ナイネンのホリデーギフトで叶える温活習慣♡体温を1℃上げる冬支度

本格的な寒さが訪れるホリデーシーズン。冷えに悩む女性に寄り添うニットランジェリーブランド「ナイネン」から、心も体も温める新作と特別なホリデーギフトが登場しました。“体温を1℃上げる”というコンセプトのもと、着心地、機能性、デザイン性を兼ね備えたラインナップは、日常のリラックスタイムを格上げしてくれる存在。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな温活アイテムに注目です♪

新色登場♡毎日着たくなる温活ニット

ナイネンの定番ニットランジェリーに、待望の新色「ピンクアーモンド」「アップルグリーン」「ネイビーブルー」が仲間入り。

シグネチャーカラー2色を含む全5色展開で、気分やシーンに合わせたコーディネートが楽しめます。

腹巻キャミソール（税込6,980円）は、キャミソールと腹巻を一体化させた安心丈設計。内側はフラットな編地で、直接肌に触れてもやさしい着心地です。

腹巻ロングパンツ

腹巻ロングパンツ（税込7,150円）はズレを気にせず、お腹から下半身までしっかり温めてくれる優秀アイテム。どれも“着るだけ温活”を叶えてくれます。

おうち時間を格上げする癒しアイテム

透かし編みが美しいロングカーディガン（税込9,570円）は、ひざ上丈で体型をすっきり見せてくれる一枚。リラックスタイムはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍します。

腹巻ハーフパンツ（税込6,050円）は、お腹周りを冷やさない設計でインナー使いにも最適。

腹巻フレンチスリーブトップス（税込8,250円）は取り外し可能な胸パッド付きで、一枚でも安心して着用可能です。とろけるような肌触りが、冬のおうち時間を優しく包み込みます。

ホリデー限定♡お得な温活ギフトセット

ホリデーシーズン限定で登場した「ナイネンホリデーギフトセット」は、新作を含む温活3点セット。

腹巻キャミソール（税込6,980円）、腹巻ロングパンツ（税込7,150円）、ロングカーディガン（税込9,570円）の計3点が、通常23,700円（税込）のところ、15％OFFの特別価格20,145円（税込）で購入できます。

必要な分だけ丁寧につくるサステナブルポリシーのもと、糸一本一本に温かさへのこだわりが詰まったナイネン。冷えに悩む方を本気でサポートする、他にはない温活ギフトです。

温めることは、自分を大切にすること

冷えやすい季節こそ、体を労わる選択を。ナイネンのニットランジェリーは、毎日を頑張る女性の心と体をそっと温めてくれます。機能性だけでなく、着た瞬間に気分が上がるデザインも魅力♡

ホリデーギフトとしても、自分へのご褒美としても、温活を暮らしに取り入れるきっかけになるはずです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。