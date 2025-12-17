「来年上映する映画がない…」韓国映画界が前代未聞の異常事態に陥った意外な根本原因

かつて銀幕があった場所は、今や「岩壁」と化した。

ソウルの中心部、鍾路（チョンノ）。韓国映画史の象徴とも言える大手シネコン「CGVピカデリー1958」の扉を開けると、そこに広がるのはポップコーンの香り漂うロビーではない。目に飛び込んでくるのは、色とりどりのホールド（突起物）が埋め込まれた巨大な壁と、それに挑むスポーツウェア姿の若者たちだ。

CGVが一部の上映館の座席をすべて撤去し、「PEAKERS」というクライミングジムへと改造したのは2022年のこと。高い天井と傾斜のある床構造は、皮肉にもボルダリング施設として最適だった。

あれから時が経ち、2025年現在。この「脱・映画館」の動きは、単なる珍奇な試みではなく、業界全体の雪崩のような崩壊の序章に過ぎなかったことが証明されている。

「3月14日の衝撃」ソウルの主要店が消えた日

「まさか、松坡（ソンパ）のCGVまで閉まるとは……。週末になれば家族連れで溢れかえっていた、あの場所がなくなるなんて信じられない」

2025年3月中旬、韓国のSNSはそんな悲鳴で溢れかえった。事態が決定的になったのだ。

韓国の経済紙『Chosun Biz（朝鮮ビズ）』などが一斉に報じた通り、業界最大手であるCJ CGVはこの時期、国内の不採算店舗の整理を断行した。そのリストには、ソウル南東部の拠点「CGV松坡」や、仁川の「CGV仁川延壽（ヨンス）」といった、地域の中核劇場が含まれていたからだ。

これらは決して「寂れた地方の映画館」ではない。日本で言えば、都内の主要シネコンが突然閉鎖を発表するような異常事態だ。『毎日経済』は当時、その背景をこう伝えている。

「もはや限界だ。株価低迷と累積赤字に耐えきれなくなった、巨人の悲鳴が聞こえる」

さらに同年9月には、CGVの米国劇場事業からの完全撤退も報道された。“K-MOVIE”の世界進出の象徴だったロサンゼルスの拠点さえも、維持コストの波に飲まれて消滅したのだ。

「チキンとネトフリのほうがマシ」

なぜ、韓国の映画館はここまで追い込まれたのか。最大の元凶とされるのが、チケット代の急激な高騰、いわゆる「1万5000ウォンの壁」だ。

パンデミック前に比べて約1.5倍、週末には1万5000ウォン（約1650円）がスタンダードとなった価格設定に対し、韓国の観客は「NO」を突きつけた。この価格高騰は、観客の選球眼を残酷なまでに先鋭化させている。

「1万5000ウォン払って、ハズレの映画に2時間拘束されるなんて耐えられない。それなら、家で2万ウォンのチキンを頼んで、ビールを飲みながらネットフリックスを見るよ。つまらなければ、すぐ消せばいいんだから」

韓国の有力紙『韓国日報』が掲載した、ある若者のコメントだ。

この言葉こそが、映画が「気軽な大衆娯楽」から「失敗できない高級な投資」へと変質してしまった現状を端的に表している。その結果、中間層の映画は壊滅し、一部の大ヒット作以外は誰も見向きもしないという極端な二極化が定着した。

「来年上映する映画がない…」枯渇する在庫と資金流出

だが、真の恐怖はここからだ。視点を劇場の「外」、すなわち制作現場と投資市場に向けてみよう。そこには、映画館という「場所」の危機以上に深刻な、「中身（ソフト）」の枯渇という地獄が広がっている。

「2025年が終われば、倉庫が空っぽになる。パンデミックの間に撮り溜めたストックが尽きるんだ。来年、我々は一体何を上映すればいいんだ？」

国営通信社『聯合ニュース』は、韓国映画界が直面する異常事態をそう表現した。

記事によれば、公開のタイミングを失って倉庫に眠っていた約100本のストック（倉庫映画）が、2025年でほぼ掃き出されてしまうという。

問題は、その次がないことだ。なぜか？ 答えはシンプルだ。映画を作っても、儲からないからである。

