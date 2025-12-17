7人組ガールズグループ・HANAのシングル『ROSE』が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』で女性アーティスト唯一の1位に輝きました。

『ROSE』が1位に輝いたのは、作品別売上数部門のうち、毎週、シングルの推定売上枚数やデジタルダウンロードのダウンロード数、ストリーミングの再生数をポイント換算し集計した『合算シングルランキング』。期間内で177.8万ポイントを記録しました。

2019年度のAKB48以来、6年ぶりに女性アーティストが1位を獲得したほか、今年度年間ランキングの作品別売上数部門では、女性アーティストで唯一の1位を獲得しました。

■『合算シングルランキング』ランクインは2作

ガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生し、4月にデビューしたHANA。本作は、メジャーデビュー曲『ROSE』のほか、プレデビュー曲の『Drop』、『No No Girls』の5次審査楽曲『Tiger』が収録されています。

『ROSE』は、ストリーミング累積再生数で2億回を突破。『Drop』、『Tiger』もそれぞれ累積1億回を超えており、ストリーミング再生数のポイントがけん引し、1位となりました。

また、HANAは『ROSE』が1位を獲得したほか、7月にリリースされた2ndシングル『Blue Jeans』も期間内109.2万ポイントで、8位にランクイン。2作が期間内にミリオンポイントを達成しました。年間2作の期間内ミリオンポイント超えは、AKB48、乃木坂46に続く、女性アーティスト史上3組目です。

（オリコン調べ）