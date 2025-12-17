冬の定番野菜といえば白菜！旬の時期はお手頃価格で手に入り、ビタミンCやカリウムが豊富で栄養満点。丸ごと一個買ってもなかなか使い切れない…そんなお悩みを解決する、簡単で美味しいレシピをご紹介します。シャキシャキ食感もとろ〜り食感も楽しめる白菜は、アレンジ自在で毎日の献立にも大活躍！今回は、白菜を大量消費できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】シャキシャキ食感がたまらない！鶏肉のシャッキリ炒め







【材料】（2人分）



白菜 4~5枚

塩 小さじ 1

鶏むね肉 1/2枚

<下味>

酒 小さじ 1

しょうゆ 小さじ 1/2

片栗粉 大さじ 1/2

ショウガ 1/2片

<調味料>

酒 大さじ 1

砂糖 小さじ 1

しょうゆ 大さじ 1

赤唐辛子(刻み) 1/2本分

コショウ 少々

サラダ油 大さじ 1



【下準備】



1、白菜の芯の部分は長さ5cmに切り、さらに幅7〜8mmの棒状に切る。葉の部分はザク切りにする。塩をまぶしてもみ、しんなりとしたら水洗いして水気を絞る。







2、鶏むね肉は厚みを半分にし、さらに細切りにして、＜下味＞の材料をもみ込み、片栗粉をまぶす。



3、ショウガは皮をむき、せん切りにする。



4、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、フライパンにサラダ油、ショウガを入れて火にかけ、香りがたったら鶏むね肉を加え炒める。







2、鶏むね肉の色が変わったら、白菜を加えてサッと炒め、＜調味料＞を加えて手早くからめ、器に盛る。







【No.2】ツナ缶で旨味たっぷり！白菜とツナのサッと煮







【材料】（2人分）



白菜 1/8株

ツナ(缶) 80g

<調味料>

酒 大さじ 1

みりん 小さじ 2

しょうゆ 小さじ 1.5

一味唐辛子 適量



【下準備】



1、白菜は長さ5〜6cmの棒状に切る。







【作り方】



1、鍋に白菜を敷き詰め、ツナを汁ごと全体に広げるようにのせる。＜調味料＞の材料を全体にまわしかけ、鍋に蓋をして強火にかける。







2、煮たってきたら火を少し弱め、3〜4分煮る。器に盛り、お好みで一味唐辛子を振る。







【No.3】チーズがとろ〜り！白菜のチーズ炒め







【材料】（2人分）



白菜 1/8株

ソーセージ 3本

ピザ用チーズ 30~40g

ネギ(刻み) 大さじ 1

<スープ>

顆粒スープの素 小さじ 1/3

水 40ml

サラダ油 小さじ 1

コショウ 少々



【下準備】



1、白菜の芯の部分は長さ5cmの細切りにし、葉の部分はザク切りにする。







2、ソーセージは幅5mmの輪切りにする。



【作り方】



1、フライパンにサラダ油を熱し、ソーセージ、白菜の芯、白菜の葉を順に炒める。







2、白菜の葉が少ししんなりしたら＜スープ＞の材料を加え、3〜5分時々混ぜながら炒める。







3、ピザ用チーズを加えて全体に混ぜ合わせ、コショウで味を調える。器に盛り、刻みネギを散らす。







堂々の第1位は、白菜のシャキシャキ食感が主役の「鶏肉のシャッキリ炒め」！やわらかくジューシーな鶏肉と、歯ごたえの良い白菜の相性は抜群です。20分で完成する手軽さなのに、256Kcalとヘルシーなのも嬉しいポイント。余った白菜を一気に使い切れるので、冷蔵庫の整理にもぴったり！炒めることで白菜の甘みがグッと引き立ち、ご飯がどんどん進むおいしさですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】白菜の人気レシピ細切りにした白菜にツナ缶を油ごとのせて蒸し煮にするだけの超簡単レシピ！ツナの旨味がじんわり染み込んで、白菜がとってもジューシーに仕上がります。15分で143Kcalとヘルシーなので、ダイエット中の方にもおすすめ。お財布にも優しい一品ですよ！最後に加えたチーズがトロトロに溶けて、白菜に絡む至福の一品！白菜の優しい甘みとチーズのコクが絶妙にマッチして、お箸が止まりません。15分で217Kcalとスピーディーに完成するので、忙しい日の夕食やワインのおつまみにもぴったりですよ。■白菜を無駄なく使い切って、冬の食卓を豊かに今回ご紹介した3つのレシピは、どれも短時間で簡単に作れるものばかり。白菜は炒めても煮てもおいしく、冷蔵庫で日持ちもするので、まとめ買いしても安心です。余った白菜はざく切りにして冷凍保存しておけば、お味噌汁や鍋にサッと使えて便利！お弁当のおかずにも、晩酌のおつまみにも大活躍します。ぜひ旬の白菜を存分に楽しんで、冬の食卓を彩ってくださいね！(E・レシピ編集部)