はち切れそう…TWICE・ジヒョ、“密着ノースリーブ”で圧巻のグラマラスボディ披露「眼福」【PHOTO】

TWICEのジヒョが、圧巻のプロポーションを披露した。

【写真】ジヒョ、胸元ぱっくり“ド迫力体型”

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、現在開催中のワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」のステージ衣装に身を包んだジヒョの姿が収められている。

ジヒョは、ツアーロゴがあしらわれた白のトップスを着用し、さまざまなポーズを披露。袖部分と背中が大胆にカットされたデザインで、ぴったりと身体にフィットするシルエットが、彼女の美しいボディラインを際立たせている。さらに、赤いファー素材のフードを合わせたスタイリングが強烈なアクセントとなり、視線を集めた。

この投稿を見たファンからは「本当に可愛い」「はち切れそう…」「眼福」「大好き！」「圧巻のプロポーション」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。