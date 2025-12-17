¡Ö2¶è¤ÏÎ¯ÃÓ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×ÃæÂç¡¦Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤Ï¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÈ¿±þ¡¡È¢º¬±ØÅÁ¡È5¶¯¡É¤Î»Ø´ø´±¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë
ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥Á¡¼¥à¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¡¢10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð¾ì¹»µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø5¶¯¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢¶ðß·Âç³Ø¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÁ°²ó¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤ËÅÐÃÅ¡£³Æ¥¨¡¼¥¹¤Î¶è´Öµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¼ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë10000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢16¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊ¿¶Ñ27Ê¬55ÉÃ98¤È¶Ã°Û¤Î27Ê¬Âæ¡£ÀïÎÏ¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö2¶è¤ÏÎ¯ÃÓ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¤Ë4Ç¯¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀÁª¼ê¤Î¡È²Ö¤Î2¶è¡Éµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡×¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¨¡¼¥¹¤Ï2¶è¤À¤Ê¤È¡£2¶è¤Ç¾¡Éé¤µ¤»¤¿¤¤¡£2¶è¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï1²óÌÜ¤è¤ê2²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤è¤ê3²óÌÜ¤ÎÊý¤¬¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¡£º£Ç¯¤Ï65Ê¬Âæ¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ³°¤Î2¶èÌÀ¸À¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÈ¿±þ¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ¯ÃÓ¤¯¤ó¶¯¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢º£Ç¯¤âÁ°È¾¤«¤éÆÈÁö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÆ£¸¶´ÆÆÄ¤â¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¿¨È¯¤µ¤ì¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º2¶è¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö2¶è¤Ï»³¸ýÃÒµ¬¡×¤È4Ç¯À¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö5¶è¤â¤¦¤Á¤Ë¤ÏÌ¾ÃµÄå¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢(´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯)Áö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤³¤È3Ç¯¡¦¹©Æ£¿µºîÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤â¡Ö2¶è¤È5¶è¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï4¶è¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë¡£¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÄÔ¸¶µ±¤òËÍ¤Ï¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á°²óÉüÏ©Í¥¾¡¤Î¶ðß·Âç³Ø¡¦Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö2¶è¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÌÀ¸À¤Ï¤»¤º¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê¡¢±ØÅÁ¼ç¾¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¡¢º´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Î3¿Í¤¬»³¾å¤ê¡¦²¼¤ê¤Î¸õÊä¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÆ£¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö(5¶è¤Ë)Ä«Æü¤¬¾º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ÆÂç³Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï2¶è¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊÖÅú¡£³ÆÂç³Ø¤Î¡È¸ý·â¡É¤Ç²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£