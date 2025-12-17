2026年3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』に門脇麦、尾上松也、角田晃広（東京03）、津田健次郎らの出演が決定。あわせて本予告が公開された。

参考：谷口悟朗監督『パリに咲くエトワール』特報映像公開 第2弾キャストに嵐莉菜＆早乙女太一

本作は、1900年代初頭、困難な時代でも諦めることなく星“エトワール”に手を伸ばそうとする日本人のふたりの少女の物語。『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などの谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』などでスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務めてきた近藤勝也が初めてタッグを組み、『けいおん！』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などの吉田玲子が脚本を担当する。

画家を夢見る少女・フジコの声を担当するのは、『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）などの當真あみ。さらにフジコとパリで出会う少女・千鶴を嵐莉菜、パリでフジコと同じアパルトマンに暮らすロシア人の青年・ルスランを早乙女太一がそれぞれ務める。

さらに、新たな声優キャストとして、バレリーナを目指す千鶴に厳しくバレエを指導する女性・オルガ役に門脇、姪っ子であるフジコがパリへと向かうきっかけを作る叔父・若林忠役に尾上、若林と飲み仲間で悪友の陽気なフランス人男性・エンゾ役に東京03の角田、フジコの兄の友人で、リヨンの帝国領事館で働きながらパリで暮らすフジコを見守る矢島正一役に津田が決定。

声優初挑戦となる門脇は「念願だったアニメの声優というお仕事をいただけた喜びと、私自身も13年間クラシックバレエをやっていたので、お話がバレエにまつわるお話と聞いた時、運命だと思って本当にうれしかったです」と本作への出演に喜びのコメントを寄せている。

また、物語の脇を固める登場キャラクターたちを榊原良子、大塚明夫、甲斐田裕子、藤真秀、興津和幸、小野賢章、名塚佳織、唐沢潤、村瀬歩、内山夕実、岩崎ひろし、永瀬アンナ、黒沢ともよ、矢野妃菜喜、生天目仁美と、数々のアニメ作品で活躍している声優たちが務めることも発表された。

公開された本ビジュアルには、フジコと千鶴が夢いっぱいの表情で憧れのパリの街を歩く様子が色鮮やかに描かれている。

あわせて、本予告も公開。1912年、異国の地パリへやって来た画家を夢見る少女・フジコ（當真あみ）と薙刀の名手でありながらバレエへの憧れを胸に秘める千鶴（嵐莉菜）が、困難を乗り越え、互いに支え合いながらまっすぐに夢を追いかける姿が描かれている。

映像は、幼いころに初めてバレエを目にし、フジコはその美しさを絵に描き、千鶴は自分がバレリーナとして躍ることへの憧れを抱く、幼い少女ふたりの出会いの場面から始まる。それぞれの憧れを胸に時は流れ、ふたりは憧れの地・パリで偶然の再会を果たす。「私、跡取りだし、バレエを踊るなんて無理よ」と、薙刀を置いてバレエに打ち込むことへ躊躇いを見せる千鶴と、そんな千鶴をはつらつとした明るさと笑顔で引っ張っていくフジコ。画家になるための勉強に励もうとするフジコは「絵だけじゃ食っていけないだろ」と厳しい現実を突きつける言葉を浴び、千鶴は日本人には馴染みのないバレエの世界で「東洋人の私は、バレリーナにはなれないんでしょうか」と、それぞれ涙を流しながら葛藤する。しかし、ふたりを見守る青年・ルスラン（早乙女太一）の「自分がやりたいことをやるのが人生じゃないの？」という言葉にも背中を押され、再びそれぞれの憧れへと手を伸ばしていく。

そして、本予告でも一部を聴くことができる本作の主題歌が、緑黄色社会の書き下ろし楽曲「風に乗る」に決定。「バンド内にバレエ経験のあるメンバーがいるなど共感する部分も沢山あるので、今回お話をいただき本当に嬉しかったです」という長屋（Vo.）のコメントの通り、メンバーの穴見（Ba.）と小林（Gt.）は自身がバレエ経験者であり、運命的な縁のようなものを感じて作品に参加したことを明かす。穴見は「私たちが今生きる現代と、フジコたちが生きる20世紀初頭のパリとを繋ぐ、架け橋のような存在になってくれたらと心から願います」と思いを込めた。

なお、本作のムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）は12月19日より発売される。

コメント門脇麦（オルガ役）念願だったアニメの声優というお仕事をいただけた喜びと、私自身も13年間クラシックバレエをやっていたので、お話がバレエにまつわるお話と聞いた時、運命だと思って本当にうれしかったです。私が演じるオルガは、千鶴にバレエを厳しく指導する厳格な役柄です。まだ海外のものに触れていなかった時代の少女がバレエに挑戦することはとても新鮮に感じました。そういう時代の先駆者たちの背中をみているような気持ちになりました。ぜひ多くの方に見ていただきたいです。

尾上松也（若林忠役）若林忠役をつとめさせていただきました尾上松也です。私の演じた忠はフジコの母親の弟（叔父）。明るい夢想家で、フジコにとってはきっかけを作る人物です。この物語は 2 人の少女を通して、踏み出す勇気の大切さと人生の喜びや深さを感じていただける、皆様にとってきっとかけがえのない作品になるのではないかと思います。是非是非、映画館でご覧いただけましたら幸いです。

角田晃広（東京03）（エンゾ役）ガサツなダメ男、エンゾ役をやらせていただきました。初めてのアニメーション映画のアフレコだったのですが、この男の役なら...と思い臨みました。夢を追う少女たちの姿に心が洗われる作品になっております。公開を楽しみにお待ちください！

津田健次郎（矢島正一役）星に手を伸ばす二人の女性の力強さよ。20世紀初頭のパリ。困難な時代にあって、夢を諦めず前に進もうとする二人の姿が胸を打つ。成功も挫折も真正面から受け止め、互いに支え合いながら力強く道を切り開く彼女達を応援せずにはいられなくなります。是非劇場でご覧下さい。

緑黄色社会・長屋晴子（主題歌 作詞）時代背景は違えど、音楽や美術、芸術的な要素も多く、バンド内にバレエ経験のあるメンバーがいるなど共感する部分も沢山あるので、今回お話をいただき本当に嬉しかったです。しがらみも多くある中で、新たに行動を起こすきっかけになってほしい。そんな想いで「風に乗る」という曲を作りました。時代が違えば当然悩みの種も変わる。それでも根本的なところでは、いつの時代もみんな同じような悩みを抱えているかもしれません。それぞれの悩みや生活に照らし合わせながら聴いていただけると嬉しいです。

緑黄色社会・穴見真吾（主題歌 作曲・編曲）『コードギアス 反逆のルルーシュ』をはじめ、谷口悟朗監督の作品に刺激をもらってきた身として、お話をいただいた時には胸の奥から高揚しました。そして、奇遇にも母が営むバレエ教室で幼い頃からクラッシックバレエに触れてきた身としては、尊いご縁のようなものも感じております。この「風に乗る」という曲が、私たちが今生きる現代と、フジコたちが生きる20世紀初頭のパリとを繋ぐ、架け橋のような存在になってくれたらと心から願います。（文＝リアルサウンド編集部）