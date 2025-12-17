5 三国志の社会を動かした「名士」たち──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #5

これはフィクションではない。──史実である。



歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。



約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？

早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、正史に描かれた英雄、知識人たちの歩みをたどり、その生きざまに迫ります。





今回はそのイントロダクションと、序論「『三国志』とは何か」、第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」までの全文を特別公開します。（第5回／全7回）

第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」より

名士社会

軍事力で洛陽を制圧した董卓は、続いて朝廷の掌握に着手します。かれが注目したのは後漢の根幹にある儒教的価値観の中で、名声、あるいは教養をもって社会に影響力をもっていた知識人たちでした。



当時、儒教の徳目に依拠する後漢の支配体系は崩壊を迎えつつありましたが、それは儒教的価値観自体が価値を失ったことを意味しません。むしろ、群雄の登場、さらに外戚・宦官による腐敗と混乱が進行する中で、儒教的価値観は社会を安定させうるものとして大きな影響力を獲得していたのです。政治、地域社会を安定させるのは、軍事力や経済力だけではありません。ましてや、後漢は長きにわたり儒教によって政治を運営してきた国家です。黄巾の新たな潮流に期待した民は少なくありませんでしたが、深く根付いた儒教による再建を望んだ人々も、また少なくなかったのです。このような背景のもとに、儒教的価値観を身につけた名声ある知識人たちは尊重され、権勢を目指すものはその影響力を欲しました。儒教的価値観に基づく名声をその存在基盤とするかれらを総称して、「名士」と呼ぶことにします。今回登場する董卓と袁紹、そして第２講以降に登場する曹操・孫権・劉備らの行動を考えるうえで、「名士」の存在は非常に大きなものとなってくるのです。



「名士」は特定の出身階層や身分を示す呼称ではありません。ただし、その性格を大きく規定する事件がありました。それが一六六年と一六九年に発生した党錮（とうこ）の禁です。これは政治腐敗を進行させる宦官たちに対し、儒教的価値観のもとに批判を行った官僚たちが、数百名におよび弾圧を受けた事件です。これ以降、儒教的価値観をもった官僚や知識人は、宦官の跋扈（ばっこ）を容認する後漢の体制そのものに対して絶望し、批判的な視点を持つようになります。それは同時に、崩壊しつつある漢の秩序に捉われず、知識人同士で互いに評価しあう「自律性」を生み出しました。これは、社会にとって有用な人材を、腐敗した官僚登用制度ではなく、自分たちで探して評価し、世に送り出そうとする姿勢となって現れます。

この党錮の禁を生き延びた郭泰（かくたい）（一二八～一六九）という人物は、官僚への道を拒絶して各地を周遊、有為な人材を求め、評価し、貧しい階層の人物であっても、世に送り出そうと試みました。やがてその影響力により各地の豪族は、かれの評価を求め、歓待するまでに至るのです。



県や郡を単位とする郷里社会は、豪族の台頭に伴う貧富の差の拡大と、後漢の支配構造の限界により、疲弊していました。そうしたとき、郷挙里選が機能しているあいだは、孝や廉といった徳を持つ知識人が、後漢の官僚になるとともに、その一族が後漢の支配に協力して、社会の秩序を維持してきました。しかし、党錮の禁を契機とする郷挙里選の崩壊は、後漢の官僚を信頼できないものとしていました。そうしたとき、人物批評家に高く評価された「名士」は、社会の上層部の豪族たちから強い支持を受けました。たとえば、のちに曹操に仕えた程碰（ていいく）（生没年不詳）は、郷里社会が黄巾に襲われると、右往左往する民衆を横目に、程碰を支持する豪族に指示を与え、郷里社会を黄巾から守っています。そうした活躍をした程碰を荀紣（じゅんいく）（一六三～二一二）は「民の望」と称えました。「民」、具体的にはその上層部である豪族の支持を集める「名士」は、「民の望」として郷里社会を安定させることができるので、群雄たちは、支配を安定させるために多くの「名士」を幕下に呼び寄せようとしたのです。ただし、「名士」は、「名士」間の名声を存立基盤とするので、群雄の悪どい命令には従いません。董卓や呂布に従う「名士」が少なかった理由です。荀紣や諸葛亮などの「名士」は、群雄から自律性を持ち、自らの判断により乱世を収束させようとしていたのです。このような知識人の間における「自律性」の誕生は、同時に儒教的価値観にそぐわない人物に対する激しい拒絶反応を生むことになります。

