バンカーを越えてしっかり寄せるコツは？ハイボールスピンを打ってみよう

アプローチは状況に合わせて「寄る球筋」を打ち分ける必要がある。打ち分けは、軌道やフェースコントロールを変えるのが常識だが「フィニッシュの形を決めて、そこに向かっていけば意図した球筋が打てますよ」と今野一哉。

それも普通のフィニッシュではなく、大袈裟に動いた “オーバードゥ”で形を作るといいそうだ。打ち終わったあとに大袈裟な形を作ろう！ヘンテコな形だが、試してみるとあら不思議！球筋が簡単に打ち分けられるぞ。

スライスをかける意識ももつ

高さをしっかり出して、スピンもかけてピタッと止める球筋は、スライスを打つ意識ももってください。高く上げるためにヘッドを高く上げて、右ヒザを右斜めに出すのはハイドローと同じです。

ハイドローと異なる点は、ヘッドより手元、手元よりも体を先行させる体の回転のリード。フェースを返したくないので、ヘッドが左ヒジを追い越さないように振り切る。こうするとアウトサイド・インのカット軌道と併せて、ハイスピン・ハイボールの球筋が打てます。

イメージするオーバードゥのフィニッシュは、体を回せるだけ回す。手元はヘッドと一緒に高く上がっていきますが、左ヒジを背中まで引いて開いたフェースを確実にキープする。フェースが自分の顔を向く形を作ってください。

ハイボールスピン（高さとスピンで止める）

【狙い】

バンカーや深いラフを越えながら、ランを抑えてグリーンにピタッと止める

イメージするフィニッシュはこの形！

★ヘッドを高く上げる

★フェースを自分に向ける

★ヘッドより手元、手元よりも体が先行

★クラブが右方向を指す

★右ヒザを右斜め前に出す

★左カカト、右ツマ先体重

体の回転が最優先。ヘッドが左ヒジを追い越さないようにして開いたフェース向きをキープする。クラブを曲げたい方向（スライスなので右）に向けるとフェースが返るのを防げる。

スタンスに沿って軌道はアウトサイド・イン。終始、振り遅れている感覚をもってフィニッシュに向かおう。

ボールを高く上げるためにフェースは開く。体を大きく回していきたいので、オープンスタンスで構える。

打ったあとのヘッドの高さとフェース向きが大事

フィニッシュをチェックして、ヘッドが高く上がりフェースが自分を向く人は、

上げるアプローチの動きをしている（右）。

ヘッドの位置が低くフェースが閉じている人は、転がしが得意だったりする（左）

球筋の打ち分けはフォローからフィニッシュまでの長いゾーンで、ヘッドの高さとフェース向きを操作したほうが簡単。インパクトの一瞬を意識するよりも、打ったあとにどこに向かって振り出し、どこを向けるのかを意識してください。

また、球筋は打ったあとの形に現れるということは、自分のアプローチの傾向を知ることができる。フィニッシュでのヘッドの高さやフェース向きを見ると、自分はどんな球が打ちやすいタイプなのかがわかります。

いかがでしたか？ ハイボールスピンのフィニッシュをぜひ試してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌で連載中のプロコーチ。東京都･平井駅近くの「子供が主役のゴルフ施設」キッズゴルフクラブを主宰。東京都･幡ヶ谷駅近くのゴルフエイティーンなどでレッスン活動も行っている。キッズゴルフクラブ代表。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝日神グループ 平川CC