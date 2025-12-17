加藤茶の妻・加藤綾菜「全て手作りです」 彩りも豪華な「加藤家の食卓」を披露「カトちゃんへの愛がー」「栄養満点の料理」「器がどれもステキ」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日の加藤家の食卓です」と書き出し、夫である茶を支える彩りも豪華な手作りの食卓を披露した。
綾菜は「全て手作りです」と手作りおかずがずらりと並ぶ食卓の写真を投稿。「カブを浅漬けにしたり五目煮を炊いたりカラフル豚汁など」と、品数豊富な献立を紹介した。「忙しい日々の中でも黙々と料理をする時間も好き！綾菜の万能だし粉を使ってます」と明かし、効率的に調理している工夫を伝えた。さらに「忙しい日はウーバーイーツの日もあるよ笑」と、無理をしない正直なスタイルも披露した。
コメント欄には「美味しそう」「栄養満点の料理」「すごい」「尊敬しかない」「身体にいい食事ですね〜」「器がどれもステキ」「お夕食に参加したい…」「カトちゃん幸せだね 俺も食べたいです」「綾菜ちゃん カトちゃんへの愛がー ほんと勉強になりますー」など、さまざまな声が寄せられている。
