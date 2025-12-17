もうすぐ冬休み。

寒い日でも家族みんなで楽しめる室内スポットを調査しました。

長崎市中心部から車で約30分。

伊王島にある「i＋Land nagasaki」。

"一日では遊びつくせない" をコンセプトに、島全体がエンターテインメントであふれています。

（ i＋Land nagasaki アクティビティ担当 戸川 優依花さん）

「アイランドナガサキでは、寒い季節でも思いきり遊んでもらえるよう、室内で楽しめるアクティビティを多数ご用意しています。

小さなお子さまから大人の方まで、家族みんなで一日中過ごせるのが魅力です」

この冬おすすめの「室内遊びスポット」は…。

【第5位】トミカ・プラレール のりものアイランド

【宿泊者：無料／日帰り：300円(1人)】※ PLAY KIDS LANDも利用可能

トミカとプラレールが大集合した『のりものアイランド』。

120以上のトミカで遊んだり、自分でレールをつなげてプラレールを走らせたりすることができます。

乗り物好きのお子さんと一緒に、大人も夢中になれる空間です。

【第4位】PLAY KIDS LAND

【宿泊者：無料／日帰り：3歳以上 300円】

※トミカ・プラレールのりものアイランドも利用可能

『プレイキッズランド』は、赤ちゃんから小学生まで思いきり遊べます。

広々とした室内には、トランポリンやジャングルジム、積み木などの遊具が充実。

冷暖房完備で、天候を気にせずに遊べるのもポイントです。

【第3位】ヴィラオリンピカ

【伊王島在住：無料／宿泊者：無料／日帰り：小学生以上500円、3～6歳 200円】

屋内遊具施設「ヴィラオリンピカ」。

人間カーリングや、ビリヤードサッカーなど、珍しいアクティビティやゲーム感覚で楽しめるスポーツなど18種類のスポーツが楽しめます。

【第2位】Ark Land Spa スパテーマパーク

【平日：大人1,000円・小学生700円／土日祝：大人1,200円・小学生900円】※天然温泉付き

一年中、水着で楽しめる「スパテーマパーク」では、屋内外12種類のスパを楽しめます。

読書や岩盤浴などのリラックスエリアも人気で、「遊び」と「癒し」を一度に体験できる空間です。

【第1位】KUJIRA DOME

【宿泊者：無料／日帰り：3歳以上300円】

日本最大級のボールプールテーマパーク『KUJIRA DOME』が第1位。

（i＋Land nagasakiアクティビティ担当 戸川 優依花さん）

「巨大くじらの "お腹の中" をイメージした全長25mの室内には、巨大な海賊船や滑り台、大砲、パネルボール、そして20万個のボールプールを設置しています。

深さは50cmで、まるで海の中のような迫力のある空間は、大人も子どもも思わず夢中になる大人気スポットです」

（来場者）

「子どもたちが移動とかで疲れちゃうので、一つの施設の中で遊べるのはいいなと思った」

（こども）

「楽しいです」

この冬は、天候を気にせず遊べるスポットで、遊びと癒しを体験してみてはいかがでしょうか。