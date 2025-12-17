緑黄色社会、新曲「風に乗る」が劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌に決定！本予告映像も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会の新曲「風に乗る」が、2026年3月13日公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌に決定した。

■緑黄色社会の作品のなかでも最も“エバーグリーン”といえる楽曲

『パリに咲くエトワール』は、『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』のキャラクターデザインを手掛けた近藤勝也というふたりのヒットメーカーが手を携え、困難な時代にあって、諦めることなく星＜エトワール＞に手を伸ばそうとするふたりの少女の物語。

画家を夢見るフジコとバレエに心惹かれる千鶴。横浜で偶然出会ったふたりは、運命に導かれるようにパリで再会を果たす。20世紀初頭のパリで、夢を追い求め奮闘するふたりの姿は、誰の心にもある“明日への希望”を呼び覚ましていく。

「風に乗る」は、同作のために書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Vo）、作曲・編曲を穴見真吾（Ba）が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重なる。新しい時代を切り拓く勇気を与えるような、緑黄色社会の作品のなかでも最も“エバーグリーン”といえる楽曲に仕上がっている。

なお、「風に乗る」の一部を聴くことができる『パリに咲くエトワール』の本予告映像も公開された。ぜひチェックしよう。