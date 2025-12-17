火星でリッチになるのはどんな人か。イーロン・マスクも尊敬する火星協会会長の答え

「火星に関するあらゆる書籍の金字塔」――ミチオ・カク絶賛！

火星でリッチになる

火星に移住する根本的な理由は、人類文明の分枝を新たに作ることだ。このような新しい社会はその創造性によって拡大し、人類の経験を豊かにし、新たなアイデアや新たな文学、新たな発見、新たな発明、新たな歴史、新たなヒーローを生み出すだろう。要するに、それがすべてなのだ。人生というゲームは、金のためにプレーするのではない。子どもたちのため、後世の人々のため、決して朽ちないもののためにプレーするのだ。だからこそ、人間は火星に行く必要がある。

わたしたちの目的は金もうけではない。わたしたちの目的は創造することだ。

わたしたちを火星に導くのは強欲ではない。希望なのだ。

根本的な意味において、プラトンは正しかった。理念（イデア）が現実を創り出すのだ。

火星に入植するのは、銀行の口座残高を楽々と増やす方法を探している人たちではないだろう。意義のある何かを情熱を持って実行したいと願い、そのためなら命や財産を投げ出すことをいとわない人々が、火星に移住するのだ。

はじめに言葉ありき。

火星への入植は、ひとつの理念によって取り組まれている。その理念を実現するには手段が必要となる。それには資金が必要だ。しかし、意志あるところに道は開けるのだ。

では、その道とは？ 火星入植の資金はいかにして調達できるのか？

火星入植に必要な当初の資金は、政府が負担するかもしれないが、一足先に入植している火星入植組織が提供する可能性のほうが高い。イスラエル建国以前にユダヤ人のパレスチナ移住に資金を提供していた（そして現在も提供している）組織や、ユタ州へ移住するモルモン教の開拓者やマサチューセッツ州へ移住するピューリタンに対してかつて資金援助を行っていた組織のようなものだ。だが、入植地はいずれ経済的に自立する必要がある。

火星コロニーへの物流支援のコストは、有用な物質を現地生産することによって大幅に削減できる。したがって、食料や燃料、酸素、繊維、レンガ、陶磁器、鋼、アルミニウム、プラスチック、ガラス、そして地球から送られた物質で作られたあらゆる種類の単純な製品を、地球から輸入する必要はない。しかし、複雑な製品には大規模な分業が必要とされる。火星で暮らす人々は間違いなく、火星製のガラスやアクリルでできた温室で火星製のポリエチレン管で水を引き、火星の二酸化炭素と水を使って食料を自家栽培することができるだろう。

温室の換気や灌漑システム用のファンやポンプを動かすモーターやワイヤーさえも製造できるかもしれない。CNC（コンピューター数値制御）工作機械の製造に必要な重量部品も製造できる。だが、そのようなシステムの制御に必要な回路基板やコンピューターはどうだろうか？ ある時点でサブシステムは複雑になり、火星の限られた労働力による分業では製造できなくなるだろう。

たとえ100万人規模の火星都市国家であっても、その技能や生産能力の多様性は、地球の数十億人と比較して、きわめて限られる。そこで、輸入が必要になる。輸入品を安価な大量部品に限定し、格安の宇宙輸送を利用すれば、輸入品のコストは大幅に削減できる。それでも支払いは生じる。火星の人々はいかにして現金を生み出すのだろうか？

発明とライセンス

火星入植者が生み出せる現金収入として最も迅速で大規模な収入源は、知的財産の販売とライセンス供与が最適だと思う。火星の人々の性質と彼らが置かれた状況から、必然的にそうなるはずだ。

火星の人々は、専門技術に精通した者たちの集団であり、彼らが身を置くのは、彼らに革新を挑む、むしろ革新を強いるフロンティア環境だ。彼らは深刻な労働力不足に直面する。そのため、省力機械、オートメーション、ロボット工学、人工知能の分野で革新を迫られる。温室栽培農業に限って言えば、土地と家畜が不足する。そこで、生産性がきわめて高く栄養価の高い作物を開発するために、バイオテクノロジー分野で革新を迫られる。

火星では、化石燃料、風力や水力、あるいは太陽エネルギーなどの魅力的なエネルギー源を望めない。よって、核融合炉の重水素燃料が地球の5倍も存在する火星では、均質溶融塩トリウム増殖炉（別名はLFTR、液体フッ化物トリウム炉）のような、先進的な核分裂設計や核融合などの原子力分野での革新を迫られるだろう。

こうした革新的技術はどれも、地球ではとてつもなく有用性が高い。したがって、火星の人々はその特許を取得し、地球での使用認可を与えればよい。このような知的財産の販売による収益は、莫大な金額になりうる。

火星の発明家コロニー

実際、火星入植を魅力的な営利目的事業として投資家グループに提案するならば、発明家コロニーの創設というコンセプトには訴求力があるだろう。発明家コロニーは地球のほうが設立しやすいと反論する人もいるかもしれない。確かにそうだろう。しかし、火星の発明家コロニーには、それを補ってあまりある強みがある。

何よりもまず、彼らはより優れた資質を持つ人たちであるはずだ。火星の発明家コロニーに採用される人々は、快適な高給職や興味深い仕事を探しているだけのキャリア至上主義者ではない。彼らは大志を抱く男女なのだ。情熱なくしては何事も成し遂げられない。求職中のエンジニアが、雇用主になるかもしれない相手に対して、仕事に情熱を注ぐと伝えるのはたやすいことだ。

しかし、火星でニューフロンティアを拓くために地球を離れ、命を懸けるには、真の情熱を持たなくてはならない。そのような熱意が、その人の気骨を強靱にする。ニューイングランドやユタ、イスラエルの入植者たちに、あらゆる逆境を乗り越えるために必要な勇気を与えた、鋼のごとき強靱な精神力だ。それは金で買えるような資質ではない。

さらに、火星の発明家コロニーでは状況がその資質を強化するが、カリフォルニアであれどこであれ地球のコロニーでは、状況がその資質を弱める。端的に言えば、地球にいる人たちは、やめようと思えばいつでもやめられるのだ。地球の発明家コロニーの一員で、現状に満足していない人、興味を失った人、あるいは別の場所から好条件のオファーを受けた人は、ただ立ち去ればいい。火星の発明家コロニーに参加する場合はそうはいかない。決意を固め、勝つために参加する。ノルマンディー上陸作戦のように決死の行動だ。何としても成功させなくてはならない。だから、成功させるはずだ。

自らリスクを背負う人々に投資することが賢明であるなら、火星人は投資対象として大いに適している。

ナポレオンいわく「戦争において、士気と物の重要性の割合は10対1である」。同程度の資金援助を受けたなら、地球の発明家コロニーは火星の発明家コロニーよりもはるかに大きく、充実した設備を備えることができるだろう。しかし、事業の成功の確率を考慮すると、決意という資質には値段をつけられないほどの価値がある。＜翻訳 庭田よう子＞

