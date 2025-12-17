【ばけばけ】小泉八雲はなぜ「幽霊」に魅せられたのか…「耳」をたよりに拓いた過去と現在の境界線

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

鋭敏な聴覚でとらえた、松江の朝の音の風景

小泉八雲の聴覚の敏感さについては、これまでにもしばしば指摘されてきた。実際に八雲は、五感のうちのとくに、聴覚による経験を重んじ、視覚による体験と同等に、事象、現象をとらえる際に用いた。

「神々の国の首都」で八雲は、松江の朝を繊細な耳で描きだす。それはこんなふうにだ。

この町の人びとは、米搗（こめつ）きの太い杵（きね）の音で眠りを覚ます。杵の落ちる響きが一定の拍子で洩（も）れてくるのが、日本人の生活に伴うあらゆる音響のなかで、最も哀れに思われる。それから洞光寺の大きな鐘、続いて八雲の住まいに近い材木町の地蔵堂の太鼓の淋しげな音。最後には、「大根（だいこ）やい、蕪（かぶ）や蕪」「もやや、もや」という行商の物売りの声である。「もや」は薪にするための小枝や葉のことだ。

やがて、わが家の庭が接する川岸から、柏手（かしわで）を打つ音が聞こえてくる。パン、パン、パン、パンと四回ほど鳴ったが、それが誰の柏手であるかは、低木の植え込みに遮（さえぎ）られて見えない。だがそのとき、大橋川の対岸の波止場の石段を降りていく男女の姿が見えた。誰もが、小さな青い手拭（てぬぐい）を腰に引っかけている。そして、顔や手を洗い、口をすすいでいる。それは神道でお祈りの前にする、慣例のお清めである。それから、彼らは顔を太陽の方へ向け、柏手を四度打ってから拝んでいる。長くて高い白い橋からも、同じように柏手を打つ音が聞こえてくる。また、新月のように反り上がった、軽やかな美しい船からも、あちらこちらから木霊（こだま）のように柏手の音が響き合っている。その風変わりな船の上では、手足をむき出しにした漁師が立ったまま、黄金色の東の空に向かって首（こうべ）を垂れている。 （「神々の国の首都」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

出雲大社の拝礼で用いられ、出雲では民間に広まっていた「四拍手」という作法が、聴覚によって把握され、生き生きとした松江の町の描写につながっていく。

「小さな生き物たちの調和の世界」を聞いた

八雲の鋭い耳は庭でも発揮される。

「ホーケキョー」 ついにわが家の鶯（うぐいす）が目を覚まして、朝のお祈りを唱え始めた。読者には、鶯という鳥がどのような鳥か、おわかりだろうか。その小鳥は仏教の教えを告げる、聖なる鳥である。太古の昔より鶯という鳥は、仏教の法を教える鳥だとされている。人間に素晴らしい経典の有難さを説いて聞かせてきたのである。 「ホーケキョー」 この鳴き声を日本語に書き記すと、「法華経（ほけきょう）」となる。これはサンスクリット語の「サッダルマ・プンダリカ」にあたる妙法蓮華経（みょうほうれんげきょう）で、日蓮宗（にちれんしゅう）の聖典となっている。わが家の小さな仏教信仰者は、こんなにも簡潔に信仰心を伝えているのだ。鶯は流れるようなさえずりの合間に、その聖なる言葉を何度も何度も繰り返し唱和する。 「ホーケキョー」 ほんのひと鳴きではあるが、なんと楽しげにお経を唱えていることか。ゆっくりと、艶（なま）めかしい恍惚感とともに、鶯はその神々しいばかりの音節を引き延ばしながら、吟（ぎん）じている。 （同前）

柳田国男が書いた『野鳥雑記』（1940年）は、鳥の声を聴きわけ、その意味を理解することができたと自負する民俗学者による日本の鳥の「生活誌」である。民俗学からの鳥にたいするアプローチを八雲のそれと比較すると、その違いが見えてくる。

畠に耕す人々の、朝にはまだ蕾（つぼみ）と見て通った雑草が、夕方には咲き切って蝶の来ているのを見出すように、時は幾かえりも同じ処を、眺めている者にのみ神秘を説くのであった。静かに聴いていると我々の雀（すずめ）の声は、毎日のように成長し変化して行く。ある日はけたたましい啼声（なきごえ）を立てて、彼等の大事件を報じ合おうとしている。これが人間でいえば物語であって、集めまたは編纂（へんさん）して歴史となるべきものであろうが、あれを構成して行くめいめいの悩みと歓（よろこ）びとの交渉配合が、こんなに人生の片寄った一小部分であったことを、今までは頓（とん）と心付かずにいた。 （柳田国男『野鳥雑記』『柳田國男全集24』ちくま文庫、1990年）

比較文学者の内藤高（たかし）は『明治の音――西洋人が聴いた近代日本』で、八雲の目には小さな動物たちが、調和の世界を生きているように映っているのだとのべる。そしてそこでは、小動物の立てる音も楽園の重要な要素となり、それぞれが呼応して、ひとつのオーケストラを構成するという。

死者の世界、過去の世界への入り口を音に聞く

しかし八雲は、こうした楽園への文明の侵入、侵略を予感するのだ。

そしてその音は、死者の世界との交流、過去との交流をなす境界としての音、いわば幽霊としての音である。虫であれ、女性の声であれ、音楽あるいは波の音であれ、ハーンが日本で特に注目する音の多くはこの性格を帯びてくる。ハーンの滞在初期の作品としては、「盆踊り」などの印象記の中にも、すでにこの特徴的な傾向は充分に確認できる。 （内藤高『明治の音――西洋人が聴いた近代日本』中公新書、2005年）

内藤によると八雲が注目する音は、「現在」の場に「過去」を現前させる音だという。そしてそれは、一種の「幽霊」としての音であり、八雲にとっての幽霊は、過去を現在に伝えていくものとして重要な役割を果たす。

こうした意味での「境界としての音」が、八雲にとってつねに問題となってくると内藤はいうのである。

八雲の耳は、視力を失った片目を補うほどに重要だった。そして、幽霊や死後の世界への入り口だったといえるかもしれない。

