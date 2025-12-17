『もしがく』菅田将暉“久部”の夢と恋の結末【最終話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の最終話が17日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
【場面カット】一体どうなる！二階堂ふみを抱き寄せる菅田将暉
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■最終話あらすじ
支配人の大門（野添義弘）、フレ（長野里美）を追い出し、ＷＳ劇場を手に入れた久部三成（菅田将暉）。倖田リカ（二階堂ふみ）との関係も良好で、かつて案内所のおばば（菊地凛子）が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだが、ふと、久部にもらった植木が枯れていることに気付いたおばばは「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。
たくさんのスタンド花が並ぶようになったＷＳ劇場では、上演演目は「冬物語」から「ハムレット」へと変わっていた。主人公のハムレットを演じるのは久部だが、ひときわ人気があるのは大瀬六郎（戸塚純貴）が演じるレアティーズ。２人の対立シーンでも、観客は圧倒的にレアティーズの味方で、久部は予想外の反応に困惑する。
一方、楽屋ではヒロイン・オフィーリアを演じるリカが自信を喪失していた。久部は懸命にフォローするが、リカは楽屋を出て行ってしまい…。
