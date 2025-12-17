6 董卓はなぜ名士のほとんどに拒絶されたのか──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #6

これはフィクションではない。──史実である。



歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。



約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？

早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、正史に描かれた英雄、知識人たちの歩みをたどり、その生きざまに迫ります。





今回はそのイントロダクションと、序論「『三国志』とは何か」、第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」までの全文を特別公開します。（第6回／全7回）

第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」より

董卓はなぜ名士に拒絶されたか

話を董卓に戻しますと、政権を安定的に運営するために、董卓も名士を招聘（しょうへい）しようと試みました。『三国志演義』での董卓は、ただの暴君でしたが、『三国志』董卓伝には、当時の権勢者としての常道をわきまえた董卓の姿を見ることもできます。しかしながら、董卓は名士のほとんどに拒絶されました。次の部分を読んでみると、その理由が分かるでしょう。

そこで、久しく雨が降らないことを口実に、司空（しくう）の劉弘（りゅうこう）を策書によって罷免し、董卓がこれに代わり、すぐさま太尉に進み、節鉞（せつえつ）と虎賁（こほん）をあたえられた。（九月一日）とうとう少帝を廃位して弘農王（こうのうおう）とした。ついで（翌年の正月）弘農王を殺し、および（九月三日）何皇太后を殺した。霊帝の少子である陳留王（ちんりゅうおう）を皇帝に擁立した。これが献帝である。（十一月）董卓は相国（しょうこく）に昇進し、郿侯（びこう）に封ぜられ、賛拝不名（さんぱいふめい）と剣履上殿（けんりじょうでん）の恩典を賜った。また、董卓の母を池陽君（ちようくん）に封じ、家令（かれい）と家丞（かじょう）を置いた。董卓は精鋭の兵を率いて来たが、ちょうど皇室の大乱に遭遇し、廃立を意のままに行うことができ、武庫の甲冑・兵器と国家の珍宝を自分のものとし、その威勢は天下をふるわせた。董卓の性格は残忍で思いやりがなく、このため厳罰により民を脅かし、僅かな恨みにも必ず報復したので、人々は自分の安全を保つことができなかった。

（『三国志』董卓伝）

少帝を廃して殺害するなどの儒教的価値観から逸脱した行動、また地方の一群雄だった時から私利私欲を優先する姿勢などが、董卓が名士たちから忌避された理由でしょう。名士は名声をその社会的な存立基盤としていますから、名声の失墜につながりかねない人物との接触は、原則避けることになるのです。このことから、名士が常に君主に対する家臣のように主従関係に組み込まれる存在とは限らないことがお分かりいただけると思います。

董卓に反発する気運は膨れ上がり、一九〇年、その董卓が任命した州刺史や郡太守たちが、袁紹を盟主に反董卓連合軍を結成するに至ります。董卓は、残虐な人物である反面、非常に臆病でもありました。洛陽の北東にあたる冀州勃海（きしゅうぼっかい）郡（河北省滄州市）の太守に任じて懐柔を試みていた袁紹が、連合軍の盟主となったと知ると、これを大いに恐れたのです。『三国志』董卓伝には、「董卓は山東（華山より東側の地域）の群雄がみな蜂起したため、これを恐れて落ち着かなかった」とあります。



そして防衛に適さない洛陽を焼き払って、同年二月に西の長安（陝西省西安市）への遷都を強行します。さらには長安の北西にある自身の封地である郿（び）（陝西省宝鷄市）に「郿塢（びう）」という軍事拠点を設けるのです。そこに長安城と同じ高さの城壁を設け、三十年分の食糧を貯めこんだといいますから、その恐怖心のほどがうかがえるでしょう。恐怖心に支配された董卓は、さらなる暴虐を重ねます。



董卓が強引に擁立した献帝はまだ幼く、長安の政治は大いに乱れました。残虐な刑罰が繰り返され、冤罪で死んだ者の数は、四桁にのぼったといいます。このような恐怖政治はさすがに長くは続かず、一九二年、董卓は、事態を憂慮した官僚の王允（おういん）と、かれと結んだ呂布に殺害されることとなるのです。



なお、『三国志演義』には貂蟬（ちょうせん）という歌姫をめぐって董卓と呂布を対立させ、呂布をそそのかして董卓を殺害させる「美女連環の計」という謀略が出てきます。このエピソードは創作ですが、自らの貞節を犠牲にしてまで、悪逆非道の限りを尽くす董卓を破滅に追い込む貂蟬の行動を通して、「義」を表現しています。『三国志演義』においては、こうした儒教的徳目の称揚が行われていることを頭に入れておいてもよいかもしれません。



義とは、孔子の仁（おもいやり）に加えて、孟子が尊重したもので、人としての正しいあり方を示します。『三国志演義』が描こうとしたものは、「智絶（智のきわみ）」と称える諸葛亮の魔術のような智恵と、「奸絶（奸のきわみ）」曹操の悪逆さだけではありません。「義絶（義のきわみ）」と称えられた関羽に代表される義を『三国志演義』は尊重しているのです。貂蟬の「美女連環の計」も、そうした義を示す行動の一つなのです。

本書『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、



序論 『三国志』とは何か──二つの三国志

第1講 漢帝国の崩壊と黄巾の乱

第2講 曹操──「才」が新たな時代を創る

第3講 関羽──「義」の英雄はなぜ神になったか

第4講 孫権──「信」により亡国の危機を脱する

第5講 劉備──「仁」によって成し遂げられたもの

第6講 諸葛亮──「智」の人の理想はどこにあったのか



という講義を通して、先人たちが時代を切り開いた歩みをたどり、『三国志』が描き出す史実に迫っていきます。

