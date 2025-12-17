3 三国志は、この反乱から始まった──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #3

これはフィクションではない。──史実である。



歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。



約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？

早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、正史に描かれた英雄、知識人たちの歩みをたどり、その生きざまに迫ります。





今回はそのイントロダクションと、序論「『三国志』とは何か」、第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」までの全文を特別公開します。（第3回／全7回）

第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」より

黄巾の乱

儒教の徳目に依拠する収税体系の崩壊と各地の有力者の群雄化によって、多くの貧困層が土地を失い、流民が発生するようになります。かれらを吸収し、短期間で巨大な組織を形成したのが、宗教指導者の張角率いる太平道でした。



『三国志』は、一八四年の黄巾の乱から始まります。「乱」という表現は、後漢の側からの呼称です。歴史は勝者の記録ですから、張角について、『三国志』を含む史書はその詳細をあまり伝えていません。張角とその弟・張宝（ちょうほう）および張梁（ちょうりょう）は、「大医」と称して医療行為を行い、さらに流民に罪を告白させる一種の精神療法を行って人心を集めていたようです。その医療行為にどれほどの実効性があったのかは分かりませんが、儒教を根幹とする漢の支配体制から外れ、さらに腐敗した官僚や群雄らの横暴に疲弊した民にとって、太平道は身を投じるに十分な魅力を備えていました。



そこで太平道は、「蒼天（そうてん） 已（すで）に死す」「黄天（こうてん） 当（まさ）に立つべし」とのスローガンを掲げ、黄巾の乱を起こします。このスローガンの意味については多くの解釈がありますが、わたしは次のように理解しています。従来の説は、黄と蒼の色に注目して五行説にひきつけて理解するものが多いようです。しかし、先ほど触れた五行説の順番では、赤の次は黄色ですから、「蒼（青）天」と「黄天」の対句の関係が、うまく説明できません。

わたしは「黄天」とは中黄太乙であると考えています。中黄太乙とは、後漢が儒教を国教化する前、黄老思想に基づいて、前漢第五代の武帝（在位前一四一～前八七）らが崇拝していた太一（太乙）という宇宙神のことです。黄老思想とは、漢民族全体の始祖とされる黄帝と、道家の祖とされる老子を結びつけた思想です。すなわち黄巾は、儒教以前の黄老思想をその中核に置いていたのです。



それでは、「黄天」と対句となる「蒼天」とは何でしょうか。儒教では天そのものを神格化して、昊天上帝（こうてんじょうてい）と呼びます。この神は、天子の政治が悪いと災害を下し、良いと褒めて麒麟（きりん）などの瑞獣（ずいじゅう）を出現させる主宰神です。この昊天上帝のことを、儒教の経典の一つである『詩経』では「蒼天」と表現しているのです。



こうして見ると、黄巾のスローガンはより明確になります。すなわち、儒教と、儒教を政治の中核に置いた後漢は死んだ。これからは黄老の世が始まる、と主張しているのです。黄巾の乱は、単に追い詰められた貧困層が起こした反乱ではなく、漢とその政治イデオロギーである儒教に対して、太平道と黄老思想が取って替わる存在になるという明確な思想に基づいた反乱であったのです。



しかし、黄巾の乱そのものは、官軍の戦闘能力との埋めがたい差や、張角の病死、および張宝・張梁ら指導層の戦死もあって、すぐに平定されました。しかし、その後も黄巾の残党は、各地で一定の勢力を保持し続けます。これは、朝廷が董卓（とうたく）の登場などで混乱し続けたことも理由です。ですが、崩壊した官僚・収税システムを後漢が再建せず、秩序を回復しなかったことが大きな理由です。曹操が改革を行う背景となる、漢や儒教に対する根本的な異議申し立てが引き続き行われていたと考えてよいでしょう。

本書『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、



序論 『三国志』とは何か──二つの三国志

第1講 漢帝国の崩壊と黄巾の乱

第2講 曹操──「才」が新たな時代を創る

第3講 関羽──「義」の英雄はなぜ神になったか

第4講 孫権──「信」により亡国の危機を脱する

第5講 劉備──「仁」によって成し遂げられたもの

第6講 諸葛亮──「智」の人の理想はどこにあったのか



という講義を通して、先人たちが時代を切り開いた歩みをたどり、『三国志』が描き出す史実に迫っていきます。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志 正史の英雄たち』（渡邉義浩 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

※本書における『三国志』からの引用は、著者による訳です。

著者

渡邉義浩（わたなべ・よしひろ）

1962年、東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科史学専攻修了。大東文化大学文学部中国学科教授を経て早稲田大学文学学術院教授。2018年11月より同大学理事、大隈記念早稲田佐賀学園理事長も務める。専攻は古典中国学。文学博士。後漢国家と儒教の関わりや『後漢書』の翻訳などに取り組む一方、「三国志」についての一般向け解説、啓蒙も精力的に行い、映画『レッドクリフ』日本語版監修などを手がける。著書に、『儒教と中国 ──「二千年の正統思想」の起源』（講談社選書メチエ）をはじめ、『三国政権の構造と「名士」』（汲古書院）、『三国志──演義から正史、そして史実へ』（中公新書）、『関羽──神になった「三国志」の英雄』（筑摩選書）、『全譯後漢書』（主編、汲古書院）など多数。

※著者略歴は全て刊行当時の情報です。

