインに唸らされた。沿線の人が見たら「あの電車だね」と認識できるレベルになっているだけでなく、一般の人が気づかないディティールまで再現してあったからだ。

そもそも「広告付き周辺案内地図」を電車の「顔」に似せるのはむずかしい。そもそも縦横の比率がちがうので、電車の「顔」をそのまま配置すると不自然な空白ができる。また、「顔」に埋め込む画面を大きくしないと、役割を果たせない。

ただ、近年日本で登場した電車の「顔」の多くでは、正面の窓付近が黒く塗られている。窓を実際よりも大きく見せるための工夫だ。

そのため、「電車ナビタ」は、その黒い部分に大きな画面を配置してある。画面の面積を増やすため、実際の電車よりも黒い部分の比率が大きいが、それ以外の部分のディティールを「それっぽく」再現することで、電車の「顔」らしいイメージを保っている。

よく見ると、窓やライト、色帯、スカート（車体下部のカバー）、連結器に至るまで、電車の「顔」のディテールの形や色が忠実に再現されている。

首都圏から広がった電車の「顔」の案内看板

表示灯による「電車ナビタ」の設置は2025年6月から始まり、増え続けている。首都圏の鉄道に限定すると、2025年10月までに民鉄5社の駅に導入された。以下のリストは導入順で、カッコ内はモデルになった電車の種類を表している。

・京急電鉄の黄金町駅（同社1000形）

・東武鉄道の新鹿沼駅（同社「スペーシアX」）

・北総鉄道の白井駅（同社7500形）

・西武鉄道の田無駅（同社40000系）

・京成電鉄の常盤平駅（同社8800形）

なお、北総鉄道の白井駅の「電車ナビタ」には、同社所属の鉄道むすめ“白井まきの”のヘッドマークもデザインされた。鉄道むすめは、鉄道で働く女性をモチーフにしたキャラクターコンテンツだ。漫画やアニメなどのカルチャーが発達した日本ならではのコンテンツとも言える。

いっぽう、2025年11月には静岡県の遠州鉄道の3駅に導入した。これは東海エリア初の導入例となった。

以上紹介した「電車ナビタ」は、おそらく今後も増えるだろう。これからどのようなバリエーションが登場するか楽しみだ。

