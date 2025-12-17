今、危機にある日本のインフラ…そもそも「いつ」「どれくらい」造られてきたのか

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

日本のインフラ建設の変遷

日本で近代的なインフラ整備が始まったのは、明治時代のことです。

今から150年以上前の1872（明治5）年10月14日に日本初の鉄道が新橋〜横浜間で開通しました。また、約100年前の1923年（大正12年）に発生した関東大震災の復興事業として、隅田川に今も残る永代橋や清洲橋がかけられました。

しかし、その後戦時下となり、国内のインフラ整備は滞ることとなります。そして、1945年の終戦を境に戦後の復興と経済大国への転換を目指し、本格的なインフラ整備が始まることになります。

日本のインフラ整備が最も盛んにおこなわれたのは、1960年代から1970年代にかけての高度経済成長期後期あたりです。図表1-1は日本の建設年度別橋梁数を示したものですが、建設のピークが1970年代にあることがわかります。それ以降、日本のインフラ建設は右肩下がりで減少する傾向にあります。

図表1-2に日本の土木工事と外国の動向・一般主要事項を年表形式で表してみました。

フランスのパリにあるエッフェル塔は、今から130年以上前に完成しています。一方、日本の近代土木の金字塔と言われる小樽港北防波堤は1908年に完成しています。

外国では1929年に世界恐慌が始まり、アメリカではこの危機を乗り越えるため、国内のインフラ整備に乗り出しました。1930年代にエンパイア・ステート・ビル、フーバー・ダム、ゴールデン・ゲート・ブリッジといったビッグプロジェクトが次々と進められ、こうした内需拡大により、世界恐慌を脱したとされています。

この間日本は戦時下にあり、目立ったインフラ整備はほとんどなされませんでした。そして終戦を迎え、ここから経済大国となるべく舵を切り、日本の本格的なインフラ整備が始まったのです。

高度経済成長期と呼ばれている1960年代には、黒四ダムの完成、東海道新幹線や名神高速道路の開通を果たしました。さらに1980年代から1990年代にかけて、当時世界最長の青函トンネルや明石海峡大橋の開通を迎え、日本の土木技術は世界のトップに躍り出たのです。

