船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

（本記事は、伊澤理江『黒い海 船は突然、深海へ消えた』の一部を抜粋・編集しています）

夏至から2日後の、短い夜が明けた。

第58寿和丸は、千葉県銚子市沖の洋上にいた。房総半島の最東端、犬吠埼から東へ約350キロ。陸地はどこにも見えない。太平洋の真っ只中だ。

朝から曇り空が広がっている。20人の船員たちはそれぞれの位置で仕事を始めた。

ブリッジには、漁労長の今野清紀らがいる。

この朝はカツオの群れを追っていた。ソナーを使って魚群を探す。海中に超音波を発し、その跳ね返りを捉え、情報をモニターに映し出す。映像をチェックし、群れの大きさや泳ぐコースを把握していく。ほかの乗組員たちも、めいめい双眼鏡を手に持って洋上を飛ぶカツオドリを探した。カツオドリが群舞する海域には、たいていカツオの群れがいる。電子機器がいくら発達しても、漁場探しに海鳥の習性は無視できない。

ブリッジ上方の魚見台には、魚群の探索を受け持つ「魚見」役の2人がいた。分厚い雲に覆われた洋上で、潮風に吹かれながら目を凝らす。目の達者な魚見は、魚を狙う海鳥の動きを決して見逃さない。

網を入れて漁を始めるか。網を入れるとしたら、どのタイミングか。漁の成果を左右する判断は、漁労長に委ねられている。他社も一目を置くほど今野の腕はいい。実際、「寿和丸船団」の漁場をチェックし、自分たちも大漁を、と同じ海域に集まってくるライバルも少なくなかった。

この朝のカツオは動きが複雑で、しかも群れの位置は海面から離れている。かなり深い。追いかけていくには、海況もやや不安定だ。

漁労長の今野はカツオの追尾を中断し、乗組員を休ませることにした。

最後の陸おかは宮城県塩釡港。そこを出てからの約3週間は、休みなしで連日の操業が 続いている。多いときには漁を一日に4回もこなした。第58寿和丸の乗組員たちに疲れが見え始めていた。

午前8時ごろになると、第58寿和丸はパラシュート・アンカーによる漂泊の準備を始める。北緯35度26分、東経144度43分の洋上だった。

パラシュート・アンカーは錨の一種で、漁師たちは「パラアンカー」と言ったり、パラアンカーを使った漂泊のことを「パラ泊」と呼んだりする。船首側の海中で落下傘を広げ、水の抵抗を使って船首を風上に向ける。横波を受けにくくなるため船体は安定し、安全性が高くなる。大シケのときは難を逃れるため港に待避するが、それほどではない場合は、洋上で荒天をしのぐために船舶はしばしばパラ泊を選ぶ。

付近をちょうど梅雨前線が通過していくところだった。小雨が降り、海は次第に荒れてくる。もっとも、経験豊富な海の男たちにすれば、大したシケではなかった。

30年近い経験を持つ第58寿和丸の船員・豊田吉昭は「この程度ならまた網をやる（漁をする）だろう」と思っていた。ところが、パラアンカーを下ろす指示が出た。

なんだ、休むのか。豊田は49歳の手練だ。網をやると思っていたのにパラ泊をするという。意外に思ったが、朝から休めることが内心ではうれしかった。

初夏の太平洋で何の変哲もない一日が始まっていた。

パラアンカーを海中に広げた第58寿和丸は午前9時頃、メインエンジンを止めた。漂泊の始まりだ。想像もできない大異変が数時間後に起きようとは、誰も考えていない。

第58寿和丸の船体構造を建物にたとえるなら、地上2階・地下1階ということになるだろうか。サロン（食堂）や作業場は「上甲板」にある。建物に言い換えれば、そこは1階、メインフロアだ。網を海に降ろしたり、引き揚げたりの作業も上甲板で行う。

ブリッジがあるのは2階。一番見晴らしが利くこの場所で操船を行う。船内マイクやスタンバイ（出航配置）ベルを使って船員への指示を出すのもブリッジだ。

地下に降りていくと、中央部にエンジンルームがある。通信長を除くと、船員たちが寝起きする船員室も全てこの甲板下にあった。

「寿和丸」は、福島県いわき市の漁業会社「酢屋商店」が所有する漁船だ。

まき網漁では通常、役割の異なる漁船が数隻で船団を組む。酢屋商店の船団は4隻だ。魚を獲る網船が1隻、魚を探す探索船が1隻、漁場と港の間を行き来する運搬船が2隻。船団では網船がリーダー格で、「本船」とも呼ばれる。

この日、犬吠埼沖の海域では、第58寿和丸を本船とする船団と、もう一つの寿和丸船団が操業していた。第58寿和丸がパラ泊に入ったころ、両船団の船もそれぞれにパラ泊を始めている。

第58寿和丸乗組員の豊田と大道孝行はブリッジ前の上甲板にいた。この場所は船体の中央部にあり、船体を人体になぞらえて「胴ノ間」とも言う。そのスペースでベテランの2人は、漁船に乗るようになったばかりの若手2人を相手に、ワイヤーの修繕方 法を教えていた。シケていたが、自分たちに波がかかるほどでもない。雨合羽の上着も要らなかった。

大道は、高校を中退して16歳で海に出た。最初の漁は石川県の北端、珠洲市蛸島町沖。獲れた大量のサバを見て「すんげぇ」と驚き、思わず何匹いるか数えたという。それから魚を追って全国各地を回った。岩手県出身の大道にとって見知らぬ土地の港に入り、博多どんたくや京都祇園祭など地域色豊かな行事を見る楽しみもあった。開通してまだ日が浅い、東北新幹線や上越新幹線に自分の給料で乗れることは何よりもうれしかった。「なんて素晴らしい仕事か」と思った。そんな時代から20年以上。すでにベテランになり、若者に漁を教える立場になっている。

「ごはんだよー」という声が船内スピーカーから聞こえてきた。司厨長、佐藤慶夫の声だ。

時計の針は午前10時半になっていた。

ぞろぞろと船員たちが小さなサロンに集まってくる。4人掛けと6人掛けのテーブルが一つずつ。船員の名前シールが貼られた棚には、マグカップや湯飲み、魔法瓶が並ぶ。サロンで船員たちは入れ替わり立ち替わり、揚げ物中心の昼食を済ませた。ワイヤーの修繕作業を終えた胴ノ間組の豊田らも午前11時ごろ食事に加わった。

豊田と大道からワイヤー作業を教わっていたうちの1人は、新田進。新人の20歳。第58寿和丸が初めての漁船で、乗り始めて2年しか経っていない。昼を食べ終えた新田は、箸を置くとサロンに残り、司厨長の佐藤と共に皿洗いをした。20人分の皿と20人分の飯碗。それが終わった正午ごろ、新田は甲板下の船員室へと階段を下りた。

司厨長は夕飯の支度のために厨房に残っていたようで、船長や漁労長らの幹部を除けば、船員室に下がったのは新田が最後だったと思われる。

幹部らはサロンに残り、花札を始めようとしていた。

なぜその船は突然、深海に消えたのか？ 「すごい怖かった…」乗組員が経験した「恐怖心の正体」