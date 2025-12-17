¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ OB¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê
¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï7500»î¹çÄ¶¡ª ¸åÆ£·òÀ¸¤Î¡ÖÍè¤¿¡¢´Ñ¤¿¡¢½³¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½¾ì´ÑÀï7500»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£·òÀ¸»á¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼èºà·Ð¸³¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1Éüµ¢¡£º£²ó¤ÏÀïÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¿È¥Á¡¼¥à¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¹¾Â·ò»á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÇ®¤¤¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇJ1¾º³Ê¡Û
¡¡J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò²¼¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¼Â¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡photo by Kishiku Torao
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ï·ã¤·¤¤¹¶¤á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£¼¡Âè¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·è¾¡Àï¤é¤·¤¤¡×»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¾¡Íø¡×¤¬¾º³Ê¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¢¤ëÆÁÅç¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬ÀéÍÕ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÇØ¸å¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÆÁÅç¤¬¥µ¥¤¥É¤ÎÊÑ¹¹¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾ÀéÍÕ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Ø¼è¤ëËÌÂ¦¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÂÑ¤¨Â³¤±¤¿ÀéÍÕ¤Ï69Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£ÀÐÀîÂçÃÏ¤¬±¦¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿郄¶¶°íÚð¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀéÍÕ¤¬µ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç´¿À¼¤Î¤Ê¤«¡¢È¿·â¤ò»î¤ß¤ëÆÁÅç¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡£±½µ´ÖÁ°¤Î½à·è¾¡¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç£°ÂÐ£³¤ÎÎôÀª¤«¤é16Ê¬´Ö¤Ç£´¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡×¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤¬·ø¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÆÁÅç¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï1ËçÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡×¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë17ºÐ¤ÎÉ±ÌîÀ¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤½Å¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¤Î¸òÂå¤À¡Ê¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ì¤ÐÀéÍÕ¤Î¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡Ë¡£·Ð¸³¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤Î¤¬½çÅö¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÉ±Ìî¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ÏÂçµÜÀï¤Î¤¢¤È¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÇ®¤¤À¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ë¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯Á°¤ËJ2¤Ë´ÙÍî¤·¤¿Ì¾Ìç¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ï¡¢´ØÄÍÎ´»á¤äÕú¾½ßå¡Ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë»á¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»Ø´ø´±¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£¾º³ÊÁè¤¤¤Ë¤â¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤â²Ã¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖJ2Ãæ°Ì¡×¤Ë°Â½»¤ÎÃÏ¤ò¸«½Ð¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ë¤ÏÇ®¤µ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÀéÍÕ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ÆºÇ½é¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤Î¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¹¶¤á¾å¤¬¤ê¡¢Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ë¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¹¶·âÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿ÌÌ¡¢ÀÈ¤µ¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ï£¶°Ì¤Ç¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ÇÔÂà¡£2024Ç¯¤Ï¾®¿¹Èô°¼¡Ê¸½±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÍÊ¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£·°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬·ë¼Â¤·¡¢º£¤ÎÀéÍÕ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤·¡¢£³Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹¶·âÎÏ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤Ê·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¿È¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©¤ÏJSL¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²²Ã¡Û
¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀéÍÕ¤Î¾º³Ê¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÀéÍÕ¤ÎÁ°¿È¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ê¸Å²ÏÅÅ¹©¤Ï¸½ºß¤â¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë»ñËÜ¶â¤Î50¡ó¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¸Å²Ï¤Ï1965Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²²Ã¤·¡¢°Ê¸å27Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â£²Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Í£°ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡Ê1972Ç¯¤Ë¤Ï£¸¥Á¡¼¥àÃæ£·°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯JSL¤¬10¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÆ¨¤ì¤¿¡Ë¡£
¡¡ËÍ¤Ï1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½é´ÑÀï¡£ÍâÇ¯¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎJSL´ÑÀï¤Ë¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸Å²Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î±þ±ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¸²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÆËÓÃÄÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¸½ºß¤âÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËËÍ¤âÆþ²ñ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´´»öÄ¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿ÃÓ¸¶¸¬°ìÏº¤µ¤ó¡ÊÂ¤±à²È¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤â¸Å²Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç±þ±ç´ú¤ò¼êºî¤ê¤·¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡Ö²«¡¢ÎÐ¡¢ÀÖ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ã¤Ý¤¤¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤À¤¬¡¢JSL»þÂå¤Î¸Å²Ï¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬´ðÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±þ±ç´ú¤â¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÓ¸¶¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î±þ±ç¤Î¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡¢¸Å²Ï¤ÏJSL¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£JSLÍ¥¾¡¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²²ó¡£±ü»û¹¯É§¤ä±Ê°æÎÉÏÂ¤¬¤¤¤¿1976Ç¯¤È²¬ÅÄÉð»Ë¤äµÜÆâÁï¤¬¤¤¤¿1985Ç¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤âJSL»þÂå¤Ë¸Å²Ï¤Ï£±²ó¤·¤«Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡JSL¤Ç¤ÏÅìÍÎ¹©¶È¡Ê¸½¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤¬½éÇ¯ÅÙ¤«¤é£´Ï¢ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìÍÎ¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤Î¤Ï¿ù»³Î´°ì¤ä¿¹¹§»ü¡¢²£»³¸¬»°¡ÊGK¡Ë¤òÆþÃÄ¤µ¤»¤¿»°É©½Å¹©¡Ê¸½±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤ä¡¢³øËÜË®ÌÐ¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Í¥ë¥½¥óµÈÂ¼¤¬¤¤¤¿¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ê¸½¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å²Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¸Å¹ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸Å²Ï¤Î²«¶â»þÂå¤ÏJSL°ÊÁ°¤Î1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é60Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÚÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¾Â·ò¡Û
¡¡ÁÏÀß¤ÏÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïÄ¾¸å¤Î1946Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å²Ï¤ÎÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éô°÷¤Ï²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀïÁ°¤«¤é´ØÅì¼Â¶ÈÃÄ¥ê¡¼¥°¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¡£Àï¸å¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿1946Ç¯¤¬¸ø¼°¤Î¡ÖÁÏÀßÇ¯¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1920Ç¯Âå¤«¤é50Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿´¤ÏÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¡¢´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¹»Æ±»Î¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡ÖÅìÀ¾³ØÀ¸½³µåÂÐ¹³²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤³¤½¼ÂÎÏÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¶ÈÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Âç³Ø¤Ë¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤º¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤ÏOB¤ò´Þ¤àÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡ÊÁá°ðÅÄWMW¡¢ÅìÂçLB¡¢·ÄØæBRB¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ì¤À¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸Å²Ï¤Ï1955Ç¯º¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢Ä¹¾Â·ò¤¬ÆþÉô¡£¸Å²Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¾Â¤Ï¹Åç¹âÅù»ÕÈÏÉíÂ°Ãæ³Ø¡Ê¸½¡¢¹ÅçÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1947Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÃæÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¸½ºß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ç´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¡£Â´¶È¸å¤âÅìµþ¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸Å²Ï¤Ç¤âÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤òÃ´¤¤¡¢1960Ç¯¤Ë¸Å²Ï¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç·ÄØæBRB¤ò²¼¤·¤Æ¼Â¶ÈÃÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅ·¹ÄÇÕ¤ò·Ç¤²¤¿¡£1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éJSLÈ¯ÂÁ°¤Ë¸Å²Ï¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤Ç£³ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¤Ç£³ÅÙ¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³Áª¼ê¸¢¤Ç£´ÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÂç³ØÃæ¿´¤«¤é¼Â¶ÈÃÄÃæ¿´¤ËÊÑ¤ï¤ë»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¸Å²ÏOB¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¡Û
1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤ÎÄ¹¾Â·òÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¡¡photo by AFLO
¡¡Ä¹¾Â¤ÏµìÀ©Ãæ³Ø¡¢Âç³Ø¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢1962Ç¯¤Ë¤Ï33ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¤È¤·¤Æ¶¨²ñ²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Æ±²ñÄ¹¤È¤·¤Æ2002Ç¯£×ÇÕ¾·Ã×¤ò¼Â¸½¡£¤Ä¤Í¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡Ö¿ÆÊ¬È©¡×¤ÇÃ¯¤«¤é¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä¹¾Â¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤â¸Å²Ï¤ÇÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤âÄ¹¾Â"Áª¼ê"¤¬½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1966Ç¯11·î¤Î¸Å²ÏÂÐÅìÍÎÀï¡£²ñ¾ì¤Ï¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¡¢ÅìÍÎ¤¬¾¡¤Æ¤ÐJSLÏ¢ÇÆ·èÄê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ë¡¢Ä¹¾Â¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
1966Ç¯¤ËÄ¹¾Â·ò¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¸Å²ÏÂÐÅìÍÎÀï¤ÎJSLÆþ¾ì·ô¡£Åö»þ¤Ï¡¢Âè13½µ¡Êº£¤Ç¸À¤¦¡ÖÂè13Àá¡×¡Ë¶¦ÄÌÆþ¾ì·ô¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¤Ï¸åÆ£»áÄó¶¡¡Ë
¡¡ÅìÍÎ¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç"´ÆÆÄ"¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¤»¤¤¤«»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£ÅìÍÎ¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä¹¾Â°Ê³°¤Ë¤â¸Å²ÏOB¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢ÀîÊ¥»°Ïº¡¢¾®ÁÒ½ãÆó¡¢ÅÄÅè¹¬»°¤Î£³¿Í¤¬¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®ÁÒ¤ÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£Ä¹¾Â¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÏÂç³ØOB¤äºâ³¦¿Í¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¶¨²ñ±¿±Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸Å²Ï¤Ï¡Ö¼Â¶ÈÃÄ»þÂå¡×¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
