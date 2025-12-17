【独自】高市政権に激震…維新・遠藤敬総理補佐官に「公選法違反」の疑い！ゴルフコンペに提供した「疑惑の景品」

衆院選期間中の'24年10月24日に開催されていた、毎年恒例のゴルフコンペ大会。10万円相当の旅行券や、数万円はくだらないお掃除ロボットをはじめ、参加費以上の豪華景品が用意されている。

ただ、見過ごせない問題があった。それはこの会を主宰しているのが「維新府議団のドン」森和臣大阪府議だったことだ。なんと地元有権者も参加するゴルフコンペで上記のような豪華景品が配られていたのだ。

買収行為とみなされる可能性も

ゴルフコンペには一体、どれくらいの経費がかかるのか。筆者は、同年の政治団体「森かずとみ後援会」の収支報告書を確認。するとゴルフコンペ賞品代として記載されているのは、泉大津市内の旅行代理店への10万円と、和泉市内の家電販売店への約13万円のみ。とてもすべての景品を賄える金額ではない。他の年度の収支報告書を見ても、内容はほぼ変わらない。後援会関係者が明かす。

「実は森事務所が用意する景品だけではなく、協賛企業が無償提供してくれているものが少なくないのです」

筆者の手元には、〈'24年 森かずとみ ゴルフコンペ 御協賛企業〉と題された一覧表の写真がある。地元のデベロッパーや大手園芸販売店をはじめ、約50の企業や個人が名を連ねている。

さらにはあの男の影も―。

「高市早苗首相と維新とのパイプ役を務める遠藤敬総理補佐官です。森氏の選挙区の和泉市は、遠藤氏の地盤でもある。森氏は、遠藤氏やその盟友の馬場伸幸元代表とも飲み仲間で、懇意にしています」（前出・維新関係者）

法律上の疑義はあるのか

維新で唯一人官邸入りした遠藤氏は、政権の屋台骨を支える実力者だが、このコンペにどう関わっているのか。

「遠藤氏は協賛品として、交通費やホテル代込みの『国会見学チケット』を提供するのが慣例化しています。昨年は衆院選期間中だったため、遠藤氏の政策秘書も会場に来て、選挙ビラを机に配布していた」（別の参加者）

収支報告書にも記載されず、企業から無償提供された景品。それを有権者にプレゼントし、中には参加費以上の景品をもらう人もいる。はたしてこの構図には、法律上の疑義はないのか。

「政治とカネ」問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授はこう指摘する。

「政治資金規正法上、企業からの無償提供は企業献金（会社の寄附）となります。それを受けられるのは政党（と政治資金団体）だけと定められている。政党以外の政治団体が寄附を受ければ、違法な企業献金の受領にもなります。

もちろん、収支報告書に記載しなければ不記載・虚偽記入にもなる。つまりは、二つの意味において、政治資金規正法違反の疑いがあります」

法的な問題はこれだけではない。公選法に詳しい日本大学の岩井奉信名誉教授が語る。

「公選法では選挙民への寄附行為が禁止されています。参加費以上の景品を政治家が渡せば、有権者への利益供与となり、公選法違反の買収行為となる可能性がある｣

これは、森氏のみならず、選挙期間中に景品を提供した遠藤氏も例外ではない。

｢厳密には政治家による景品の無償提供自体が、地元買収になりかねない。選挙期間中なら、とりわけ買収が成立する可能性が高くなる｣（同前）

遠藤氏に事実関係を尋ねると……

肝心の当事者たちは、どう答えるのか。森氏本人が電話で約30分にわたり取材に応じた。

―協賛企業から景品を無償提供してもらっている？

「はい。過去には、高額なものだとお掃除ロボットとか。小さなお花を30個くらい提供してもらったりもしています」

―収支報告書には、森事務所の支出として、旅行券などしか書いていない。

「事務所で扇風機20台くらいと、お酒・ワインなどを用意するが、5万円以下の領収書もあり（載せていない）。賞品は、（会場に）社長がおったらそこの社長から渡してもらって、来てない時は僕（が渡す）。

僕は必ずその協賛企業の名前を言って渡している。後援会主催だけど、それ（景品のこと）は後援会に入っているんじゃなくて、知り合いの方が「協賛」している。最初、僕自身も気になっていた。でも聞いたらそういう（問題ない）ことやった」

―参加費以上の物をもらう人もいる。公選法で禁じられている寄附行為では？

「会費よりも少ない人もおる。個々に寄附の発生と考えるのとは僕は違うと（思う）。政治家がやっているどこのゴルフコンペでもそうしてますよ。コンペ自体どうなのか考えなあかんかもしれませんけどね」

そう主張する森氏。だが、前出の上脇氏はこう語る。

「そもそも主催者の案内状に、豪華賞品を用意していると明記してあるため、『賞品は主催者が贈呈したのではなく、個々の企業が贈呈した』との主張は通用しないでしょう」

森氏には、遠藤氏の関わりについても詳しく聞いた。

―'24年の会での遠藤氏のビラ配布は選挙前だから？

「そうやと思います。コンペ参加者の半分は選挙区の人間、もう半分は選挙区外の人間」

―遠藤氏から国会見学チケットを景品にもらっている？

「はい。そういうことですね。入らないときと入る時がある。他の賞品の時もあったかも」

―'23年と'24年は国会チケットの景品があった？

「そうですね。うん。今年（'25年）はなかった」

―遠藤事務所提供の景品も｢遠藤事務所からです」と言って、参加者に渡すのか？

「僕は渡しません。A（遠藤氏の政策秘書）が渡しますね」

―遠藤事務所が直接、有権者に渡すのは有権者買収そのものでは？

「そこは遠藤事務所に聞いてくださいっていうことです」

そこで遠藤氏に仔細な質問状を送ると、個別の質問に答えず、｢政治資金等については、法律にのっとって、適切に対応しております」と回答した。

衆院選で遠藤氏は他候補に大差をつけて当選した。「身を切る改革」とは名ばかり、維新の「飲み食い政治」の一端が、また明らかになった。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「週刊現代」2025年12月22日号より

