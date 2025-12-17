お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸さん（48）の公式インスタグラムが注目を集めている。



【写真】「モデルハウスみたい」「おしゃれ」お笑い芸人の話題の自宅

坪倉さんは今年の夏頃から、趣味は観葉植物を育てることだと公言。インスタには自宅で撮影した植物の写真が増え始めた。



植物愛は加速する一方で、窓辺に並べたさまざまな多肉植物の写真には「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」と子どもに語りかけるようなコメントを添えることも。



さらに部屋の一角には専用のスペースを作り、棚やスポットライトなどをていねいに配置。「いろいろ教えてもらっていろいろ調べて、いろいろ考えてなんとか理想に近い格安室内用植物育成棚完成」と満足げ。



その後も「増えたんでいろいろ改良」として、植物ゾーンを拡張したり、中学時代の同級生が作ってくれた棚を追加したり。植物のある暮らしを存分に楽しんでいる様子だ。



SNSでは「おしゃれ」「モデルハウスみたい」「好きな物に囲まれた生活っていいですね！」「アガりますね」「大切な空間、見せてくださりありがとうございます」などのコメントがあった。



坪倉さんは1977年9月9日生まれ、神奈川県出身。2003年、杉山裕之さんと谷田部俊さんと3人でお笑いコンビ「我が家」を結成。お笑い芸人のほか、俳優としても映画やドラマ、舞台に多数出演。2022年にはNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に抜擢され話題になった。