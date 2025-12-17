女優で歌手の観月ありささん（49）が12月16日までに自身のインスタグラムを更新。在来線の車両内でのお忍びショットを公開し、ネット上で話題となっている。



【写真】在来線の車内でうつむく人気女優「遭遇した方うらやましい」「どう見てもオーラ凄い芸能人」

電車の扉付近に立つ観月さんは、黒のロングコートとキャップ、マスク姿で、完全なお忍びモード。「電車に乗って からの〜。とんかつ食べに行ったよ」とコメントし、電車で移動後、とんかつを堪能したことを明かした。



SNSでは「電車でありささんに会えたら最高！」「遭遇した方うらやましい」「どう見てもオーラ凄い芸能人 素敵」「万が一乗り合わせたら…握手してください」「電車のそんな所にありさちゃんが乗っていたらビックリ」「背が高いし美しくてバレそう」「オーラがダダ漏れです」などのコメントがあった。



観月さんは1976年12月5日生まれ、東京都出身。ライジングプロダクション所属。歌手としては91年に「伝説の少女」でデビューし、日本レコード大賞新人賞を受賞。翌年92年に「TOO SHY SHY BOY!」が大ヒット。女優としては、94年放送の「ナースのお仕事」（フジテレビ）で、女優の松下由樹さんと共演し人気を博した。