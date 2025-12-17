ノーベル平和賞マチャド氏で再注目「ベネズエラだけじゃない」中南米諸国で進む”左派政権離れ”

トランプ政権は、ベネズエラのマドゥロ政権への圧力を強め、空母打撃群を展開している。麻薬密輸船を攻撃したり、タンカーを拿捕したりしている。ベネズエラ情勢は緊迫している。

マチャド氏「次は自由なベネズエラで」

今年のノーベル平和賞は、ベネズエラの野党指導者であるマリア・コリーナ・マチャド元国会議員に与えられた。

彼女は、変装してベネズエラから逃亡し、授賞式には間に合わなかったが、ノルウェーのオスロに何とか到着した。記者会見したマチャドは、マドゥロ政権を弱体化させるには、トランプ政権の圧力が必要だと述べた。そして、次に会うときには「自由なベネズエラで」皆さんをもてなしたいと希望を伝えた。

ベネズエラでは、反米左派のウゴ・チャベスが1992年にクーデターを起こし、1999年に大統領に就任した。アメリカや親米の隣国、コロンビアとの対立が激化した。

2013年にチャベスが癌で死去し、副大統領のニコラス・マドゥロが後継大統領となった。ベネズエラは世界有数の産油国であるが、原油価格の下落などもあって、インフレなど経済情勢は悪化していった。政治的には、憲法を無視して独裁を強化していった。

2015年12月の国民議会選挙では、野党が勝っている。

2018年5月の大統領選では、野党政治家は立候補できなくされ、マドゥロが再選されたが。しかし、2019年1月のマドゥロの大統領就任式の後、国民議会議長のフアン・グライドが、選挙戦の無効を主張し、暫定大統領就任を宣言した。しかし、その後、暫定政府は力を失い、2023年1月には解散した。

2024年7月の大統領選挙では、野党連合はマチャドを候補としたが、マドゥロ政権はマチャドに公職就任を禁止した。そこで、野党側は、エドムンド・ゴンザレスを統一候補とした。マドゥロは勝利宣言をしたが、野党側は選挙に不正があったとしたが、マドゥロは認めず、野党を弾圧した。

マドゥロ政権は、反米、反欧州の姿勢を堅持し、ロシアや中国の支援を取り付けている。

経済の悪化と、民主主義の抑圧に耐えかねて、多くの人がベネズエラを去っている。これまでに、730万人が国外へ避難している。人口が2840万人の人口の4分の1以上が国外に脱出しているのである。脱出先は、コロンビア（285万人）、ペルー（104万人）、ブラジル（49万人）、エクアドル（47万人）、チリ（43万人）、アルゼンチン（21万人）などである。

中南米諸国で起こる“左派政権離れ”

中南米諸国では、反米左派の政権ができたり、親米政権ができたりしてきた。

直近の例をあげると、チリでは、2025年12月14日に大統領選挙の決選投票が行われ、野党で右派のホセアントニオ・カスト候補（59歳、元下院議員）が、与党で左派のジャネット・ハラ（51歳、前労働・社会保障大臣）に勝利した。チリも不法移民に悩んでおり、その不安と不満が、国境に壁を建設するなどの厳しい移民対策を主張するカストを当選させたのである。不法移民の75％がベネズエラ出身者である。

2025年10月19日、ボリビアで大統領選が行われ、野党で中道派のロドリゴ・パス議員（58歳）が、右派のホルヘ・キロガ元大統領（65歳）に勝ち、20年間続いた左派政権に終止符を打った。ただ、一気に右派に移行するのを有権者は避けたようだ。

左派で与党のMAS(社会主義運動)から出馬した候補は、第一回投票で6位にとどまった。

以上、2ヵ国では左派政権離れが起こったのである。

【つづきを読む】『「米中代理戦争」が遠く離れた中南米で勃発か…《左派か右派か》で真っ二つ、大統領選の行方』

【つづきを読む】「米中代理戦争」が遠く離れた中南米で勃発か…《左派か右派か》で真っ二つ、大統領選の行方