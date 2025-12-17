ÇÔÀïÄ¾¸å¡¢¿¢Ì±ÃÏ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ä¸½¶âÉÔÂ¤ÎÄ«Á¯¤Ç¡Ö¶ÛµÞ¶õÍ¢¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼ÂÂÖ
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
（本記事は、小野方洋氏『太平洋戦争と銀行──なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）
¸½¶â¤Î¶ÛµÞ¶õÍ¢¡§Ä«Á¯
8·î15Æü¤Îµþ¾ë¤Ç¤Ï¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢³¹Ãæ¤ÎÄ«Á¯¿Í³ØÀ¸¤¬ËüºÐ¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ëÃæ¡¢³Æ¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤ËÍÂ¶â¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯¶ä¹Ô¤Ç¤ÏÅÄÃæïÄ»°ÏºÁíºÛ¤¬8·î13Æü¤è¤êÅìµþ¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î½èÃÖ¤ÏÀ±Ìî´îÂå¼£ÉûÁíºÛ¡ÊÂçÂ¢¾Ê½Ð¿È¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¸á¸å¤Ë¶ÛµÞ¤Î´´Éô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Á´¿¦°÷¤¬8·î15ÆüÉÕ¤Ç¼É½¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞ¤¬¤ì¤¿¡£
ºßÄ«Á¯¤ÎÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¸½¶âÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·°ì»þÄä»ß¡Ê¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡Ë¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½ªÀï¤Ç¿Í¿´¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢º®Íð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤É¤³¤í¤«Ë½Æ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áÁ¯¶ä¤Ç¤Ï¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îµ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¶âÍ»¾å¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¤òÅöÌÌ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
Ä«Á¯ÁíÆÄÉÜ¤â¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëÁ¯¶ä¤¬µ¬Äê¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¾¹Ô¤ËÂß¤·½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÇ§²Ä¤·¤¿¡£¡Ö½ªÀï¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨À¤¾ð¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¸½¶â¤ÎÉÔÂ¡×¤¬ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï²óÈò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Íâ16Æü¤ËÁ¯¶ä¤Ï¡¢Äê´üÍÂ¶â¤òËþ´üÁ°»ÙÊ§¤¤¤·¡¢Ê»¤»¤Æ½ÅÍ×½ñÎà¤ò¾ÆµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£³¹¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÍÂ¶â¼èÉÕ¤Î¾õ¶·¸²Ãø¤È¤Ê¤ë¡¢¶ä¹Ô¤ÏÏ¢Ìë°ìÆó»þËø¼¹Ì³¡×¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÄ«Á¯¶ä¹Ô»Ë¸¦µæ²ñÊÔ¡ØÄ«Á¯¶ä¹Ô»Ë¡Ù¡Ë¡£
¤½¤³¤ÇÁíÆÄÉÜºâÌ³¶ÉÄ¹¤Ï17Æü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ½ËÉ¤È¸½¶âÅðÆñËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ä«Á¯¤Ë¤¢¤ë³Æ¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤âÍÂ¶â¤Ï°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤òÃÌÏÃ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎºâÌ³¶ÉÄ¹ÃÌÏÃ¤Ï¡¢Íâ18Æü¤Ë¿·Ê¹¤È¥é¥¸¥ª¤ÇÄ«Á¯Á´ÅÚ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸å¤ËÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
¤¿¤À½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éºâÌ³¶ÉÄ¹¤¬ÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤ÎÍÞÀ©¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿Í¾ð¤À¡£
»ñ¶â¤ÎÎ®½Ð¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÂçÎÌ¤Ë¸½¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¤½¸²ò½ü¤Ë¤è¤êÆâÃÏ¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë·³¿Í¤ÎÎ¹Èñ¡¢´±Íù¤ÎÂà¿¦¼êÅö¤äµ¢´ÔÎ¹Èñ¡¢³Æ²ñ¼Ò¤Î²ò»¶¼êÅö¡¢Âà¿¦»ñ¶â¤Î»ÙÊ§¡×¤À¤Ã¤¿¡ÊÄ«Á¯¶ä¹Ô»ËÊÔ»¼°Ñ°÷²ñÊÔ¡ØÄ«Á¯¶ä¹ÔÎ¬»Ë¡Ù¡Ë¡£
Á¯¶ä¤Î¼ê»ý¤Á¸½¶â¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤Î¶â³Û¤òÀ©¸Â¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
8·î20Æü¤ËÄ«Á¯¤Î³Æ¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÍÂ¶â°ú¤½Ð¤·¤ÈÄê´üÍÂ¶â¤Î²òÌó¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿Á¯¶ä·ô¤ÎÆü¶ä·ôÑ¼´¹¡ÊÆü¶ä·ô¤È¤Î¸ò´¹¡Ë¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë22Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢¶ä¹ÔÁë¸ý¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤òÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¸½¶âÎ®½Ð¤òÍÞ¤¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¶â¤ÎÉÔÂ¤ÏÇ¡²¿¤È¤â¤·Æñ¤¤¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Á¯¶ä¤Î¶â¸Ë¤Ë¸½¶â¤¬Ìµ¿ÔÂ¢¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ø»³»ÙÅ¹¤Ç¤ÏÁ¯¶äÊ¡²¬»ÙÅ¹¤«¤éÆü¶ä·ô¤òµÞ¤®¼è¤ê´ó¤»¤¿¡£È¾ÅçËÌÉôÆüËÜ³¤Â¦¤Î¸µ»³»ÙÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ªÀï¸å¤Î8·î19Æü¤Ë³¤·³¸µ»³¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÎÎý½¬µ¡¤òÌµÍýÌðÍý½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢µþ¾ëËÜÅ¹¤«¤é¸½¶â¤ò¶õÍ¢¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¤ä¤à¤Ê¤¯8·î22Æü¤ËÁ¯¶äËÜÅ¹¤Î»°Âð°ìÏº¡¦Ä´ººÉôÄ¹¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿ÅÄÃæÁíºÛ¤È°ì½ï¤ËÄÅÅçÔè°ìÂ¢Áê¡ÊÂçÂ¢¾Ê½Ð¿È¡Ë¡¦½ÂÂô·É»°Æü¶äÁíºÛ¤ÈÄ«Á¯¤Î¸½¶âÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç°õºþ¤·ÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿Á¯¶ä·ô¡¦Æü¶ä·ô¤ò·³ÍÑÍ¢Á÷µ¡3µ¡¤ÇÄ«Á¯¤Ë¶ÛµÞ¶õÍ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¶ä·ô¤ÏÈó¾ïÍÑ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿1000±ß·ô¤Ç¡¢ÂæÏÑ¶ä¹Ô¤Ë¡ÖÂæÏÑ¶ä¹Ô·ô¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤À¡£Í¢Á÷µ¡3µ¡¤Î¤¦¤Á1µ¡¤ÏÊ¡²¬¤ËÃåÎ¦¤·¤Æ¡¢Æü¶äÊ¡²¬»ÙÅ¹¤«¤é¤âÆü¶ä·ô¤òÀÑ¤ß¹þ¤à·×²è¤À¡£
ÅÄÃæÁíºÛ¤ä»°ÂðÉôÄ¹¤é¤âÊ¬¾è¤·¤¿Í¢Á÷µ¡¤Ï24Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾¤Ë½êÂôÎ¦·³Èô¹Ô¾ì¤òÎ¥Î¦¡¢ÅÄÃæÁíºÛ¤¬¾è¤Ã¤¿ºÇ½é¤Îµ¡¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼¹ï¤Ëµþ¾ë¤Î»°±ºÈô¹Ô¾ì¡Ê¸½¡§»°±º¶õ¹Á¡Ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬½ªÀï¤Îº®Íð¤Ç¡¢¸½¶â¶õÍ¢¤ÎÏ¢Íí¤¬Á¯¶äËÜÅ¹¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èà¤é¤ÏÂçÎÌ¤Î¸½¶â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢·ÙÈ÷¤ÎÌµ¤¤Èô¹Ô¾ì»öÌ³¼¼¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔ°Â¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌë9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈô¹Ô¾ì¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿·³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸½¶â¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢¸½¶â¤òËÜÅ¹¤Î¶â¸Ë¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»Ä¤ë2µ¡¤â¡¢»°ÂðÉôÄ¹¤é¤ò¾è¤»¤Æ24Æü¤ÎÌë¤«¤éÍâÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ»°±ºÈô¹Ô¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÆÏ¤¤¤¿¸½¶â¤âÁ¯¶äËÜÅ¹¤ËÌµ»öÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
Á¯¶ä¤Ë¤Ï1000±ß¤ÎÆü¶ä·ô30ËüËç¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ä«Á¯¶ä¹Ô·ô¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¶ä¹ÔÑ¼´¹·ô¡×¤Î²¼¤Ë¡ÖÄ«Á¯¶ä¹Ô·ô¡×¤ÈÀÖ¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á¯¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î°õ´Õ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¶ä·ô¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿Á¯¶ä·ô¤Ï¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
