なぜ日本にはインフラが多いのか「シンプルな理由」

日本はインフラが多い？

日本には膨大なインフラが存在しています。まずはざっと数字を挙げてみます。

道路橋：約73万橋

トンネル：約1万2000本

道路：総延長約128万キロメートル

上水道管：総延長約74万キロメートル

下水道管：総延長約49万キロメートル

数字としては多く見えますが、実際どれほどなのでしょうか。日本と海外の主要国の橋の比較を示します（図表1-4）。

道路橋を例にとってみましょう。日本には狭い国土に73万もの道路橋が建設され、人口密度のように1平方キロメートル当たりの橋の数（橋密度）で表すと1.93となります。アメリカや中国は0.1未満、ドイツ、フランスは0.3程度（イギリスでは0.6程度）であり、いかに日本が多くのインフラを抱えているかがわかります。

なぜこんなに多いのでしょうか？ 税金を無駄遣いし、多くの不要なインフラを整備してきたと批判する人もいますが、そうではありません。

アメリカやヨーロッパをドライブしてみるとわかりますが、欧米諸国の多くは広大で平坦なため、橋などをかけなくてもあちこち行き来できます。対して日本は急峻な山々に囲まれ、そこを縫うように川をまたぎ、山をくりぬき、橋やトンネルが整備されたため、インフラが多いのです。

図表1-5は建設後50年以上経過するインフラの割合を試算した結果です。

道路橋の割合を見ると、2023年3月時点で約37％であるのに対し、2030年には約54％、2040年には約75％になると試算されています。つまりこの十数年で急速に老朽化が進行していくのです。

また、トンネル、河川管理施設、水道管路、下水道管渠、港湾施設などその他のインフラは、橋ほどではありませんがいずれも今後老朽化が進むことが予想されます。

