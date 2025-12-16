¡Ö¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¾®Àµ ¹¸Íµ¡Ê°å»Õ¡Ë
µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¦Î×¾²ÉÔÀ°Ì®¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ØÀ¾ÅÅÎÏÉÂ±¡¡¢µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¡£¼ç¤Ë¥«¥Æー¥Æ¥ë¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÉÔÀ°Ì®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤ÎÀìÂ°»º¶È°å¡¢Ê£¿ô¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆâ²Ê³°Íè¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é°åÎÅDX¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô»ö¶È¤ò±¿±ÄÃæ¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÇ§Äê½Û´Ä´ïÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÉÔÀ°Ì®¿´ÅÅ³Ø²ñÇ§ÄêÉÔÀ°Ì®ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤È¤Ï¡©
¿´ÉÔÁ´¤È¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤È»ÀÁÇ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÏµÞÀ¤Þ¤¿¤ÏËýÀ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ¸Ì¿¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤ÎºÙË¦¤ÈÁÈ¿¥¤Ë·ì±Õ¤È»ÀÁÇ¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÉÔÁ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂ¡´ï¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢´§Æ°Ì®¼À´µ¡¢¹â·ì°µ¡¢¿´¶Ú±ê¡¢ÊÛËì¾É¤Ê¤É¤Î¿´Â¡¼À´µ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Âå¼Õ¾ã³²¤äÌôÊª¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤ä±ÉÍÜ·ì´É¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿´ÉÔÁ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ©ÀÚ¤ì¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¡¢¼ð¤ì¡¢¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢³±¤äáâ¤ÎÁý²Ã¡¢ÉÔÀ°Ì®¡¢¤ª¤è¤ÓÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬Å¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢½ÅÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ç¤Ï»þ¤ËÂ¨»þ¤Î°åÎÅ²ðÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤ò¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÌôÊªÎÅË¡¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤½¤·¤Æ¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÉÔÁ´¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤Î¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë½é´ü¾É¾õ
Â©ÀÚ¤ì¡¦¸ÆµÛº¤Æñ
ÉáÃÊ¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¡¢±¿Æ°¡ÊÊ¿ÃÏÊâ¹Ô¤ä³¬ÃÊ¡¢¾å¤êºä¤Ê¤É¡Ë¤ÇÂ©ÀÚ¤ì¤ä¸ÆµÛº¤Æñ´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â©ÀÚ¤ì¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤Ï¿ÈÂÎ¤«¤é¤ÎÉÔÄ´¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â©ÀÚ¤ì¡¦¸ÆµÛº¤Æñ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ä½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¼õ¿Ç»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¤òÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿Ç»¡¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤¬Áý°·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë»þ¤ä°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë»þ¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¯¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¼»èÉâ¼ð¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¡¢Ç¢ÎÌ¸º¾¯
µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÂ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²¡¤¹¤È»Ø¤Îº¯¤¬»Ä¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢À¸³è¤ä¿©»ö¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ½Å¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ËÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ©°Ì¤äºÂ°Ì¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç²¼»èÉâ¼ð¤¬¾¯¤·²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß¤¬½ù¡¹¤Ë°²½¤·¤Æ·¤²¼¤ä·¤¤¬Íú¤¤Ë¤¯¤¤»þ¡¢¤Þ¤¿¤º¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ë½°ûË½¿©¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ½ÅÁý²Ã¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼õ¿Ç»þ¤Ë¤Ï²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤ËÃ¦¤²¤ë·¤²¼¤ä¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿Æü¤Ç²¿kg¤¯¤é¤¤Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤«ÅÁ¤¨¤ë¤È¶ÛµÞÀ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢°¿´
¿´ÉÔÁ´¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¦¤Ã·ì¤Ë¤è¤ëÄ²´ÉÉâ¼ð¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä°¿´¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¤¬¶¯¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦°¿´¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ä½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¤Î¼õ¿Ç¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¤Æ¿©»ö¤¬Á´¤¯ÀÝ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¶ÛµÞ¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³¤¹¤ë³±¡¢áâ¤ÎÁý²Ã
Ìë´Ö¤Ë¥¼ー¥¼ー¤¹¤ë¸ÆµÛ¤òÇ§¤á¤¿¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿áâ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ë³±¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¤ËÈ¼¤¦¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤Ë³±¤äáâ¤¬Áý¤¨¤ÆÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤Î°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ýÂ³¤¹¤ë³±¡¢áâ¤ÎÁý²Ã¤òÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ä½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼õ¿Ç»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³±¡Êáâ¤¬º®¤¸¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¡ÊÌë¤äÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤Ê¤ÉÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾É¾õ¤¬Æü¤´¤È¤Ë°²½¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ°Ø©¡¢ÉÔÀ°Ì®
¿´ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤ËÉáÃÊ°Ê¾å¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë·ë²ÌÉÔÀ°Ì®¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤È¤è¤ê¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿´ÉÔÁ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ°Ø©¤ä¶»ÄË¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÉÔÀ°Ì®¤¬Ï«ºî»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Æ°Ø©¤ä¶»ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ï«ºî¤ÎÅÙ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÉÔÁ´¤ÎÁ°Ãû¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Àµ ¹¸Íµ °å»Õ
¿´ÉÔÁ´¤¬°²½¤·¤Æ¤¦¤Ã·ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢°ÂÀÅ»þ¤Ç¤â¸ÆµÛ¶ì¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÄã¿´Çï½ÐÎÌ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°Õ¼±¾ã³²¤äÉÔ²º¡¢»Í»èÎä´¶¤ä¥Á¥¢¥Îー¥¼¡¢¿È¤ÎÃÖ¤½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¿´ÉÔÁ´¤¬Èó¾ï¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÍÁ³»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¡¢¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¼À´µ¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ï¿´ÉÔÁ´¤È¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ï¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÆÍÁ³»à¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ï¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ëµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ã¼Ô¤ä40Âå¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¼«³Ð¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿´ÉÔÁ´¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
