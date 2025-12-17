伊織ふう香、露天風呂でスレンダーボディ披露 黒のレオタード水着姿も 『旬撮GIRL Vol.27』
アイドルグループ・Peel the Appleの伊織ふう香が、8日発売の写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場し、水着グラビアでしなやかなスレンダーボディを存分に披露している。本作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズ第27弾で、旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録した一冊となる。
【写真】露天風呂でスレンダーボディ披露した伊織ふう香
伊織は夏の浜辺を舞台に、王道清純派の魅力と大人びた表情を行き来するグラビアに挑戦。白Tシャツ姿では、少し照れた表情を浮かべながら、ダンスで鍛えた引き締まった太ももをさりげなくのぞかせ、自然体のかわいらしさを印象づけている。一方、純白のビキニを着用した露天風呂のシーンでは、穏やかな表情でくつろぐ姿が切り取られ、透明感あふれる雰囲気が際立つ。
さらに、お風呂で汗を流した後には内風呂のカットも収録。ちょっぴりセクシーな黒のレオタード水着に着替え、湯気に包まれた空間で見せる大人の表情は、これまでのイメージに新たな一面を加えている。夏の開放感とリラックスした時間の流れが感じられる構成で、ステージ上とは異なる“余暇”の表情を丁寧に映し出した。
伊織は2021年にアイドル活動を開始し、23年に一度アイドルを卒業。その後は役者を目指して活動を続け、25年1月にPeel the Appleの新メンバーとしてアイドル活動を再開した経歴を持つ。表現の幅を広げてきた経験が、今回のグラビアでも随所に生かされている。
また、本作の表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まとい。裏表紙にはフィロソフィーのダンスの奥津マリリが登場。そのほか、菅谷夏子、はのんまゆ、苗加結菜らも参加し、まさに“アイドル祭り”と呼ぶにふさわしい内容となった。
【写真】露天風呂でスレンダーボディ披露した伊織ふう香
伊織は夏の浜辺を舞台に、王道清純派の魅力と大人びた表情を行き来するグラビアに挑戦。白Tシャツ姿では、少し照れた表情を浮かべながら、ダンスで鍛えた引き締まった太ももをさりげなくのぞかせ、自然体のかわいらしさを印象づけている。一方、純白のビキニを着用した露天風呂のシーンでは、穏やかな表情でくつろぐ姿が切り取られ、透明感あふれる雰囲気が際立つ。
伊織は2021年にアイドル活動を開始し、23年に一度アイドルを卒業。その後は役者を目指して活動を続け、25年1月にPeel the Appleの新メンバーとしてアイドル活動を再開した経歴を持つ。表現の幅を広げてきた経験が、今回のグラビアでも随所に生かされている。
また、本作の表紙を飾るのは、“ハカナ系美少女”として話題のアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まとい。裏表紙にはフィロソフィーのダンスの奥津マリリが登場。そのほか、菅谷夏子、はのんまゆ、苗加結菜らも参加し、まさに“アイドル祭り”と呼ぶにふさわしい内容となった。