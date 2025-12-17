¿Íµ¤¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀïÂç¥È¥ê¤¬¤ï¤º¤«¡Ö2²ó¡×¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¤È¤¢¤ë»ö¾ð¡×
NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥È¥êºÇÂ¿¤Ï¡Ä
ËèÇ¯¡¢»ëÄ°Î¨¤ÎÉÔ¿¶¤¬Óñ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£¹ÈÇò¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥®¥ã¥é¤¬¿ôÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÁÃÍ¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤Î¹ÈÇò¤Ç¥ª¥ª¥È¥ê(ºÇ¸å¤Ë²Î¤¦)Ìò³ä¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥ª¥ª¥È¥ê¤ò¿ôÂ¿¤¯Ì³¤á¤¿²Î¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÃËÀ²Î¼ê¤ÎÂç¥È¥ê²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°TOP3¤Ï¡¢1°Ì¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¿ËÌÅç»°Ïº¡Ê13²ó¡Ë¡¢3°Ì¿¹¿Ê°ì¡Ê9²ó¡Ë¤Ç¡¢1°Ì¤Ï¸ÞÌÚ¡¢ËÌÅç¤¬Æ±¿ô¡£½÷À²Î¼êÂç¥È¥ê²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°TOP3¤Ï1°ÌÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ê13²ó¡Ë¡¢2°ÌÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê9²ó¡Ë¡¢3°ÌÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê7²ó¡Ë¡£¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ36Ç¯¤â¤¿¤Ä¤Î¤Ë¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÏÃË½÷Áí¹ç¤Ç¤â1°Ì¥¿¥¤¡£¤µ¤¹¤¬½÷²¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½ÌòºÇÂ¿¤Ï ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê9²ó¡Ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Âç¸æ½ê¤Ç±é²Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏMISIA¤ä SMAP¤Ê¤É±é²Î·Ï¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÇòÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿NHK¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥ª¥È¥ê¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎMVP¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò¤Î¾ì¹ç¡¢»þ´Ö¤¬ÌëÃæ¤Î12»þ¤ËÀäÂÐ½ªÎ»¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌäÂê¤ò¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢½Ð¤ë²Î¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤ä½Ð±é¼Ô¤¬µÒ¼õ¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆµÞ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç²Î¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤ò1ÈÖ¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤ò5Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¡¢¥¹¥¥ë¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ù¥¹¥È3¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¸þ¤±ÈÖÁÈ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
ÈÖÁÈÂ¦¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¥ª¥ª¥È¥ê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÁ¸±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£50ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤¬11¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥ª¥ª¥È¥ê¥¯¥é¥¹¤Î²Î¼ê¤è¤êÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡£
➀¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡ÁMissing You¡Á¡¿ÌÀÆü¤Ø¤È¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤æ¤³¤¦ 110.1Ëü
¢¥¬¥é¥¹¤ÎÎÓ¸é¡¿SWEET MEMORIES 85.7Ëü
£É÷¤Ï½©¿§¡¿Eighteen 79.6Ëü
¤¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à 67.6Ëü
¥Rock¡Çn Rouge 67.4Ëü
¦ÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì 60.2Ëü
§²Æ¤ÎÈâ 56.8Ëü
¨Æ·¤Ï¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡¿Áó¤¤¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ 56.8Ëü
➈É÷Î©¤Á¤Ì¡¡51.9Ëü
ª½í¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ 51.4Ëü
«ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼ 50.0Ëü¡£
¤Ä¤Þ¤ê50ËüËç°Ê¾å¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡É¤Ï11¶Ê¡£1980Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ª¥È¥ê¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï2²ó¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢Á´À¹´ü¤ò¤¹¤®¤¿2014Ç¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¡¢2015Ç¯¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤â¤¦¹â²»¤¬¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¡¢À¼¤¬¤Î¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤Å¤é¤¤¤ÈÁêÅöÉÔÉ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¥È¥ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤ò¡¢¤¢¤ë¥ª¥ª¥È¥ê·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸ý¥Ð¥¯¡Ê²Î¾§¤ò´Þ¤à¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤âÏ¿²»¤º¤ß¤Î¤â¤Î¤òÎ®¤·¡¢²Î¼ê¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¡Ë¡£¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥ª¥ª¥È¥ê¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¡£
¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤â¤¿¤Á¡¢ÁêÅö¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿Í¤â¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤¿¤³¤È¡£2015Ç¯¤ÏÇòÁÈ¤â¶áÆ£¿¿É§¤¬¡Ö¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡×¤È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¶Ê¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼ÉÔÂ¤òÏÃÂê¤ÇÊä¤ª¤¦¤Èµ¯ÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´¤Ë²Î¤Ï¼ºÇÔ¡£ÆóÅÙ¤È¡¢µ¯ÍÑ¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤â¡¢°ìÅÙ¤â¥È¥ê¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Àº¿À¤Ë¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤ª¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
