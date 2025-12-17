設計図通りに作ったら動かない…大和ミュージアム「1/10戦艦大和」制作チームが直面した「まさかの事態」と、常軌を逸した「執念の正体」

2025年に開館20年を迎えた大和ミュージアム。日本を代表する博物館の一つとなっているが、来館者から屈指の人気を誇るのは、全長26メートルの巨大な「十分の一戦艦大和」である。来春のリニューアルオープンに向けて改装工事中だが、そもそも「十分の一戦艦大和」をつくることは非常に難しい巨大プロジェクトであった。

開館時から館長を務め、復元も今回の改装プロジェクトも率いた戸高一成氏が、大和制作時のスタッフたちの苦闘、ものづくりにこめた当時の思いを記した。

最後の難所にさしかかる

最後の作業となる艦尾部分は、大和の難所である。多くの疑問が詰まった艦尾まわりの製作には、それでも救いがあった。

もっとも目につく艦尾の飛行機用ジブクレーンは、長い間デリック方式の簡単な構造と考えられていた。ところが、河井登喜夫氏が石川島播磨重工（現・IHI）東京工場でオリジナル図の保存用マイクロフィルムを発見した。この図面が発見されたために、クレーンで悩むことはなくなった。図面さえあれば、その通りに作るだけだから。

けれども、そうは行かないことを証明する問題が起きた。

「戸高さん、この図面はおかしい。この図の通りではワイヤーがちゃんと走りませんよ。プーリーが一つ足りないと思います」

と田島さんが言う。実際、ワイヤーを通してチェックしてみると、飛行機を吊り上げる肝心のワイヤーを通す場所がない。結局、クレーンアームの先端にプーリーを一つ追加して解決した。図面があればよいというものでもないことを痛感したケースだった。

カタパルトと格納庫

艦尾には飛行機射出用のカタパルトが装備されているが、これも図面があるので何とか組みあげられた。問題は、このカタパルトを必要とする飛行機を格納庫に収めるための通路にあった。

大和は四十六センチ砲という、実用化された戦艦の主砲としては空前絶後の巨砲を搭載していた。発砲にともなう爆風は想像を絶するものだったという。主砲を発砲する際にはブザーが鳴らされる。すると甲板にいる兵士は、急いで船体内か爆風避けの中に退避しなければならなかった。ということは、主砲が火を噴いた瞬間、飛行機が飛行甲板上にあれば、たちまち自艦の主砲の爆風で粉砕されることになる。したがって、搭載機はすべて艦内に格納されることになっていた。

問題は、その格納方法なのだ。艦尾甲板に開いた大きな縦穴に降ろし、そこからレールを使って格納庫に入れることだけはわかっていたので、従来の模型は縦穴の前方に大きな防水扉を作っていた。ところが困ったことに、そうすると飛行機移動用のレールが置けないのだ。レールがあっては防水扉の防水性が保てない。また、一枚で高さ七メートル、幅四メートルほどもある巨大な扉をどうやって開閉するのか、これも疑問だった。

そう思いながら資料を探していると、何とこの扉の前で乗員が写した記念写真が数枚見つかったのだ。足元には、驚いたことに円弧状のレールが見え、別の写真では扉の下に扉駆動用のギアが見えた。飛行機用のレールは扉を開いた後で、臨時に設置することもわかった。

しかし、どれも断片的な情報にすぎず、レールの円弧の半径がわからない。当初は立っている人間の身長から二─二・五メートル程度と推定したが、後になって、扉の概略図に蝶番から三メートル近い場所に縦線があることがわかった。

これは扉の重量を支えるための縦通材だろうと考えて、屋外で半径二メートル、二・五メートル、三メートルの円を描き、写真と同じ人数を立たせて比べてみたところ、やはり写真を一見した印象とは異なり、半径三メートル程度が実際に近いことがわかった。結果として図にあった線がレールの位置であろうことも推定できた。

つけ加えると、甲板からこの縦穴に降りるラッタルの位置は、元乗員の記憶と武蔵の写真から判断したものだ。

艦尾末端の甲板にはジブクレーン操作装置やキャプスタンなど、一見乱雑に配置されているように見えるが、これらの位置を決定するとき、武蔵の図面が役に立った。

この図面は、三菱重工の社内に保存されていた居室ごとの部分図を合成して復元したもので、一般配置図としては、現在もっとも信頼に足る図といえる。だが、大和と武蔵は同型艦とはいえ微妙に異なるので、何もかも武蔵の図を採用することはできない。

それでも、各部屋の区画に関しては同一だったといわれているので、甲板の艤装品の配置は武蔵の図面を参考にした。つまり、艦内への昇降口は通常通路の上にあることや、ロープを巻き上げるキャプスタンは動力室の上になければならないことをもとに、位置を決定した。

艦尾には巨大な一体鋳造と想像される大型のフェアリーダーがとりつけられ、大和はようやくその全容を現した。

手摺と空中線

おおよその艤装品がそれぞれの箇所に納まると、大和の完成も間近に思えたが、目立たないが手間の掛かる作業が残されていた。手摺と空中線である。

手摺は日本海軍の規格図面があるので、形はわかる。けれども、数百本もある手摺をどうやって作るのか。結局、これも鋳造することになった。

ロストワックス方式での精密鋳造は形態の再現性がよく、模型には向いているが、けっして安いものではない。河井登喜夫氏が日本海軍艦艇模型保存会を設立した理由の一つは、量産したものを会員に販売することによって単価を下げることだった。しかし十分の一といえば、簡単に作れるスケールではない。戦艦大和の手摺の高さは約一メートル、十分の一でも十センチある。

あまり気づかれていないことだが、手摺と並んで、艦上に天幕を張るための支柱がとりつけられている。さらに天幕支柱を支えるための支柱が斜めに立てられるのだが、その端を支える金具が甲板上に埋め込まれている。当然ながら、これもすべて製作した。完成した模型を見ても、おそらく天幕支柱を支える直径数ミリの部品に気がつく人はいないと思う。

そして、艦首から艦尾まで空中線が張られた。この空中線は無線アンテナの役目を果たすもので、たんなる飾りではない。それぞれのアンテナ線は、どこかで艦内に引き込まれているのだが、その場所と引き込み口の形状には何種類かある。

また、それぞれのアンテナは隣接する線と絶縁碍子で繫がれているが、この碍子の色についても新発見があった。

碍子は陶製なので、従来の模型はこれをすべて白色で作っていた。ところが、たまたま海底から引き上げられた大和の残骸の中に一個だけあった碍子は、何と茶色だったのだ。考えてみると、日を受ければキラリと光るようなものを軍艦にとりつけるはずはない。最後の出撃では、目立つことを避けるため、甲板まで黒く塗ったほどなのだ。量産した十分の一サイズの碍子は、もちろん実物の色に合わせた。

手摺は実物同様に本物の鎖を張り、空中線も寸法を合わせた。手にとってみたときは、こんなに太いものでよいのだろうかと疑問だったが、巨大な模型に設置してみると、ほとんど見えないほどだった。

大和は世界を見る望遠鏡

私はいつも「戦艦大和望遠鏡論」と言っている。よい望遠鏡を備えた天文台はいくらでもあるけれど、実は望遠鏡だけがすばらしいのではない。その望遠鏡で宇宙の広大さを見られることがすばらしいのだ。

これと同じように、戦艦大和を多くの角度から調べることによって、当時の技術や社会のレベル、大和を造らなくてはならなかった国際状況までを知ることができる。大和を造っていた工員の生活といったことまでもわかる。大和を通してわかる世界が非常に大きいからこそ、大和はすばらしいのだ。ミュージアムでは、こういった姿勢を伝えていきたい。大和は昭和十年代当時の、日本と世界を見ることのできる望遠鏡なのだ。

展示模型としても、これほどの労力を投入したものは世界でも例がないだろう。アメリカやドイツには、五十分の一で作られた戦艦などがある。しかし、甲板に板を一枚一枚張った模型など見当たらない。外国の模型はスマートにできているが、それは模型としてよくできているにすぎず、この大和のように損得を超えた熱意が投入されているものはない。全長二十六メートルのスケール的にも、常軌を逸しているとしかいいようがない。

このような多くの人たちの熱意が凝縮して、大和はほぼ完成した。

