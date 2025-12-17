4991日で涙の初優勝 工藤遥加にベストコメント賞「たくさんの人の心に響く言葉を選べた」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。会見やインタビューなどで最も印象に残った選手のひと言に贈られるメディア賞『ベストコメント』部門は、工藤遥加に贈られた。
【アワード写真集】大胆！ 脇元華はスリットドレス
「失敗をするのがカッコ悪いんじゃなくて、チャレンジしないのがカッコ悪いんだ」3月「アクサレディス」で悲願のツアー初Vを果たした。2011年のプロテスト合格から4991日目。ツアー史上2番目に遅い初優勝だった。そして、優勝会見でこの言葉を発した。2023年2月に合同合宿を行った、ソフトボール・ビックカメラ高崎の藤田倭（やまと）選手から言われたひと言で、自身のプロ意識が変わったと明かした。【工藤遥加 受賞コメント】「この度は、こんな素晴らしい賞をいただくことができて、本当に光栄です。プロ生活15年の中で出会った方、経験、苦労、いろいろあった中で、こういうコメントをすることができて、たくさんの人の心に響く言葉をチョイスできたのかなと思います。これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします」
