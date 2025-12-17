「焼肉きんぐ」「丸源ラーメン」が超お得…！「株主優待」でゲットする”楽しい年の瀬”の過ごし方

「株主優待」で充実の年末を

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

早いもので今年も残りわずかとなりました。今年の株式市場の話題と言えばやはり日経平均株価5万円突破、史上最高値更新でしょうか。

イケイケ市場で「株界隈」では盛り上がっておりますが、世の中的には物価高に賃金の上昇が追い付かず、円安で輸入価格の高騰。日々のやり繰りに追われ、「持つ者」と「持たざる者」との格差が広がっているように感じます。

年の瀬も押し迫った12月ですが、今月は優待銘柄も多く、個別株投資を始めるには良いチャンス。お忙しいかと思いますが、とりあえず出来る範囲で、無理せずに、優待銘柄を買ってみませんか。

おススメの12月権利の優待銘柄のご紹介です。

12月の“鉄板”は「焼肉きんぐ」です！

まずは12月の鉄板銘柄。

株主優待と言えば、日本マクドナルドホールディングス（東ス・2702）。優待はバーガー類、サイドメニュー、ドリンクの引換券が1枚になったシート6枚で、1年以上の継続保有が必要です。投資額も60万円を超えていますが、やはりマックの優待は一度は取っていただきたい。商品との交換なので、価格が値上がりすれば優待の価値は上がります。期間限定商品や夜マックでパテ倍の商品とも交換可。優待でお得なメニューをオーダーしてみてください。

すかいらーくホールディングス（東プ・3197）も人気の優待の一つ。優待変更で紙のカードからデジタルになり、より使いやすくなりました。全国に店舗があり、和・洋・中・カフェと業態も多く、ご家族どなたでも楽しめるのが魅力。傘下に入った「資さんうどん」の店舗もこれから増えると思います。クーポンや割引券との併用が出来るのも良いですね。

外食銘柄が続きますが、「焼肉きんぐ」などを展開している物語コーポレーション（東プ・3097）の優待も使い勝手が良くなりました。焼き肉や「丸源ラーメン」など、ガッツリ系の店舗がメインですが、フルーツサンドが美味しい「果実屋珈琲」など、女性向きの店舗も展開しています。テイクアウトでも優待が使える様になったのも嬉しいです。

太っ腹の「金券優待」

12月は金券類の優待も充実。最近はクオカードだけでなくデジタルギフトも多くなり、交換先も増えています。

優待変更でデジタルギフトになったI-ne(東プ・4933)。以前は自社のECサイトで使えるポイントでした。金額も2,000ポイントから10,000円に大幅アップとなり、デジタルギフトの交換先も多くあります。デジタルは便利ですね。配当も出しています。

マーキュリアホールディングス（東プ・7347）はクオカードですが、投資額に対し、優待額が高め。9万円弱の投資でクオカード2,000円。配当利回りも2％を超えています。優待も配当も12月一括なので、権利落ちは激しそうです。

2025年12月、上場10周年記念で今回限りの優待を出す、Robot home（東ス・1435）の優待も太っ腹。1,000株で10,000円のデジタルギフトです。1,000株でも投資額は約20万円。少しですが配当も出しています。

さて、12月の注目優待銘柄はこれだけではありません。

後編『ふるさと納税だけじゃない…！「株主優待」も12月に注目！“充実の９銘柄”を一挙公開します！』では、さらにお得な優待を紹介していきます！

【つづきを読む】ふるさと納税だけじゃない…！「株主優待」も12月に注目！”充実の９銘柄”を一挙公開します！