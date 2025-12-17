2 正史『三国志』はどのように生まれたのか──渡邉義浩さんと読む『三国志』【別冊NHK100分de名著】

正史『三国志』を渡邉義浩さんが解説 #2

これはフィクションではない。──史実である。



歴史小説や映像作品などを通して広く知られている、三国志の世界。そのもとになっているのは、今から1800年ほど前に、中国の「正史」の一つとして陳寿が著した『三国志』です。



約400年も続いた帝国・漢が滅び、混迷の時代を迎えたとき、先人たちはどのように生きたのか？

早稲田大学文学学術院教授の渡邉義浩さんによる『別冊NHK100分de名著 集中講義 三国志』では、正史に描かれた英雄、知識人たちの歩みをたどり、その生きざまに迫ります。





今回はそのイントロダクションと、序論「『三国志』とは何か」、第1講「漢帝国の崩壊と黄巾の乱」までの全文を特別公開します。（第2回／全7回）

序論「『三国志』とは何か──二つの三国志」より

正史『三国志』誕生の背景

まずは『三国志』が成立した背景と、その著者である陳寿（ちんじゅ）の人となりについて見ていきましょう。唐代以降、史書は国家事業として編纂が行われるようになり、宋代には正史と呼ばれるようになります。『三国志』は、三世紀後半に成立した書籍ですから、当初から正史であったわけではありません。唐代から宋代にかけて正史の一つに位置付けられた、というべきでしょう。



正史は「正しい歴史」ではなく、あくまでも国家の「正」統性を示す目的で記された「史」書であることには注意が必要です。陳寿の『三国志』は、国家事業として編纂されたわけではありませんが、かれの社会的立場などの制約から、歴史事実と明らかに異なる記述も少なくないのです。一つ具体例を挙げてみましょう。



『三国志』は歴史を時系列に記した編年体ではなく、皇帝の年代記である「本紀」と、臣下の伝記である「列伝」から構成された、紀伝体という体裁でまとめられています。そして全六十五巻は、魏書三十巻・蜀書十五巻・呉書二十巻からなる三部構成となっています。魏・蜀・呉にはそれぞれ曹丕（そうひ）・劉備（りゅうび）・孫権（そんけん）らの皇帝がいましたから、「本紀」も魏書・蜀書・呉書にそれぞれ設けられるべきです。しかし、陳寿は「本紀」は魏書にしか置きませんでした。これは、陳寿が『三国志』を著した当時、魏の後継国家である晉の官僚であったことによるものでした。



二二〇年、後漢最後の皇帝である献帝（けんてい）（劉協（りゅうきょう））は、曹操（そうそう）の子・曹丕に「禅譲（ぜんじょう）」を行い、ここに漢から魏へと正統を引き継ぐ政権交替が演出されました。そして二六五年には、魏の第五代皇帝・曹奐（そうかん）（曹操の孫、在位二六〇～二六五）から晉の初代皇帝・司馬炎（しばえん）への「禅譲」が同様に行われています。すなわち、陳寿の仕えた晉は、建前上、漢から魏、魏から晉へと「正統」が正当な手続きによって引き継がれた国家なのです。したがって、曹丕に反発して帝位に就いた劉備や、江東に独立した孫権を皇帝として扱うことは、晉の正統性を揺るがすことになります。晉の官僚であった陳寿は、このような事情のために、劉備・孫権らを「本紀」に記さなかったのです。そして、これにより、『三国志』は、形式上「正統」が誰のもとにあったのかが明確な史書となりました。これが、後年『三国志』が正史としての地位を得る一因となります。

陳寿の隠された意志

陳寿は晉の官僚であった一方で、実は元蜀臣でもありました。二三三年、陳寿は蜀の地、益州巴西郡（えきしゅうはせいぐん）安漢県（あんかんけん）（四川省南充市）に生まれ、やがて蜀の学者である譙周（しょうしゅう）に師事します。かれから『尚書（しょうしょ）』「春秋三伝」などの儒教の経典や、『史記』『漢書』などの歴史書を学んだ陳寿は、やがて蜀に仕えます。蜀の建国者である劉備は、二二三年に崩御していますので、その子の劉禅（りゅうぜん）の時代のことでした。そして東観秘書郎（とうかんひしょろう）などの官職に就きます。官職名に「秘書」とありますが、当時歴史書は宮中の書庫でしか見ることのできない「秘」められた資料を材料としていました。官職名から、陳寿が蜀でも史書の編纂に携わっていたことが推測できるのです。



二六三年、蜀は魏によって滅ぼされ、陳寿は亡国の民になります。その後、魏を滅ぼした晉に仕え、ある書物を編纂します。それが諸葛亮（しょかつりょう）の文集である『諸葛氏集』でした。その背後には、当時の晉における蜀の人々の苦境が想像されます。すなわち、蜀の人々は亡国の民ですから、晉では高い地位に就くことを期待できません。そうした状況のなかで、自分たちの国の歴史、とくに諸葛亮という蜀を代表する人物の言説を編纂し、その功績を称揚することによって、自分たちの地位を高めていこうという動機があったと思われます。



『諸葛氏集』は、晉の初代皇帝である司馬炎に高く評価されました。その理由は司馬炎の祖父の司馬懿（しばい）にあります。司馬懿は魏の臣下でしたが、やがて権勢を掌握し、晉建国の土台を築きました。かれの代表的な功績は、「北伐」として魏に侵攻してきた蜀の諸葛亮を防いだことでした。諸葛亮を高く評価することは、その進撃から魏を護った司馬懿を顕彰することにつながります。こうして陳寿は、蜀の旧臣でありながら、晉でそれなりに重んじられ、やがて『三国志』を執筆する環境を得たのでした。



陳寿は、魏書に「本紀」を置くことで、魏の正統を引き継いだ晉の官僚としての立場を示しましたが、その一方で、旧蜀臣としての思いを『三国志』の随所に忍ばせています。これも事例を一つ挙げてみましょう。劉備の足跡を記した『三国志』先主伝において、陳寿は劉備の死を「先主（劉備）は永安宮において殂（そ）す」と記しています。中国には死を表現する漢字がいくつもあり、どの文字を選択するかによって、故人への毀誉褒貶（きよほうへん）を表現することができます。これを「春秋の筆法」と言います。なかでも「殂」は、陳寿が師の譙周から学んだ『尚書』において、中国の伝説的な聖王である堯（ぎょう）が亡くなった際に、「堯が殂落した」という表現で使用された文字なのです。もちろん直接的には、諸葛亮が「出師表（すいしのひょう）」の中で「先帝（劉備）が崩殂された」と使用したことに基づきます。諸葛亮あるいは陳寿が、劉備の死を「殂」と表現したことには、明確な理由がありました。中国には五行説という、歴代の国家は木（蒼）→火（赤）→土（黄）→金（白）→水（黒）の順にそれぞれの「徳」を持ちながら変遷し、循環していくとする考え方があります。堯および漢は、赤をシンボルカラーとする「火徳」であり、漢の劉氏は堯の子孫と考えられていました。漢の後継を自認していた劉備の死を、諸葛亮と陳寿が「殂」と表現した真意はここにあります。陳寿は劉備の事績を「本紀」には記せませんでしたが、この微細な表現によって劉備が漢の後継となる皇帝であったことを後世に伝えたのです。これは後に、蜀を漢の正統とする考えを生み出し（蜀漢正統論）、ひいては『三国志演義』が蜀を中心として物語を成立させる土壌を準備しました。

『三国志演義』に物語を提供したものは、陳寿の『三国志』だけではありません。劉宋（南朝の宋）の文帝の命で五世紀に『三国志』に付けられた裴松之（はいしょうし）の注が、多くの英雄物語を『三国志演義』に提供しました。たとえば、劉備の武将である趙雲は、陳寿の『三国志』では、関羽・張飛に比べると明らかに扱いが下です。これに対して、裴松之の注は、『趙雲別伝』という作者不明の本を引用して、関羽・張飛と同じように、劉備と牀（とこ）を共にして寝たと記しています。さらに、曹操の大軍に対して、城の門を開け放って敵を引きつけ、曹操軍を大破して、劉備から「子龍（趙雲）の一身はすべて胆である」と、その勇気を称えられます。これにヒントを得て創られた物語が諸葛亮の「空城計（くうじょうけい）」です。裴松之は、こうした物語に近い資料をも引用し、その正誤を判断しました。多くの記録を探し、それの真偽を判定して史実に迫ろうとした裴松之の注を得て、陳寿の『三国志』はその価値を一層高めたのです。



もちろん、陳寿の『三国志』も良心的な歴史書でした。魏書に「本紀」を置きつつも、蜀書、呉書とあわせた三部構成として、蜀と呉の人物を直接的には魏の臣下と扱わなかったことに、陳寿の歴史家として真実を伝えようとした気持ちを読み取ることもできます。『三国志』は、亡国の臣であり、複雑な立場と歴史観をもった陳寿が書いたからこそ生み出された史書ということができるでしょう。なお五行説に関して補足しますと、一八四年に発生した、漢に対する大規模な反乱において、その群衆は「土徳」のシンボルカラー、黄色を掲げていました。いわゆる黄巾（こうきん）の乱です。また漢より「禅譲」を受けた魏の曹丕が、改元した年号を「黄初」としたのも、儒教に組み入れられていた五行説が、当時の人々の意識の中に深く浸透していたことを示しています。



こうした前提を踏まえ、まずは『三国志』の前段階となる後漢末の状況を見ておきたいと思います。

漢崩壊への道程

漢による中国の統治は、紀元前二〇二年からおよそ四百年に及びますが、紀元八年に王莽（おうもう）（在位八～二三）という外戚（がいせき）（皇帝の母方の親族）に滅ぼされ、一時断絶します。これを境に前漢・後漢として分けるのが通例です。前漢がおよそ二百年で崩壊を迎えたのと同様に、後漢もまた二百年に近い長期支配を経て、その支配体制は崩壊の危機を迎えていました。



漢の支配体制は、秦の始皇帝以来の人頭税、すなわち一人ひとりを直接に支配し、同じ額の税金をかけるのを基本としていました。成年男子一人につき百二十銭等の銅銭を納めさせる。これが算賦（さんぷ）です。もう一つ、農作物の収穫の中の三～十パーセントほどを徴収する仕組みがあり、これを田租（でんそ）と呼びます。この算賦と田租の二本立てが、租税の基本となっていました。しかしながら、貧富の差がある中で、同じ額の税金を取ることは、貧しい者にとってより重い税となり、貧富の差が拡大することになります。



各地方では治安が乱れ、土地も疲弊し、現実問題として役人が税を徴収できない状況が生まれていました。この後漢の収税体系そのものが抱える閉塞状況を打開し、地方行政運営上の大きな推進力となっていたのが、豪族と呼ばれる各地の富裕層・有力者でした。かれらは地域の税金を肩代わりすることにより、広く声望を手にします。そしてかれらには見返りがありました。



後漢は第三代の章帝（在位七五～八八）以降、儒教をその政治思想の中核に置きます。そのため儒教の徳目にそった人材を地方長官らに推薦させ、中央の官僚に抜擢する人材登用システムを設けていました。これを郷挙里選（きようきよりせん）といいます。その推薦基準となる徳目は、「孝（親への思いやり）」であり、「廉（れん）（無欲、清廉であること）」であることでした。地域の税を肩代わりすることは、まさに「廉」であることの証となります。各地の豪族は、後漢の支配に協力することで、中央の官僚となることができたのです。こうして儒教の「孝」と「廉」を媒介としながら、各地の豪族から人材を登用することで、後漢の支配体制は維持されていました。



ところが皇帝の周辺では、外戚・宦官（かんがん）（皇帝に近侍する去勢した男性）による政治腐敗が次第に進行します。かれらは権勢を背景に郷挙里選への介入を行い、各地の豪族が官僚となる手段を侵食していったのです。これは同時に、収税体系が破壊されることを意味します。



一方、各地の有力者や子弟にとっては、税を肩代わりし、儒教を学んで名声を得ても官僚になれなくなりました。やがてこの支配体系から外れた有力者の中には、その余力で貧困層から土地を奪って、私兵をつくり上げる者が出てきます。こうして、中央政府が衰退する一方で、各地に群雄の割拠する形勢が生まれました。

という講義を通して、先人たちが時代を切り開いた歩みをたどり、『三国志』が描き出す史実に迫っていきます。

