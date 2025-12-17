もうすぐ冬休み！寒い冬でも楽しめる“室内の遊びスポット” 家族そろって夢中になれる空間も《長崎》
もうすぐ冬休み。
寒い日でも家族みんなで楽しめる室内スポットを調査しました。
長崎市中心部から車で約30分。
伊王島にある「i＋Land nagasaki」。
"一日では遊びつくせない" をコンセプトに、島全体がエンターテインメントであふれています。
（ i＋Land nagasaki アクティビティ担当 戸川 優依花さん）
「アイランドナガサキでは、寒い季節でも思いきり遊んでもらえるよう、室内で楽しめるアクティビティを多数ご用意しています。
小さなお子さまから大人の方まで、家族みんなで一日中過ごせるのが魅力です」
この冬おすすめの「室内遊びスポット」は…。
【第5位】トミカ・プラレール のりものアイランド
【宿泊者：無料／日帰り：300円(1人)】※ PLAY KIDS LANDも利用可能
トミカとプラレールが大集合した『のりものアイランド』。
120以上のトミカで遊んだり、自分でレールをつなげてプラレールを走らせたりすることができます。
乗り物好きのお子さんと一緒に、大人も夢中になれる空間です。
【第4位】PLAY KIDS LAND
【宿泊者：無料／日帰り：3歳以上 300円】
※トミカ・プラレールのりものアイランドも利用可能
『プレイキッズランド』は、赤ちゃんから小学生まで思いきり遊べます。
広々とした室内には、トランポリンやジャングルジム、積み木などの遊具が充実。
冷暖房完備で、天候を気にせずに遊べるのもポイントです。
【第3位】ヴィラオリンピカ
【伊王島在住：無料／宿泊者：無料／日帰り：小学生以上500円、3～6歳 200円】
屋内遊具施設「ヴィラオリンピカ」。
人間カーリングや、ビリヤードサッカーなど、珍しいアクティビティやゲーム感覚で楽しめるスポーツなど18種類のスポーツが楽しめます。
【第2位】Ark Land Spa スパテーマパーク
【平日：大人1,000円・小学生700円／土日祝：大人1,200円・小学生900円】※天然温泉付き
一年中、水着で楽しめる「スパテーマパーク」では、屋内外12種類のスパを楽しめます。
読書や岩盤浴などのリラックスエリアも人気で、「遊び」と「癒し」を一度に体験できる空間です。
【第1位】KUJIRA DOME
【宿泊者：無料／日帰り：3歳以上300円】
日本最大級のボールプールテーマパーク『KUJIRA DOME』が第1位。
（i＋Land nagasakiアクティビティ担当 戸川 優依花さん）
「巨大くじらの "お腹の中" をイメージした全長25mの室内には、巨大な海賊船や滑り台、大砲、パネルボール、そして20万個のボールプールを設置しています。
深さは50cmで、まるで海の中のような迫力のある空間は、大人も子どもも思わず夢中になる大人気スポットです」
（来場者）
「子どもたちが移動とかで疲れちゃうので、一つの施設の中で遊べるのはいいなと思った」
（こども）
「楽しいです」
この冬は、天候を気にせず遊べるスポットで、遊びと癒しを体験してみてはいかがでしょうか。