「日本の敗北」をどう捉えるか…戦争直後の朝鮮で銀行員たちを悩ませた「治安の悪化」

治安の悪化と銀行業：朝鮮

鮮銀の各支店でも8月15日の正午には、行員とともに来店客も玉音放送を聴いた。徴兵で男子行員が大幅に減った店内では、「行員達の間からはすゝり泣く声、むせび泣く女子行員の声も聞えた」（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。ただし「戦況の悪化に連れ、重苦しく押えつけられて来た身に迫る圧力から何となく解放されたという気持もした」（前掲書）のも事実だった。

それ以降、支店でも本店と同じく預金引き出しに追われた。朝鮮人行員の中には日本の敗北を朗報と捉えた者もいる。しかし彼らのほとんどは、玉音放送後に窓口へ押し寄せてきた預金払い出しを求める顧客に対して精一杯の対応を続けた。

本店からは各支店に向けて連日現金を送り出すが、現金輸送の列車も終戦の混乱でダイヤが乱れており、目的地到着が夜半過ぎともなる。現金を駅に放置しておくことはできないので、各支店の行員は駅で受け取った現金を徹夜で支店の金庫に運び入れる。

ソ連軍が南下してくる朝鮮北部では、京城との鉄道・電信電話が徐々に不通となった。こうなると本店からの現金送付もなくなり、本店の指示を仰ぐこともできない。満ソ国境近く、鴨緑江の河口に近い新義州支店などはそのうち休業状態となった。

一方で半島南部の支店では、預金引き出しを求める人だかりで一時殺気立った。半島南西部の光州では、警察が「沖合にソ連艦艇が現れ上陸を始めた」という誤報を出したので、不安に駆られた預金者が各銀行・各支店に殺到した。それも数日ほどで落ち着きを見せ始め、仁川支店のように現金を再び銀行預金として預ける動きも出始めた。

日系企業などからは、朝鮮での事業継続を断念し、事務所や工場の閉鎖・清算に伴う退職金の借り入れ申し込みがあった。さすがにこれは、状況に鑑みて謝絶するほかなかった。

現金の残高とともに、銀行員を悩ませたのが治安の悪化だ。そもそもモラトリアムを回避したのも、預金・現金に対する庶民の不安が引き金となって暴動に発展することを防ぐことも大きな理由だった。

しかし治安の確保に関しては、根本的な問題が生じる。終戦となって荒れ模様となった京城府内では、恐怖と不安から職場を離れる日本人警察官も少なくなかった。警察官のいなくなった派出所は、朝鮮人青年に占拠されたりした。警察官の7割以上は朝鮮人だったので、このような行為に対しての対応には限界があった。

釜山では、「警察官は署長始め全員家族と共に、在留邦人の安危をよそに、真先に最初の暗舟で引揚げて行く」（前掲書）。警察を管轄する朝鮮総督府は警察官に職場復帰を厳命したが、同時に総督府警務課長は「朝鮮人と日本人との間に血を流すようなことがあっては、将来に大きな禍根を残す」と過剰な警備を戒めた（大霞会編『続内務省外史』）。

終戦に伴って人々の不安は掻き立てられ、治安の悪化は止まらず、掠奪・盗難や暴行が頻発した。鮮銀本店支配人の舎宅は数度にわたって強盗に入られ、家人は縛り上げられることもあった。また帝国銀行（第一銀行と三井銀行が昭和18年4月に合併して発足した）の京城支店次長は自宅に押し入った強盗に殺害された。銀行以外にも、日系企業や総督府では幹部職員が監禁されたり危害を受けたりした。

挙句に京城の北西約130キロのところにある鮮銀の海州支店では、憲兵による現金搾取も起こる。8月のある夜分に、支配人と知り合いの憲兵隊長が暴動鎮圧用の経費（国庫金）支払いを請求してきた。請求書の通りに払ったものの、後で確認をしたら虚偽の申請だった。

鮮銀本店では不測の事態に備えて警察官が配置された。これは8月17日から日本軍の憲兵・兵士に代わる。彼らによる警備は、9月8日に米軍が京城に進駐するまで続く。

