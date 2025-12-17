胸骨まで“パックリ”開いたドレスで魅了…i-dle・シュファの美貌が「もはや芸術」【PHOTO】

i-dleのシュファが、圧巻の美貌を披露した。

【写真】何も着ていない？シュファの上半身

シュファは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ACON」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、淡いミントブルーのベアトップドレスをまとったシュファの姿が収められている。

胸元が大きく開いたデザインからは、華奢な肩や鎖骨、透き通るような白い肌があらわになり、視線を引きつけた。また、愛らしい多彩なポーズと表情で、見る者を魅了している。

この投稿を見たファンからは、「お姫様みたい」「キレイすぎる」「もはや芸術」「胸が苦しい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝シュファInstagram）

なお、シュファは12月7日に台湾・高雄（カオシュン）国家スタジアムで開催された「ACON 2025」でMCを務めた。

◇シュファ プロフィール

2000年1月6日生まれ、台湾出身。もともとは俳優を目指して台北の芸術高校・演劇科に通ったが、K-POPが流行しながら友人らとダンスを踊り、興味を持ったという。2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。グループではサブボーカルを担っている。見た目は端正で清純だが、グループ内で最も活発で突拍子もなく、メンバーからは「4次元的」との評価も。