なぜ世界は「ネオコンの暴走」を止められなかったのか？…イラク戦争を生んだアメリカの「危険な闇」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、アメリカでネオコンサバティズム（新保守主義者）が生まれた経緯と、その活動について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

フクヤマの過誤

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ」

清盛率いる平家一門の栄華と滅亡を描いた作者不詳の軍記物語『平家物語』の有名な一節である。覇者の栄華と没落、新たに興った武士階級の台頭を描き出し、歴史の精髄が見事に詠まれている。

冷戦後の世界の変転を振り返るとき、いつもこの一節を思い出す。「冷戦の覇者」の栄華と没落や新興国の台頭とオーバーラップするからだ。まさに「諸行無常の響き」そのものである。

米シカゴ大の国際政治学者ジョン・ミアシャイマーは、冷戦終結直後のアメリカについて「大いなる陶酔の時代」と語っている。一極支配の玉座から他の国々を睥睨し「世界はわが手中にある」と優越に浸っていた。(注１)

そんな気分を反映していたのが『歴史の終わり』だ。日系3世の米政治学者フランシス・フクヤマが1992年に出版した世界的ベストセラーで、原題は『歴史の終わりと最後の人間』という。

89年、アメリカの外交誌「ナショナル・インタレスト」に寄せた論文がベースになっている。「ベルリンの壁」が崩れる少し前のことだ。論文には「歴史の終わり？」と疑問符が付いていたが、書籍化された際は断定的なタイトルに変わっていた。

フクヤマは論文や著書で、第2次大戦でファシズムを打ち負かし、冷戦で共産主義に勝利したリベラルな民主主義は「人類の統治の最終形」で、歴史における思想上の「終点」になると説いている。

リベラルな民主主義は拡大を続け、世界は次第にアメリカや西ヨーロッパのようになっていくとする立論である。ファシズムや共産主義など全体主義のイデオロギーや権威主義は色あせ、消滅に向かうと予測した。

そうした「陶酔」の中から「アメリカには世界を統べる責任がある」と考える一群の政策エリートが現れた。その代表が「ネオコンサバティズム（ネオコン＝新保守主義者）」である。後にたもとを分かつが、フクヤマも当初はネオコンの論客だった。

ネオコンは自由と民主主義を重んじ、イデオロギー上の「終点」として理想化する。それを推し進めるためなら、国際社会の同意がなくてもアメリカ単独で行動し、軍事力を行使することもいとわない。

コラムニストとして活躍したチャールズ・クラウトハマーも、そんな信条を持つネオコンの論客だった。90年に外交誌「フォーリン・アフェアーズ」に寄せた論文「一極時代」で、アメリカを「無敵の超大国」と評している。(注2)

「冷戦が終わった直後の世界は一極世界である。世界の力の中心は他の追随を許さない（無敵の）超大国アメリカ合衆国である。いずれ多極化の時代がやって来ることは間違いない。数十年したら、アメリカと肩を並べる大国が出現し、世界は第1次大戦前に似た構造となるだろう。だが、まだその段階には至っていない。今は一極支配の時代だ」

クラウトハマーはそう言ってはばからなかった。

勢いづくネオコン

ネオコンを勢いづかせたのが2001年9月11日に発生したアメリカ中枢同時テロだ。ニューヨークやワシントン近郊で米国の心臓部が攻撃され、日本人も含めて計約3000人が死亡した大惨事である。

第43代大統領のジョージ・W・ブッシュ（共和党）は直ちに「テロとの戦い」を宣言した。国際テロ組織アルカイダの犯行と断定し、指導者のウサマ・ビンラディンをかくまっているとして、アフガニスタン攻撃に乗り出す。

これを機に対テロ戦争が幕を開けた。ブッシュはアメリカ国内で大規模テロの再発阻止に努めると同時に、世界中でテロ組織の掃討作戦を展開する。そこで重用されたのがネオコンだった。

テロを根絶するには世界を民主化する必要がある。過激思想を醸成する土壌を取り除き、自由を育む新たな土壌と入れ替え、民主主義の苗を植える必要がある。独裁を倒すためなら、武力行使もいとわない──。

こうしたアジェンダ（政策目標）を遂行するため、民主主義を「人類の統治の最終形」と見なすフクヤマと、デモクラシーに基づく世界秩序の担い手は「無敵の超大国」とするクラウトハマーの思想が結合され、外交政策に流し込まれていく。

その結果、ネオコンは「テロとの戦い」に正当性を与え、「自由の拡大」を世界規模で推し進めるイデオロギー上の根拠となる。旧ソ連諸国の民主化を促す「色の革命」や「中東民主化」など、ブッシュの政策を下支えした。

ネオコンはとりわけ、03年のイラク戦争に大きな役割を果たす。大統領サダム・フセインの独裁体制を打倒するため、イラクとアルカイダを結び付け、信憑性に欠ける情報に依拠して体制転換に突き進んだ。

9.11以降、ブッシュ政権の副大統領ディック・チェイニーや国防長官ドナルド・ラムズフェルドという庇護者を得て、国防副長官のポール・ウルフォウィッツや国防次官のダグラス・ファイスらのネオコンは大きな発言力を得る。

穏健派にとっては「冬の時代」である。「ネオコンに逆らうと仕事ができない時期もあった」。対話重視の国務長官コリン・パウエルの下で副長官を務めていたリチャード・アーミテージは生前、筆者のインタビューにそう打ち明けた。

「無敵の超大国」が世界をつくり替え、冷戦に最終勝利した自由と民主主義のイデオロギーを地球の隅々にまで拡大する──。ネオコンの飽くなき野望と権勢は、とどまるところを知らなかった。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

注1 https://www.youtube.com/watch?v=sKFHe0Y6c_0&t=1510s

注2 https://www.foreignaffairs.com/articles/1990-01-01/unipolar-moment

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか