4 混乱する都に乗り込んだ武将・董卓の暴政──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

これはフィクションではない。──史実である。



歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。



約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？

早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、正史に描かれた英雄、知識人たちの歩みをたどり、その生きざまに迫ります。





今回はそのイントロダクションと、序論「『三国志』とは何か」、第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」までの全文を特別公開します。（第4回／全7回）

第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」より

董卓の専制

黄巾の乱が収束した後も、混迷した政情は続きました。一八九年、第十二代の霊帝（れいてい）（在位一六七～一八九）が病没します。その後、霊帝の子・少帝（在位一八九）が即位し、少帝の母である何皇太后（かこうたいごう）の兄にあたる何進（かしん）がいったん政治を主導しますが、宦官と対立して暗殺されました。朝廷は大混乱となり、宦官への粛清が行われる中、一部の宦官は少帝らを連れ出し逃亡を試みます。そこに現れて、少帝を保護したものが、董卓でした。何進は暗殺される前、宦官に圧力をかけるため、董卓にも軍勢を率いて上洛するよう、呼びかけたのです。董卓が少帝を保護したのは、その途上でのことでした。ここで、『三国志』の記述を見てみましょう。

霊帝が崩御すると、少帝が即位した。大将軍の何進は司隷校尉（しれいこうい）の袁紹（えんしょう）と、宦官たちを誅殺することを相談したが、何皇太后は（この計画に）従わなかった。何進はそこで董卓を召し、兵を率いて京師（けいし）（洛陽）に上らせ、あわせて密かに（董卓に）上書させて、「中常侍（ちゅうじょうじ）の張譲（ちょうじょう）らは、陛下の恩寵をぬすみ、これをかさに着て、天下を混乱させております。むかし、晉の趙鞅（ちょうおう）は晉陽の兵を興し、君側の姦を放逐しました。臣はただちに鐘と太鼓を鳴らして洛陽に行き、ただちに張譲らを討ちます」と言わせた。これにより、何皇太后を脅迫しようとしたのである。（ところが）董卓がまだ到着しないうちに、（八月二十五日）何進は敗北した。



（二十七日）中常侍の段珪（だんけい）らは、少帝を奪って小平津（しょうへいしん）に逃げるが（自殺し）、（二十八日）董卓はついにその兵を率い、少帝を北芒（ほくぼう）に出迎え、宮殿に帰還した。このとき何進の弟である車騎将軍（しゃきしょうぐん）の何苗（かびょう）は何進の兵に殺され、何進と何苗の兵は所属するところがなく、みな董卓のもとに行った。董卓はさらに呂布（りょふ）に執金吾（しっきんご）の丁原（ていげん）を殺させ、その兵を併合した。このため京都（けいと）（洛陽）の軍事権は、董卓だけが掌握することになった。

（『三国志』董卓伝）

董卓は中国北西の辺境である涼州隴西郡（甘粛省定西市）の出身の人物です。武芸に優れ、朝廷の辺境討伐に従軍して次第に勢力を強めますが、儒教的な教養に乏しく、軍隊の統率自体は得意ではありませんでした。黄巾の乱においても敗北を喫して免職されています。この点、黄巾の乱の平定で活躍した盧植（ろしょく）（？～一九二）・皇甫嵩（こうほすう）（？～一九五）・朱儁（しゅしゅん）（？～一九五）らが、指揮官としての優秀さに加えて、儒教的な教養と徳目を高く評価され、名声を得ていたことと対照的でした。



それにもかかわらず、董卓が政権を握れた理由は、かれが率いる涼州兵の強さにあります。涼州は辺境ですから、異民族との抗争が長きにわたって繰り広げられてきました。武芸が尊ばれ、兵の練度も非常に高い地域となります。そういう土地柄に育った董卓は、異民族とも交際してその名を広め、次第に精強な涼州兵を私兵として抱えこむ群雄となっていきました。



涼州兵の軍勢の武威と少帝を手に、後漢の首都・洛陽（河南省洛陽市）に乗り込んだ董卓は、何進の軍勢を吸収したうえで、さらなる軍事力を手にします。それが幷州（へいしゅう）出身の群雄・丁原（？～一八九）のもとにいた呂布と幷州兵でした。涼州が洛陽から西の辺境なら、幷州は洛陽から北の辺境にあたります。こちらも涼州同様に異民族との接点が多く、兵の強い土地でした。それを率いる呂布は、卓越した武勇で、その名を知られていました。『三国志』呂布伝には、「弓術と馬術に優れ、人並み外れた膂力（りょりょく）をもち、「飛将」と呼ばれた」とあります。ちなみに「飛将」とは、前漢期に異民族との戦闘で名を挙げた李広（？～前一一九、始皇帝に仕えた李信の子孫）という著名な武人と同じ異名です。この呂布を従え、董卓同様に兵を率いて上洛していた丁原の軍事力を、董卓は警戒します。そして、呂布に丁原を暗殺させ、その軍勢を手中に収めました。こうして董卓は、洛陽周辺の軍事権を掌握したのです。

本書『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、



序論 『三国志』とは何か──二つの三国志

第1講 漢帝国の崩壊と黄巾の乱

第2講 曹操──「才」が新たな時代を創る

第3講 関羽──「義」の英雄はなぜ神になったか

第4講 孫権──「信」により亡国の危機を脱する

第5講 劉備──「仁」によって成し遂げられたもの

第6講 諸葛亮──「智」の人の理想はどこにあったのか



という講義を通して、先人たちが時代を切り開いた歩みをたどり、『三国志』が描き出す史実に迫っていきます。

著者

渡邉義浩（わたなべ・よしひろ）

1962年、東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科史学専攻修了。大東文化大学文学部中国学科教授を経て早稲田大学文学学術院教授。2018年11月より同大学理事、大隈記念早稲田佐賀学園理事長も務める。専攻は古典中国学。文学博士。後漢国家と儒教の関わりや『後漢書』の翻訳などに取り組む一方、「三国志」についての一般向け解説、啓蒙も精力的に行い、映画『レッドクリフ』日本語版監修などを手がける。著書に、『儒教と中国 ──「二千年の正統思想」の起源』（講談社選書メチエ）をはじめ、『三国政権の構造と「名士」』（汲古書院）、『三国志──演義から正史、そして史実へ』（中公新書）、『関羽──神になった「三国志」の英雄』（筑摩選書）、『全譯後漢書』（主編、汲古書院）など多数。

※著者略歴は全て刊行当時の情報です。

